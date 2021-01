Ve většině českých rodin také letos probíhaly svátky v tradičním duchu, a tedy i se stoly plnými sladkých a slaných lahůdek a alkoholu. Spousta z nás tak namísto spirituálního pocitu řeší na začátku roku spíše problém s přírůstkem váhy z nedostatku pohybu a tradičního vánočního obžerství. Byly však Vánoce vždycky takové? A jaký původ mají nám všem dobře známé vánoční zvyky?



Jablko jako zdroj vitaminů

Rozkrojení je jen začátek – jablko je třeba také sníst, protože je zdravé. Tak zní skutečné poselství našich předků. Jablka jsou také elixírem mládí, regenerace, svěžesti a plodnosti. Neměla by proto chybět ani v jídelníčku párů, které touží po miminku. Pravidelná konzumace jablek má navíc blahodárný účinek na celkové zdraví. Cenné vitamíny a minerály najdeme těsně pod slupkou, která obsahuje i mnoho vlákniny.

Tip: Kromě toho, že jablka prospívají kostem, snižují hladinu cholesterolu, posilují imunitu, jsou prevencí proti diabetu a brání nemocem srdce a cév. Jsou také velmi vhodnou potravinou při dně a v neposlední řadě podporují kvalitní spánek.



Vlašský ořech jako superpotravina

Pouštění lodiček se svíčkami není jen tak obyčejnou zábavou, je to vlastně způsob, jak využít prázdných skořápek po konzumaci zdravého jádra. Vlašské ořechy jsou totiž tou nejlepší potravou pro mozek, a tak není náhoda, že ho svým vzhledem i připomínají. Řadí se k nejzdravějším potravinám, už proto, že obsahují významné množství živin, bílkovin i antioxidantů.



Tip: Ořechy zlepšují metabolismus, podporují růst a vývoj. Chrání nás před stresem i úzkostí. Snižují riziko srdečního onemocnění a vysokého krevního tlaku. Jsou zdrojem minerálů, vitamínů a energie pro tělo.

Vánoční kapr zdravěji

Než jsme ho začali smažit, připravoval se tradičně na modro nebo na černo. Když se „zeptáte“ Googlu na recepturu, zjistíte, že ingredience používané při přípravě těchto pokrmů rozhodně nevedly ke zvyšování váhy a nadýmání. Smažená ryba s bramborovým salátem u nás „zdomácněla“ teprve zhruba před sto lety. V roce 1924 ji poprvé ve své kuchařce představila M. D. Rettigová. Tento vánoční pokrm si lidé velmi rychle zamilovali a je tak nyní součástí tradičního štědrovečerního menu v mnoha českých rodinách.

Otužování jako trend

Naši předkové byli mnohem méně teplotně rozmazlení než my. Jejich příbytky nebyly tak vytápěné, jako naše moderní domácnosti, a také byli zvyklí pobývat na zdravém vzduchu a nepřehánět to s vrstvením oblečení. Také znali ozdravnou sílu ledové vody, ovšem noření se pod její hladinu je i novodobým hitem a trendem. Že by návrat ke kořenům?



Vánoční úklid pro zdraví

Očista domácnosti před zásadními svátky roku má také svou historii a důvod – původ (nejen) předvánočního úklidu totiž významně souvisí se snahou našich předků dezinfikovat své bydlení. Jako desinfekce se také kdysi dávno začalo používat kadidlo.