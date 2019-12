Omezte návštěvy na minimum * Také míváte ve zvyku navštívit o svátcích všechny příbuzné a přátele? Nebo jste naopak v roli hostitelů, takže se u vás až do Štěpána dveře netrhnou? Potom se nedivte, že máte nervy na pochodu a vytočí vás každá prkotina.

* O Vánocích byste měli především odpočívat, a ne absolvovat vyčerpávající společenský maraton. Domluvte se proto předem, koho navštívíte, a vyčleňte si také čas sami pro sebe, pro chvíle sladkého nicnedělání či relaxace u pohádek a romantických filmů. * Nebo zkuste vymyslet něco zajímavého, co podniknete společně s rodinou. Něco, na co jste během roku neměli čas. Prostě si svátky užijte. A užijte si je po svém!