1. Začněte už ráno

Na tom, abyste se dobře vyspali, pracujte už během dne. Začněte hned ráno. Jakmile se vzbudíte, roztáhněte žaluzie nebo závěsy a pusťte do pokoje denní světlo. K dobré regeneraci potřebuje organizmus tmu, pak se lépe tvoří hormon melatonin. Ano, přesně ten, který řídí v těle biorytmy a také spánek. S tmou jeho hladina stoupá a my začínáme zívat a cítíme se ospalí, se světlem klesá. Čili když roztáhnete ráno závěsy, organizmu je jasné, že nastal čas aktivity.

A aspoň část cesty do práce jděte svižnější chůzí. Už půlhodinová procházka bystří mysl a „probouzí“ svaly. Podle jedné studie dokonce ovlivňuje i to, že budete snáze usínat, tak proč to nezkusit?