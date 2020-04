Pusa je hojně užívanou částí obličeje. Pomáhá nám jíst, pít, mluvit či projevovat emoce… Zároveň je ovšem místem s nejtenčí kůží na těle, která často vysychá a praská.

Víte, že tři čtvrtiny bacilů se přenášejí saháním si na rty? Tak schválně, kolikrát denně tohle gesto uděláte? Věřte, že hodněkrát. Pozor na něj!

Věděli jste o tom, že stav vašich rtů dokáže prozradit skryté zdravotní problémy? Proto mějte oči na stopkách a dávejte pozor na různé viditelné signály (opar, změna barvy, chycený koutek) nebo nepříjemné pocity (pálení, brnění, svědění).

V některých případech jde o jednorázovou nepříjemnost (například ze špatně umyté skleničky v restauraci). Ale pokud se vám obtíže vracejí, je potřeba hledat chybu jinde. A tady je pár doporučení, kde začít.

Pusa plná mravenců

Je to divný pocit, jako by vám někdo do pusy pouštěl malé elektrošoky. Nepříjemné mravenčení není důsledkem jarní migrace hmyzu, ale obyčejného stresu! Alespoň to říkají lékaři, kteří tvrdí, že za těmihle projevy je podlomená psychika.

Jde většinou o dlouhodobější stres, strach nebo úzkost. Tělo pak na tuhle nepohodu reaguje po svém – stažením svalů, zrychleným dýcháním, bušením srdce a celkovým překysličováním organismu.

První pomoc: Uvědomte si, že při stresu se tělo chová stejně, jako kdyby mu šlo o život. Mobilizuje síly k případnému boji, útěku… Pokud ho téhle zátěži vystavujete často, unaví se. Navenek to pocítíte třeba bolestmi hlavy, výpadky paměti, zhoršením pokožky, poruchami spánku či suchem v krku.

Jestliže máte dlouhodobé psychické obtíže, zajděte si popovídat k odborníkovi. Určitě společně najdete způsob, jak vám ulevit.

Efekt „mrtvého kamene“

Už se vám někdy stalo, že jste se dotkli rtů a nic jste necítili? Tenhle zvláštní mrtvolný pocit je nejspíš důsledkem nějaké alergie. Může jít o potravinovou intoleranci, nebo vám naopak nesedla třeba nová rtěnka či balzám na rty.

První pomoc: Dejte rtům nějaký čas, aby se zmátořily. Ničím je nepotírejte. Je totiž možné, že se alergie projeví ještě jiným způsobem, třeba otoky, svěděním či začervenáním. V případě větších komplikací ale raději navštivte kožního lékaře.

Namodralý odstín

Kdo říkal, že pusa musí být rudá jako malina? Jsou totiž situace, při kterých pusa zmodrá a připomíná spíš rozšlapaný košík borůvek. Tenhle zvláštní barevný efekt je způsobený nedostatkem kyslíku, například u různých respiračních onemocnění (jako je záškrt).

První pomoc: Modrý odstín rtů varuje, že vaše srdce nefunguje tak, jak by mělo. Jestliže máte takové obtíže, pak navštivte okamžitě kardiologa!

Jako brambora „na loupačku“

Máte pocit, že se vaše rty v poslední době nějak zvláštně loupou? Jednou z příčin může být i váš spánkový deficit. Zkuste si vzpomenout, kolik hodin jste v poslední době naspali. Pět nebo šest za noc?

Pokud tímhle tempem pokračujete už po několik dnů, není divu, že váš organismus mele z posledního. Odlupující se kůže je jen jeden z prvních signálů, že se v těle něco děje. Později se tyhle drobné ranky mohou změnit v zánětlivá ložiska nebo opary.

Koho ještě trápí opar? Tahle nepříjemnost se nevyhýbá ani slavným. Poměrně často ji řeší například módní ikona Victoria Beckham, herečka Katie Holmes, topmodelka Kate Moss nebo držitelka Zlatého glóbu Melanie Griffith! Takže v tom nejste sami.



První pomoc: Rychle změňte svou životosprávu. Doplňte vitamin C, který posílí vaši imunitu. Najdete ho třeba v citrusech, paprice, brokolici, kiwi, květáku nebo brusinkách... Pozor, vyhněte se potravinám, jež obsahují aminokyselinu arginin (jako je třeba čokoláda či arašídy). Tahle látka totiž může podpořit vznik oparů.

Překvapivá vyrážka

Objeví se třeba po ránu, když spěcháte do práce. Většina dermatologů se shoduje na tom, že jde o důsledek častého okusování a olizování rtů.

První pomoc: Jestliže máte nutkání si tímhle způsobem „masírovat“ pusu, tak toho raději nechte. Váš stav by se jen zhoršil, možná až k ekzému. Pak už vám pomůže jen krém s obsahem hydrokortizonu.

Prasklý koutek

Je to drobná ranka, ale dokáže pořádně bolet! Pro vás znamená jen jediné: doplnit vitamin B. Jeho nedostatek je totiž nejčastější příčinou téhle nepříjemnosti. Najdete ho v pivovarských kvasnicích, mase, mléku či žloutku.

První pomoc: Máte pocit, že se vám tahle trhlinka pořád vrací? Může (ale nemusí) jít o předzvěst cukrovky. Větší množství cukru v krvi totiž způsobuje plísně, které se potom objevují různě po těle. Nenechávejte to být a raději zajděte na vyšetření.

Pusa jako vzducholoď

Velké rty jsou sexy. To ale neplatí o těch, které z ničeho nic natečou a vypadají jako po nepovedené aplikaci botoxu. Je to i váš případ? Podle odborníků může tenhle projev souviset s Crohnovou nemocí, která postihuje střeva.

První pomoc: Nenechte situaci „vyhnít“. Tenhle typ nemoci totiž způsobuje otoky na různých místech těla, včetně úst. Rychle vyhledejte lékaře.