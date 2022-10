Všímáte si, že divoká doba nás v lecčems vrací zpátky do časů našich prababiček? Ne, nechtěli jsme to, protože dobře víme, že kromě romantiky nesly dávné časy i dost potíží, které už dneska vážně nemáme zapotřebí.

Ale dobře, pokud se máme dočasně vzdát některých vymožeností jednadvacátého století (třeba topení v koupelně), pojďme si alespoň návrat ke kořenům užít i s tím dobrým. Navrhuji vrátit se ke slavnostní verzi neděle! Udělejme si z ní den, kdy pustíme z hlavy tíživou realitu a nadechneme se čerstvého vzduchu. V zájmu duševní hygieny. Jestli se vám tato myšlenka líbí, nechte se inspirovat našimi tipy.

Dělejte všechno naopak

Určitě si tu hru pamatujete z dětství. Maminka řekne „nesahej na kamna“, takže na ně sáhnete. Učitelka řekne „neotevírejte učebnici“, takže ji otevřete, protože je jasné, že tam najdete výsledky. Táta řekne „tu školu musíš dodělat, v budoucnu budeš potřebovat diplom“, takže se místo závěrečné zkoušky vydáte stopem po Evropě, protože sami přece víte, co je pro vás nejlepší.

V dospělosti už je většina z nás schopna opravdu vyhodnotit, co nám uškodí a co prospěje. Když se rozhodneme dělat v neděli všechno opačně než ve všední den, nezačneme jezdit na červenou. Chytře si vybereme to, co nám zlepší život.

Celý týden sedíte? V neděli ignorujte jakoukoli příležitost k sezení a místo toho ležte (do jedenácti v posteli), jděte (prozkoumat, jestli ještě rostou houby), jeďte (na kole půvabnou krajinou). A večer si lehněte na gauč. Hlavní je nesedět!

Nebo jste celý týden na nohou? Pravidlo pravého opaku říká – v neděli hoďte nohy na konferenční stolek a přikryjte se dekou, ať už se to konzervativnějším členům rodiny líbí, nebo ne.

Jste v týdnu vzorná? Jíte jen naklíčené mungo, pijete smoothie ze špenátu a avokáda? Vypouštíte duši na hot józe a běháte pětkrát kolem zámeckého rybníka i v dešti? To jste skvělá, ale klidně si dejte neděli jako den, kdy trochu povolíte uzdu svému režimu. Lidská povaha totiž funguje tak, že když má občas „svátek“, mnohem lépe se jí v mezidobí dodržuje zdravá skromnost.

A co když je tomu naopak? Celý týden se nestíháte starat o svoje zdraví, ráno sníte za volantem bagetu z pumpy, k obědu v práci čokoládovou tyčinku a večer pizzu z krabice? Pak se úplně nabízí opačná neděle. Den očisty. Ovoce ráno, zelenina s čerstvou rybou k obědu, velký salát večer a k tomu litry vody a zeleného čaje. Klid, příroda a meditace.

Prostě jeden den v týdnu, kdy odložíte fastfood a uděláte si domácí buddhistický klášter. Úkolem jistě bude zmanipulovat k tomu zbytek rodiny. Abyste je nalákala, dejte vaší neděli atraktivní název. Třeba Asijský den.

Vypněte wifi

Žádné sociální sítě ani zpravodajství. Jasně, je nás, kdo jsme psychicky závislí na čerstvém přívalu novinek a názorů, hodně. Ale je vážně osvěžující občas jim zatnout tipec.

Nedělní očista od veškeré elektroniky je trend, který má ve světě spoustu příznivců. Je zcela jisté, že pubertální děti může tento nápad vyhnat na čtyřiadvacet hodin z domu. Přesto se je pokuste přemluvit. Mám totiž vyzkoušeno, že i největší závisláci nakonec dokážou „neděli bez wifi „ brát jako výzvu. A doma je najednou mnohem větší zábava. Povolte si společné pouštění filmů. Berte to tak, že film je nadčasový, takže vaše nedělní odstřižení od reality neohrozí. A pokud se rodina přesto odmítne podílet, dejte si „den mimoň“ (někdo tomu říká digitální detox) klidně jen vy sama.

Je zkrátka perfektní nezahajovat sváteční ráno nakouknutím do mobilu ještě pod peřinou, sotva rozlepíte oči. Protože (co si budeme povídat) prvních deset minut rolování po síti vám spolehlivě vyvolá menší či větší depku. Šest dní v týdnu to bohatě stačí, že?

Pro nás, kteří se budíme o hodně dřív než zbytek rodiny, je to výzva, ale s blahodárným efektem: dá se prostě potichounku vycupitat z ložnice, zabalit se v obýváku do deky a získané dvě hodinky božského klidu věnovat knížce, kterou máte už měsíc rozečtenou. Ovšem prosím, neměla by to být knížka vzdělávací. Spíš román. Něco nepracovního. Něco, co vám dopřeje ten luxusní pocit: Teď mám volno. Nic mě nehoní. Je neděle.

