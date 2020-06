Zkuste sílu meditace Přestože se meditace mnohdy řadí mezi relaxační techniky, nejsou všechny stejné. Při meditaci hledáte cestu k sobě, do svého nitra, myšlenkami a emocemi se nezabývejte. Stačí jen být. A sedět. Ale nenuťte se do známé pozice lotosového květu, když vám nesedí, musíte se cítit příjemně.

Pro nováčky

Pokud s meditací začínáte, zavřete oči, jinak se doporučují přivřená víčka. Předmětem meditace může být cokoliv: váš dech, květina ve váze, představa (hory, rybník, louka), nějaký pocit… Jemně se nadechujte a vydechujte, ale dýchání nehodnoťte. Vůbec nic nehodnoťte. Snažte se jen soustředit na ono jedno místo, pocit či věc. Kirtan Krijá

Známý psychiatr Radkin Honzák tvrdí, že tato meditace je cvičením drobné motoriky, kterým mozek povzbudíte natolik, že se vám bude rodit dvojnásobek neuronů. Prý stačí dvacet minut denně a zhruba za šest týdnů vám přibude dvojnásobný počet neuronů. Usaďte se, ideálně do tureckého sedu, ale dá se to i v sedu na patách. A když to nejde jinak, uvelebte se na židli. Narovnejte záda, ruce dejte na kolena dlaněmi vzhůru, zavřete oči. A teď to přijde: na slabiky „sa ta na ma“ pravidelně střídejte čtyři pozice prstů. Nejprve se palec dotkne ukazováčku, pak prostředníčku, potom prsteníčku a nakonec malíčku. Několikrát si to zopakujte. Ranní meditace - záměr

Stejně jako si ráno plánujete aktivity na celý den, může být přínosné vytvořit si záměr. Michal Večeřa vysvětluje, že k tomu stačí posadit se na chvíli se zavřenýma očima na klidné místo a položit si v duchu tři otázky: Na čem mi dnes nejvíc záleží? Co chci dnes nechat plavat? Jaké vlastnosti chci dnes ztělesňovat? Hned po každé otázce na několik vteřin otočte pozornost ke svému dechu a nehledejte odpověď – nejde o to ji hned znát. Dovolte si nechat téma otevřené a spolehnout se na váš mozek, že otázky zpracuje, aniž byste to dělali vědomě. Na rozdíl od plánování, kdy se snažíme být precizní, tahle část přípravy přináší víc lehkosti a otevřenosti.