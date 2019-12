Starám se o své zdraví

Stres, těžké jídlo nebo drobné nehody při domácích pracích – v době adventu může nastat spousta situací, které vás někdy doženou skoro až k zoufalství. Jak to, že vás zrovna na Štědrý večer začne škrábat v krku nebo vás rozbolí zub? To asi ví jen … No, možná jen ten Ježíšek. V každém případě se proti tomu dá ale leccos podniknout.

Pohotovost o svátcích: tady najdete pomoc

Když onemocníte o Vánocích tak, že potřebujete lékaře, nejspíše vám nezbude nic jiného, než se vydat na nejbližší pohotovost, „obyčejné“ ordinace totiž budou zavřené.

Chcete-li zkonzultovat svůj zdravotní stav, aniž by k tomu byla zapotřebí lékařská prohlídka, můžete například využít služby největší české medicínské online poradny uLékaře.cz, která je pacientům k dispozici nonstop sedm dní v týdnu na webu i přes mobilní aplikaci. Klienti některých zdravotních pojišťoven mají také možnost poradit se s kvalifikovaným lékařem telefonicky. Například pro pojištěnce ZP MV ČR byla zřízena služba Lékař na telefonu (tel.: 283 002 772), kde lékaři také poskytují konzultace nepřetržitě. Stejně funguje například asistenční služba pro pojištěnce OZP registrované ve Vitakartě online (tel.: 844 111 000).

Při vážných potížích, například při podezření na infarkt myokardu nebo mozkovou mrtvici, silné dušnosti, otravě, velké ztrátě krve nebo těžké nehodě se obraťte na záchrannou službu na tel. čísle 112. Mírné zdravotní obtíže ale naštěstí můžete často odstranit sami, a zachránit tak vánoční náladu.

Rýma a nachlazení? Vyzkoušejte muškát

Dostali jste rýmu? Pomůže vám nosní sprcha – „nástroj“ seženete v lékárnách nebo drogeriích a na vhodný roztok stačí rozpustit půl lžičky mořské soli ve 250 ml vody.

Sprchu přiložte vždy k jedné nosní dírce, nakloňte hlavu na stranu a otevřete ústa.

Kromě toho vám můžou pomoct i výtažky z léčivého muškátu Pelargonium sidoides (např. Kaloba z lékárny) s antivirotickým a antibakteriálním efektem. Nakapejte si do úst třikrát denně 30 kapek.

Pocit plnosti? I na to je pomoc

Sladká, tučná, hutná jídla, tácy plné cukroví, kterému se nedá odolat, do toho řízky, kapr a těžký bramborový salát, nějaký ten alkohol, a nepříjemnost je na světě. Vaše zažívání to s vámi v období Vánoc nemá vůbec lehké. Naštěstí téměř zázračné listy a květy tropické rostliny senny (k dostání je v lékárnách) dokážou stimulovat střevní peristaltiku, a odstraňují tak tyhle obtíže.

Spálili jste se? Vsaďte na brambory

Chvilku jste při pečení a vaření nedávali pozor – a už se to stalo, spálili jste se!

Palčivá bolest se okamžitě zmírní, když budete postižené místo držet aspoň pět minut pod studenou vodou. A hned potom můžete vyzkoušet jeden osvědčený babský trik: nastrouhejte najemno tři syrové, oloupané brambory, zabalte je do gázy a přiložte na poraněnou kůži – obsažené látky mají hojivé účinky.

O skleničku více? Napraví vás tyčinky

Něčemu ostřejšímu k pití se během vánočních oslav dokážou vyhýbat snad jen zarytí abstinenti. A co ti ostatní? Vyzkoušejte jednu radu nad zlato: po každém drinku vypijte skleničku minerálky a snězte pár slaných tyčinek nebo krekrů. Vykompenzujete tak ztrátu minerálů a druhý den vás nebude bolet hlava.

Tepavá bolest zubu? Zasáhne hřebíček

Bolest zubů patří k tomu nejhoršímu, co vás může potrápit. Rada je ale snadná: teď, v době Vánoc, máte určitě doma hřebíček, že? V tomhle voňavém koření se skrývá velká síla, obsažené éterické oleje totiž mírní bolest a úspěšně bojují s viry a bakteriemi. Jednoduše ho položte na bolestivý zub a opatrně skousněte.

Pokud to nejde, vložte si hřebíček mezi zub a vnitřní stranu tváře.

Pálení žáhy? Pomůžou vám mandle

Pečeně byla výborná, ale příliš tučná, a teď vám není zrovna nejlépe? Když je žaludek přetížený, produkuje hodně žaludečních šťáv. To pak může vyvolat pálení žáhy i u lidí, které tenhle problém běžně netrápí. Ale naštěstí tu jsou mandle!

Vážou na sebe přebytečné šťávy a vytváří ochranný film na sliznici žaludku a jícnu. Když ale po těžkém jídle pomalu rozkoušete asi pět těchhle plodů, problém se vám vyhne.



Hektické přípravy? Napijte se mléka

Je toho na vás moc? Dopřejte si v předvánočním shonu pětiminutovou pauzu a dejte si antistresový nápoj: dvě lžíce sušených květů brutnáku přelijte 250 ml horkého mléka, nechte pět minut louhovat a přeceďte.

Také vám pomůže, když se budete soustředit na několik klidných nádechů a výdechů, nejlépe vsedě se zavřenýma očima a rukama na břiše. Cítíte, jak se vyklene a zase vrátí zpět?

Bolest hlavy? Poleví díky vůni

Právě vás začíná bolet hlava? Nemusíte hned hledat tablety na bolest. Majoránka a levandule zmírňují tyhle stavy způsobené stresem mnohem šetrněji.

Nakapejte vždy pět kapek do litru studené vody, namočte v ní žínku a přiložte ji na 20 minut na čelo nebo šíji. Nebo si udělejte silnou kávu s trochou citronové šťávy. Tahle kombinace působí stejně efektivně jako běžné léky na bolest.