S negativními emocemi a pocity je to náročné. Některé jsou tak vtíravé, že se jim silou vůle jen těžko dokážeme vyhnout. Proces zbavování se stresu a úzkostných stavů může trvat roky, příčiny mnohdy sahají až do raného dětství. Přesto však řešením nemusejí být jen zdlouhavé terapie u psychologa.

Jednoduchým pomocníkem v boji proti stresu je takzvaná akupresura dotykem, tedy hlavně poklepem. Není to nic náročného, ani nedostupného, jde o léčení našeho těla naším vlastním dotekem.

O co vlastně jde?

Je to vlastně strašně jednoduchá věc, jde o techniku dotyku, tedy přesněji o poklepání na určité místo. Studie potvrzují, že se tak dají velmi rychle a velmi dobře zkrotit nepříjemné emoce, třeba úzkosti, stres, ostych, bezmoc, hněv a zlost.

A nejde jen o ten dotyk. Poklepem si ještě natrénujeme projevy sebelásky a úcty k sobě samé a zvykneme si na ně. Pokud se nemáme rády, nenávidíme se, máme samy na sebe vztek, nemůžeme pohnout s problémy, které nás trápí. Natož je smysluplně vyřešit.

Když se dotkneme svého těla, cítíme se hned lépe, je to tím, že se vyplavuje dopamin, jeden z takzvaných hormonů štěstí. Při dotyku se zvyšuje také produkce oxytocinu – hormonu lásky a důvěry, ten zase zlepšuje náš vztah k sobě samým. Z výzkumů běžné akupunktury navíc také vyplývá, že se stimulací kůže, dotykem, vyplavují rovněž hormony serotonin i endorfin.

Jak se to dělá?

Představte si následující situaci. Když chcete někoho blízkého utěšit, být mu oporou, zcela automaticky se ho dotýkáte. Pohladíte ho, zúčastněně se dotknete jeho paže, dotknete se místa, které ho bolí...

Jak zvládnout akupresuru? Nebojte, nemusíte se strefit do bodů přesně, stačí na ně působit v okruhu pěti centimetrů. Vybrat si můžete jak pravou, tak levou stranu těla. Když objevíte při poklepu bod, který v nás vyvolává mimořádně příjemný pocit, můžete se u tohoto bodu zdržet déle.

A když jste ještě víc empatická, rozhodně k tomu přidáte nějaká uklidňující a hřejivá slova. Vyslovíte naději, že bude zase líp. Přesvědčujete dotyčného, že se vlastně nic tak hrozného neděje, že se všechno dá spravit, že není proč se vztekat nebo plakat.

Kamarádce, která se rozešla s přítelem, řeknete třeba: buď ráda, že se nestalo nic horšího, mohla jsi třeba nabourat v autě, poranit se, být v bezvědomí. Nejspíš byste se dřív nebo později stejně rozešli. Podívej se na sebe, vždyť ty jsi krásná, zdravá... On je ten hlupák. Mluvíte a snášíte argumenty, které dotyčná osoba pochopí a které ji mohou pomoct.

A stejně tak jednejte sama se sebou, dotýkejte se (podle našeho návodu poklepávejte na různá místa) a mluvte sama k sobě. Možná vás to překvapí, ale ty čarovné formulky a proslovy, které povedete sama k sobě, mají své jméno. Říká se jim afirmace. Jde o pozitivní formulace.

Poklepem se stimulují emoce v mezimozku, tedy v limbickém systému, a afirmace to ještě posílí a přeprogramují naše nastavení na dobré a zdravé.

Vyzkoušejte si to sama na sobě. Tuto metodu už dávno používá mnoho lidí, třeba při úzkostech, panických atakách a stresu, případně praktikují pozitivní sebeutvrzování v situacích, ve kterých se cítí nejistí. A funguje to.

Najděte poklepové body

Nejprve je třeba si uvědomit, co vás trápí, co byste chtěla změnit. Pak si v duchu zformulujte afirmaci, pozitivně se povzbuďte. Správně sestavená afirmace se uchytí ve vašem podvědomí a stane se vnitřním přesvědčením! Je skutečně důležité, aby byla afirmace v přítomném čase, nikdy ne v budoucím, a hlavně musí být sestavená přímo pro vás. Příklady: Můj partner mě miluje a oceňuje mě. - Můj život je spokojený, klidný a nádherný. - Vypadám dobře a cítím se skvěle! - Jsem zdravá, šťastná, moje tělo se neustále a přirozeně regeneruje. - Jsem vděčná za všechno, co dostávám. - Mám radost ze života. - Všechno dělám nejlépe, jak umím.) Síla slova a myšlenky je mocná. Dokáže ublížit, ale také vás posunout vpřed.

• Než začnete se samotným klepáním, proveďte krátké cvičení určené k tomu, aby spolu mozkové hemisféry kooperovaly. Sedněte si do tureckého sedu. Natáhněte paže před sebe, překřižte je a v této pozici zahákněte prsty. Zkřížené ruce otáčejte dolů a nahoru k bradě. Tento cvik několikrát opakujte.

• Můžete uvolnit držení a začít s bodem sebeakceptace (levá strana těla, pod klíční kostí), který se jako jediný tře, místo poklepu. Během tření vyslovte nahlas svou afirmaci.

• A jde se dál. Nyní můžete pomalu jít na další body. Vyberte si na škále od 1 do 10, jak byste ohodnotila svou emoci, svůj strach nebo přání, svůj problém. Tolikrát budete na místo poklepávat.

• Začněte s rukama, pak je na řadě hlava, poté horní polovina těla. Přitom stále myslete na problém (pocit), který vás trápí. Když vás poklep na některý z bodů zabolí, nebo je prostě nepříjemné se ho dotýkat, vynechte jej. Na konci se zastavte a vnímejte své pocity.

• Pak znovu poklepejte na hřbet ruky, zavřete a otevřete oči, pohled stočte ostře doprava dolů, pak doleva dolů a zakoulejte očima, v duchu si opakujte afirmaci. Přitom stále poklepávejte na hřbet ruky.