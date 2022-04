Stálost vnitřního prostředí (odborně homeostáza) se týká řady faktorů a pro tělo je stejně důležitá, jako je třeba dýchání. Je-li narušena, znamená to menší či větší problém. Organismus se to ihned snaží napravit, ale ne vždy to dokáže.

Nejlepší teplota

Proč má lidské tělo teplotu 36–37 °C? Odpověď, že to tak vyhovuje enzymům a dalším látkám účastnícím se fyziologických procesů, je sice správná, ale to je až druhotné (enzymy se přizpůsobily).

Prvotní důvod je ten, že při této teplotě voda vykazuje jednu ze svých anomálií a zahřát ji na tuto hodnotu je energeticky nejvýhodnější. A voda je hlavní složkou organismu. Proto si tělo tuto teplotu pomocí termoregulačních mechanismů udržuje a zvyšuje ji pouze při infekci viry a bakteriemi, aby jim „zkomplikovalo život“.

Zásadité i kyselé

Tělo si udržuje i acidobazickou rovnováhu, tj. optimální pH různých vnitřních prostředí – např. krev je mírně zásaditá, zatímco trávicí šťávy jsou kyselé. Stalo se módou bát se „překyselení“, i někteří pseudoodborníci před tím varují.

Nedejte na ně! Určité pokrmy sice aktuálně mohou zvýšit kyselost, ale tělo si s tím umí poradit, takže se vše zase brzy optimálně upraví.

Máte dost minerálů?

Mimořádně důležitá je rovnováha minerálních látek (v buňce, v krvi, v mezibuněčném prostoru...). Jejich „pracovním prostředím“ je voda, v níž se rozkládají na ionty (kladné kationty a záporné anionty – asi si to pamatujete ze školy). Mezi nejvýznamnější patří ionty draslíku, hořčíku, vápníku, sodíku a chlóru (K+, Mg2+, Ca2+, Na+ a Cl-).

Co tělu pomáhá k rovnováze Pestrý a vyvážený jídelníček obsahující všechny důležité živiny a široké spektrum minerálních látek.

Dostatečný pitný režim, zahrnující i minerální vody. Hlídat ho je nutné, zejména pokud se potíte, a tělo tím ztrácí jak tekutiny, tak zároveň i minerály.

Zajištění optimálních teplotních podmínek, aby se organismus nepřehříval ani nebyl podchlazený.

Při horečce hodně pít, doplňovat minerály, a trvá-li zvýšená teplota déle, tak tělo ochlazovat.

Omezit fast food a nadbytečně průmyslově upravované potraviny, které mají nepříznivý vliv mimo jiné i na acidobazickou rovnováhu.

Na základě toho, že se nacházejí v různých částech těla v odlišných koncentracích, si organismus vytvořil významné nástroje nástroje. Jedním z nich je životně důležitá sodno-draselná pumpa, bez níž by nemohlo docházet k přenosu nervového vzruchu, ke svalovým kontrakcím i k dalším zásadním procesům.

Proto je na výkyvy v koncentraci iontů organismus hodně citlivý a jejich příjem si musíme hlídat. „Vstřebatelnost minerálních látek z vody, potravy a suplementů je různá. Velmi dobře si v tomto směru stojí minerálky. V nich jsou minerální látky rozloženy na volné ionty, které nejsou blokovány pro vstřebávání. Jejich prostřednictvím jsou navíc minerály dodávány průběžně v menším množství, což je přirozenější a více žádoucí než jednorázové vysoké dávky, kdy tělo aktuálně nevyužitý přebytek stejně vyloučí,“ říká biochemička Michaela Bebová, odbornice na metabolické procesy.