Působila jako modelka. V roce 2016 pak založila Nadační Fond Veroniky Kašákové. Je tváří švédské kosmetické značky Oriflame a také autorkou knih „Lhala jsem“ a „Zpověď: Z děcáku až na přehlídková mola“. Má ráda cestování, četbu, kino, lyže a jógu. Je maminkou syna Matyáše.

Chyběla mi skutečná láska

„V dětství mě soud odebral matce, protože propadla závislosti na drogách a nebyla schopná se o mě a bratra postarat. A otec na takovou péči nebyl připraven. Oba jsme skončili v dětském domově. A ten byl tím nejlepším, co nás potkalo.“

„Časem jsem si ale uvědomovala, že bych mohla mít i nějaké ‚lepší doma‘ s fungující rodinou. Skupinové dětství na člověka dolehne až v dospělosti, kdy i přes snahu zdejších tet pochopíte, že jste přece jen nebyli dostatečně milováni, opečováváni a přijímáni – jako děti z běžných rodin.“

„Jinak pro mě byl dětský domov hezkým místem, na které ráda vzpomínám,“ říká Veronika, která od svých čtyř let žila v dětském domově ve Vysoké Peci u Chomutova. Když opouštěla zdejší zázemí, věřila, že dospělý život nebude příliš složitý.

Trápily mě hlasy v hlavě

„Byla jsem puberťačka, která si plula životem, dělala různé chyby a kotrmelce. Třeba až po čtyřech letech mi došlo, že dlužím peníze na sociálním a zdravotním pojištění nebo že mám někde nějaké pokuty za jízdu načerno… A to je přesně ten problém, který děti z dětských domovů mívají,“ vysvětluje Veronika.

Sama se léta potýkala se stavy podobnými panickým atakám a úzkostem. „Už jako malá jsem vnímala dost silné hlasy v hlavě, které ke mně promlouvaly. Trápily mě negativní myšlenky, ošklivé představy o mně samotné, byla jsem se sebou nespokojená. Myslím, že to souviselo s tím, co se mi dělo doma v raném dětství. Když máma odloží dítě, malý človíček si to vyloží tak, že je špatnej a zlobivej, nebo že ho maminka nemá ráda,“ poodhaluje své myšlenky Veronika.

Z psychických potíží se dostala až v dospělosti, když se obklopila lidmi, kteří na ni působili pozitivně. „Ukazovali mi moje vlastní bolístky, které jsem si začínala léčit. Už taky vím, že nošením kamínků na krku se mi aura nezmění a problémy se samy od sebe nevyřeší. Vyrovnávala jsem se s tím vším po svém,“ vypráví mladá žena, která si prošla modelingem a soutěžemi krásy.

Chtěla jsem slyšet, že jsem hezká

„Hledala jsem někoho, kdo mi zvedne sebevědomí a dá mi nálepku, že jsem hezká holka. A to se opravdu stalo. V roce 2014 jsem se stala finalistkou Miss ČR! Ráda na to vzpomínám. Dodnes naše parta holek jezdí na dovolené, trávíme spolu víkendy, přátelíme se. Je nás šest a většinou jsme už maminkami. I já.“

Se synem Matyášem jsem ale zpočátku prožila hodně strachu. Trpí fenylketonurií a nemůže přijímat bílkoviny. „Naštěstí jsme najeli na speciální jídelníček a Matyášek si na něj postupně zvyká. Dneska už je to o hodně lepší,“ usmívá se šťastná maminka, která si prošla také potížemi ve vztahu. V knize „Lhala jsem“ otevřeně popisuje partnerovu nevěru.

Nevěru jsem nakonec odpustila

„Hodně lidí takové věci skrývá, ale všichni víme, že se prostě v našich životech dějí. Psaní téhle knihy pro mě byla vlastně terapie. Pojmenovávala jsem věci takové, jaké jsou, jak jsem je cítila. I když jsem partnera nechtěla už ani vidět, nakonec nás spojil syn. Odpustila jsem mu a dnes tvoříme rodinu,“ říká mladá maminka, zakladatelka Fondu Veroniky Kašákové.

Ten se už šestým rokem stará o to, aby děti z dětských domovů, které odchází do dospělého života, měly někoho, na koho se můžou obrátit.

Lidé z děcáků potřebují restart

„Podle údajů ministerstva vnitra z roku 2016 má zhruba třetina dětí z dětských domovů trable s drobnými krádežemi, drogami, alkoholem, prostitucí nebo gamblerstvím. Jsem vděčná společnosti Oriflame, která s námi už léta spolupracuje a od roku 2020 podporuje projekt Restart. Díky jejich finančním příspěvkům můžeme mladým lidem pomáhat s nalezením bydlení a zaměstnání, ale třeba i s plánováním financí.“

Děti z dětských domovů odcházejí s jednorázovým příspěvkem pětadvacet tisíc korun, který někde doplňují ještě praktickým balíčkem. „To ale nestačí! Většina z nich jde rovnou do života, kde je čeká kolotoč všemožných povinností ohledně zařizování bytu a hledání práce. A sami dobře víte, jak je to v dnešní době složité.“