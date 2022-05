Ženy, které si pořizováním nového oblečení, módních doplňků, kosmetiky nebo třeba i jídla řeší nějaký svůj psychický problém. A podle statistik shopaholiků stále přibývá… I přesto, že samotné nakupování žádné trable nevyřeší a pro mnohé znamená jen finanční past.

Jak jste na tom vy? Nakupujete rozumně, nebo se také občas dostanete na scestí? Tady je pět varovných signálů, které by vás měly včas zastavit.

Dráždí vás poslední kousek ve výloze

Jste v obchodě a v přihrádce se zbožím uvidíte poslední kousek. Co vás v ten moment napadne? Pro většinu shopaholiků je to jasná volba: Musím ho mít!

Za co Češi utrácejí nejvíc? Podle statistik ženy nejvíc „ujíždějí“ na oblečení, kosmetice a knihách. Muži neváhají otevřít peněženku, když jde o počítače, notebooky, mobilní telefony a oblečení.

Nejde ani tak o to, že by výrobek nějak zvlášť potřebovali, ale už jen představa, že by ho mohl ukořistit někdo jiný, je děsí. Navíc jde o poslední šanci za skvělou cenu! Co když se tato nabídka už nebude opakovat? Podobné nutkavé myšlenky dokážou spousty lidí přimět k nerozvážným nákupům, kterých později marně litují.

První pomoc: Ať už nakupujete cokoliv, vždycky si položte návodné otázky: Potřebuji tu věc? Jak ji budu prakticky využívat? Musím ji pořídit bezpodmínečně teď, když mi zbývají dva týdny do výplaty? V čem je tento nákup pro mě výhodný? Díky těmto dotazům se vrátíte nohama na zem a uvědomíte si důsledky případné koupě.