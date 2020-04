Nejčastější věty, které pronášejí tyhle „zlaté ženy“, co by se pro vás rozkrájely, bývají: „Udělej to takhle, já to přece s tebou myslím dobře!“ Nebo: „Poslechni mě, mám mnohem víc zkušeností.“ Anebo: „Přidej si ještě jednou, vařila jsem to pro tebe s takovou láskou!“

Jsou jako bílá a černá

Vyjadřují se k výchově dětí, vztahům mezi partnery, vaření, vedení domácnosti, mluví vám do toho, jak máte dávat prádlo do pračky i jestli podat žádost o rozvod. Jsou jako bílá a černá.

Mají srdce na dlani, zároveň vás ale dusí, trápí, znervózňují. Radí a pomáhají s dobrým úmyslem a vůbec jim nedochází, jak lidi svazují. Jsou dobrota sama, jenže jak není po jejich, je zle. Trpí představou, že přesně vědí, co je pro vás dobré. Aniž by si to připouštěly, praktikují metodu: „Vaše dobro proti vaší vůli.“

Pátrat po příčině, proč se „dobré duše“ takhle chovají, by bylo zdlouhavé. Některé byly vychovány hodnými rodiči, ovšem jako neomylné princezny, jiné mají velitelské rysy v povaze. Namístě je spíš otázka, jestli se s takovými ženami dá žít. Můžou vyhovovat těm, kdo jsou neprůbojní a nerozhodní. O mužích tohoto typu se sice říká, že jsou „podpantofláci“, ale vztahy s ráznými ženami často dobře fungují.

Horší to bývá, když dospívají děti a začínají si prosazovat vlastní cestu. Potom to dopadá tak, že se musí vůči hodné autoritativní matce vymezit, být s ní ve sporu, odstěhovat se. Mezi kamarádkami nebo kolegy zase bývají na denním pořádku hádky a nesrovnalosti. Zlaté duše netuší, že si koledují o osamělost.

Dělají to taky muži Máme kolem sebe též láskyplné taťky, dědy, tchány, strejdy, kteří nám ovšem za každou cenu nutí naše dobro, protože přesně vědí, jak má vypadat. Třeba obor studia: „Jsi ještě mládě, nevíš nic o životě, jednou mi poděkuješ, že jsem ti vybral tuhle školu.“ Ovlivňují naše koníčky: „Přece bys nevěnoval čas takové blbosti, pojď dělat tohle, to má smysl.“ Opravují naše postoje ke světu: „Nikdy bych si nemyslel, že moje dítě bude mít takový scestný názor!“

Anebo nás vyloženě zahánějí do kouta: „Jestli si koupíš tohle mizerné auto, nemysli si, že ti ho někdy budu pomáhat opravovat.“ Platí pro ně to samé jako pro ženy, včetně postupů, jak na sobě zapracovat a nebýt „hodný manipulátor“.

Když dojde na vydírání

Susan Forward je elegantní, téměř dvaaosmdesátiletá americká psycholožka, která se dlouhá léta zabývá „vlídnou manipulací“ a citovým vydíráním. I u nás vyšly její knížky, například Když nám rodiče ničí život, Citové vydírání, Když vám příbuzní otravují život nebo Cena lásky. Susan často píše a mluví o dalším stupni toho, kam až můžou zajít hodné manipulátorky.

Začnou totiž vydírat. Když není po jejich, pronášejí věty, na které nejde dlouho zapomenout: „Zklamal jsi mě, nikdy bych si nemyslela, že mám tak zlé dítě.“ Často mluví o svém obětování se, takže citově vydíraný má pocit, že tyhle „zlaté ženy“ skoro připravuje o život. „Já pro tebe dělám všechno, obětuju se, sama si odpírám, trpím – a ty takhle!“ Jako zaklínadlo slouží slovo láska: „Miluju tě, tudíž chci pro tebe jen to nejlepší.“

Poznaly jste samy sebe? Také patříte mezi ty hodné paní, co nesnesou odpor a občas své okolí citově vydírají? Řekli vám už někdy vaši blízcí, že jste manipulátorka a dusíte je? Je čas to trochu změnit.

* Pokud jste si připustily, že patříte mezi „zlaté ženy“, už jste na dobré cestě! Přiznat si, že něco nedělám správně, je základ. Dobrý start k něčemu lepšímu. * Nechtějte od sebe změnu ihned. Jestliže jste třicet a více let nutily lidem dobro podle svých představ, těžko se během týdne obrátíte o 180 stupňů. * Řekněte svým blízkým, že jste si uvědomily, v čem jste chybovaly, ale ať vám dají čas na změnu. Případně vám i pomůžou tím, že vás vždycky jemně a vlídně upozorní na problém. * Uvědomujte si co nejčastěji, že každý máme svůj vlastní život, cestu a zodpovědnost. I když své lidi milujete, nemůžete je vodit za ruku. Oni si musí projít sami různými zkušenostmi. * Pokud budete chtít někomu poradit, dávejte jen doporučení nebo promluvte o vlastní zkušenosti. Žádná ultimáta! * Než se k něčemu vyslovíte nebo něco doporučíte, počítejte aspoň do padesáti. * Snažte se představit si, že jste v situaci svých blízkých a někdo na vás tlačí tak, jako to děláte vy. Budete se cítit dobře? Jak vám asi bude? * Učte se oddělovat prkotiny od podstatných věcí. A všimněte si, že se často hádáte především kvůli malichernostem. * Najděte si vlastní koníčky a zájmy, které vás zaměstnají, abyste pořád nedozíraly na své okolí.

Vrážíš mi nůž do srdce!

Nejhorší je, když dojde na hodně vážné výhrůžky typu: „Asi to nepřežiju. Ničíš mě! Vrážíš mi nůž do srdce. Krátíš mi život…“ Anebo dokonce: „Něco si udělám! Budeš mě mít na svědomí! Skočím z okna!“ Jsou to tak těžké manipulace, že je nezvládá ani dospělá oběť, natožpak dítě.

Susan Forward nazývá tyto autoritativní rodiče, tedy i matky, jedovatými lidmi: „Většina dospělých dětí jedovatých rodičů cítí obrovský zmatek v tom, co znamená láska. Rodiče jim udělali nesmírně nemilované věci ve jménu lásky.“

Dítě nemůže z osidel „láskyplné pavučiny“ utéct, dospělý to často udělat musí. Odejde od matky, kterou má rád, přeruší s ní kontakty. Žena vymaže z mobilu i života kamarádku. Muž se nechá rozvést s manipulátorkou. A ve všech zůstanou jizvy a stopy hořkosti.