Dopřejte si lahůdky a vychutnejte si je

Nemusí to nutně být šampaňské k snídani. I když – upřímně řečeno – láhev slušného sektu se dá koupit za stovku a právě taková rozmařilost vám může dodat ten správný „nedělní“ esprit. Ehm, pokud vám to připadá jako naprostá dekadence, rychle na tento nápad zapomeňte a zvažte, co je luxus pro vás.

Dáváte si celý týden pozor na sladkosti, protože po pár letech zas toužíte na sebe obléknout své oblíbené červené šatičky? Podle výše uvedeného pravidla „dělejte všechno naopak“ si v neděli dopřejte to, co si celý týden zakazujete.

V neděli si dejte leháro, ať se to konzervativnějším členům rodiny líbí, nebo ne. Systém „týden skromnost, pak svátek“ mají v sobě nějakým způsobem zakořeněný všechny velké náboženské společnosti. Ne proto, že by v něm bylo něco kdovíjak duchovního. Ale prostě proto, že je praktický.

Je to čokoláda? No tak si na neděli kupte tu nejlepší. Anebo to pojměte jako opravdovou frajeřinku – upečte si vláčný čokoládový dortík ve francouzském stylu. Když už je to jednou v týdnu, ať to stojí za to.

Systém „týden skromnost, pak svátek“ mají v sobě nějakým způsobem zakořeněný všechny velké náboženské společnosti. Ne proto, že by v něm bylo něco kdovíjak duchovního. Ale prostě proto, že je praktický. Je vtipné vidět, že i v dnešním nenáboženském světě se nám v různých podobách vrací, protože zkrátka dává smysl.

Vezměte si nový trend flexitariánství (styl stravování, při kterém jíte převážně vegetariánsky, ale občas si dáte maso). Spousta flexitariánů jí v týdnu převážně rostlinnou stravu a v neděli si dopřeje maso od šťastných zvířat. Užívají si přitom pocit, že jejich pečínka se ještě nedávno pásla v horách a měla tam lepší výhled než většina z nás v našich městských kancelářích.

Práce není zajíc

V neděli nepouštějte počítač. A z mobilu si v sobotu odinstalujte upozornění na nové maily. V pondělí ráno ho zas nastavíte. Je kupodivu pořád dost lidí, kteří v neděli pracují – a nemyslím teď zdravotníky ve službě v nemocnici nebo prodavačky v hypermarketech. Myslím tím vaše kolegy, pro které se stal z práce koníček, anebo věčně nestíhají.

To ale neznamená, že i vy musíte v neděli žít svou prací. Pokud by hořelo, jistě se vám dá normálně dovolat. A pokud nehoří, je lepší dát si v pondělí hodinu práce navíc než si neužít neděli jako svatý čas. Úplně vypnout, to je, oč tu běží. Na jeden den zapomenout na všechno, čím žijete ve všední den. Díky tomu půjdete do nového týdne s vyčištěnou hlavou a samozřejmě budete mnohem výkonnější. A kdyby ne, aspoň neskončíte v Bohnicích a to se také počítá.

Ohó, jak ušlechtilé!

Cítíte se ve všední den jako soumar, který za sebou táhne vůz plný povinností, a zatímco z něj některé odhazuje, skáčou na korbu další a další? Nebo spíš jako robot, který mechanicky plní úkoly? Tak si v neděli dopřejte pocit, že jste princezna. Ne, není nutné si kvůli tomu navlékat růžové šaty a korunku, jako když vám bylo šest.

V dospělosti jde spíš o to, rozhodnout se pro vysoce ušlechtilé zábavy. Představte si, že se zázrakem v neděli probudíte v kůži aristokratky ze vznešeného rodu. Místo víkendových tepláků si vezmete hebké úpletové šaty a jemný řetízek. Po společné rodinné snídani vyrazíte do města. V rámci svižné dvouhodinové procházky neminete výstavu zajímavého sochaře a oběd si dáte ve stylové hospůdce na nábřeží.

Pak dorazíte domů, uvaříte konev zeleného čaje a do večera si budete v klidu číst nebo si uděláte rodinné domácí kino (co třeba nějakého Sorrentina?). Pak dorazí kamarádi na skleničku a popovídání, ale vy kvůli nim nebudete trávit dvě hodiny v kuchyni. Máte přece ještě kus toho čokoládového dortu a kvasový chléb z pekárny na náměstí. A nakrájet na prkénko trochu klobás, sýrů a zeleniny zvládnete během deseti minut. Nezapomeňte na olivy!

Ale zapomeňte na stres, který by z aristokratické princezny udělal vyčerpanou trosku. Raději si k poklidnému večírku pusťte klidnou kvalitní hudbu. A jděte si brzy lehnout, pařby patří teenagerům. Zítra je pondělí a vy se z princezny zase stanete pracovitou vzorňačkou.