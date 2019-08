1. Uvolňujte obratle

Když vás v práci přepadne stres, vyzkoušejte jednoduché cvičení na uvolnění obratlů: Nechte ruce volně viset podél těla a rameny pomalu opisujte co největší půlkruh. Nebo sepněte ruce za zády, s nádechem přitáhněte lopatky k sobě a ramena tlačte dolů.

Tip: Proti stresu pomáhá i následující cvik. Sedněte si na kraj židle, položte si kotník jedné nohy na koleno té druhé a předkloňte se. Obratle se uvolní pěkně jeden po druhém.

2. Zatínejte svaly

Díky tzv. progresivní relaxaci se naučíte rozlišovat mezi napjatými a uvolněnými svaly, takže příště už poznáte, kdy jste ve stresu a je třeba se uvolnit. Začněte tím, že sevřete pěsti, abyste pocítili napětí v loktech. To samé proveďte s bicepsy, šíjovými, zádovými, břišními, stehenními a hýžďovými svaly.

Nezapomínejte zhluboka dýchat a při každém výdechu se co nejvíc uvolněte. Opakujte aspoň desetkrát.

3. Zhluboka zívejte

Napětí se během chvilky zbavíte také pomocí zívání a protahování. Nejdřív začněte kroužit rameny a protřepejte si ruce. Potom otevřete ústa a nadechujte se. Při nádechu začněte zívat a zívnutí dokončete při výdechu. Opakujte tři až pětkrát.

Potom si znovu zívněte a při nádechu s otevřenými ústy rozpažte ruce směrem vzhůru a protáhněte svaly. Při výdechu spusťte ruce dolů.

4. Vyrobte si energy drink

Jste mrzutí, vyčerpaní a máte nervy na pochodu? Vyzkoušejte následující recept: Nakrájejte dva kusy celerové natě, čtyři jablka a jeden tenký plátek zázvoru. Vše hoďte do mixéru, dolijte sklenkou vody, přidejte špetku soli a důkladně rozmixujte. Ihned vypijte, dokud je nápoj plný čerstvých vitaminů. Tenhle životabudič vás stoprocentně povzbudí.

5. Smějte se, co hrdlo ráčí

Osvědčenou metodou k uvolnění stresu je tzv. smích končetinami. Lehněte si na záda. Stehna přitáhněte k hrudníku a ruce pokrčte v loktech. Nohama i rukama dělejte pohyby jako při jízdě na kole. Postupně zvyšujte tempo a do rytmu vyslovujte slabiky: „Ha, ha, ha – ho, ho, ho – he, he, he – hi, hi, hi...“

Cvičte tak dlouho, dokud vám stačí síly a dech. Po nervozitě a napětí nezůstane ani stopy.

6. Relaxujte v bylinkách

Do půllitru vroucí vody nasypte sáček sušeného rozmarýnu, nechte 5 minut louhovat a přeceďte do vany. Relaxační lázeň, po které se budete cítit jako znovuzrození, připravíte také ze směsi lipového květu, kostivalu, ovsa a řebříčku.

Vezměte asi čtvrt hrnku od každé bylinky, vložte do plátěného pytlíčku a ten dejte do vany hned, jakmile začnete napouštět vodu. V koupeli pak relaxujte 15 minut.

7. Vyplazujte jazyk

Potřebujete se stresu zbavit opravdu bleskově? Najděte si místo, kde vás nikdo nebude rušit, například nějakou odlehlou chodbu, toalety nebo kuchyňku.

Potom otevřete doširoka ústa, vyplázněte na sebe co nejvíc jazyk a vykulte oči. Po několika vteřinách povolte. Napětí zmizí jako mávnutím kouzelného proutku. Je to snadné a velmi účinné.