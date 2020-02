Tři úklidové omyly a jak je napravit Vyvarujte se těchto chyb a udržování čistoty pro vás bude hračka. Až moc aktivity během poledne Jestliže se pustíte do mytí oken kolem poledne, můžete být z výsledku pořádně zklamaní. Šmouhy způsobuje nejen ostré slunce, ale i vyšší teplota vzduchu – už při 20 °C voda na skle usychá moc rychle, a to i když je obloha zatažená. Šanci na okna bez šmouh máte brzy ráno nebo v pozdním odpoledni. Tehdy dosáhnete nejlepších výsledků. Příliš mnoho čisticího prostředku Velkoryse dávkované čisticí prostředky sice krásně voní, ale působí také jako magnet na špínu. S každým setřením nanášíte na podlahu další vrstvu a rychle se vytvoří lepivé šmouhy. Většinou stačí na vytření vlažná voda, čisticí prostředek je potřeba jen občas – při opravdu silném znečištění. Nezavírání poklopu na toaletě Při každém spláchnutí se do celé místnosti rozšíří mikroskopické částečky vody a s nimi i choroboplodné zárodky. Proto byste záchod měli vždy splachovat se zavřeným poklopem. Obzvlášť tehdy, máte-li WC přímo v koupelně.