Silný domácí vývar nabízí hned několik úžasných benefitů, pro které bychom si ho měli zamilovat a vyčlenit mu ve svém jídelníčku čestné místo. Nejenže skvěle chutná, zvlášť když si dáme tu práci a táhneme ho několik hodin, to pak naše chuťové pohárky téměř omdlévají blahem. Navíc ještě dokáže z těla vyhnat všemožné neduhy chřipkou a nachlazením počínaje a první pomocí při „opičce“ konče.

A do třetice umí báječně zahřát, což během chladných měsíců potřebujeme snad ze všeho nejvíc. Sečteno a podtrženo, dost důvodů k tomu, abychom celé rodině připravili k obědu velký hrnec tohoto báječného, lahodného elixíru.

Klouby a imunita

Jak už název napovídá, vývar vzniká pomalým vařením kostí (ať už kuřecích, vepřových, hovězích či ze zvěřiny), a díky tomu obsahuje velké množství tělu prospěšných živin. Jednou z nich je kolagen, což je látka, která stimuluje růst vlasů, regeneraci a zdravý vzhled kůže, pomáhá udržovat pevné nehty a posiluje elasticitu chrupavek. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že pravidelná konzumace masového vývaru může být velice přínosná při léčbě artrózy i artritidy, kdy zároveň dochází k tlumení zánětlivých procesů a bolesti.

Neméně významnou látkou je rovněž glutamin, což je aminokyselina, která podporuje imunitu a dokáže poskytnout úlevu všem, kteří trpí syndromem dráždivého tračníku (nespecifické bolesti břicha, nadýmání a poruchy vyprazdňování). To je v dnešní době, bohužel, stále rozšířenější a velmi devastující onemocnění, které může vést až k depresím a sociální izolaci postižených.

Glycin, další aminokyselina obsažená ve vývaru, zase přirozeně detoxikuje tělo, podporuje zdravé zažívání, napomáhá regulaci hladiny cukru v krvi a využití glukózy.

* V této době je velmi vhodné použít při přípravě vývaru alespoň jeden druh kořenové zeleniny, protože veškerá výživná síla se s nadcházejícím chladným obdobím stahuje právě do kořene.

Zázrak zvaný morek

Nesmíme však zapomenout ani na prolin, který slouží jako nezbytný zdroj pro vznik kolagenu, pozitivně ovlivňuje činnost srdce a přispívá k dobrému stavu cév.

Kostní dřeň, lidově morek, je také plná důležitých minerálů, bez kterých se naše imunita neobejde (vápník, hořčík, sodík, fosfor). Jejich nedostatek vede ke zhoršení obranyschopnosti i nervových funkcí, ke vzniku křečí a k dalším nepříjemným projevům. To je nejspíš něco, co naši předkové intuitivně věděli už dávno, proto tak rádi vydlabávali morek z vyvařených polévkových kostí.

Šup s tím na pekáč

Masový vývar se dá připravit na několik způsobů. Vždy ale myslete na to, že jeho výsledná chuť se odvíjí od obsažených ingrediencí. Pokud maso a kosti dáte nejdřív do trouby a upečete je dozlatova, polévka získá chuťově úplně jiný rozměr. Se zeleninou to však v masovém vývaru zbytečně nepřehánějte.

O blahodárné účinky vývaru nemusí být ošizeni ani ti, kteří maso zrovna moc nemusí, případně se stravují vegetariánsky. Také zeleninový vývar je velmi zdravý. Během vaření se totiž ze zeleniny uvolňuje velké množství látek, jako jsou vitaminy, minerály, esenciální oleje a různé mikroživiny.

K přípravě můžete použít nejrůznější druhy zeleniny, bylinek a koření. Tradiční kombinace zahrnuje mrkev, celer a petržel, ale tím se nenechte omezovat, záleží hlavně na vaší fantazii a chutích. Po uvaření se vývar scedí a všechny pevné části zeleniny se buď vyhodí, nebo se ve vývaru ponechají. Doba varu by ale neměla být příliš dlouhá, některé vitaminy a další zdraví prospěšné látky se vařením vytrácejí. To je i důvod, proč byste měli držet vývar těsně nad bodem varu, aby jen zvolna probublával.