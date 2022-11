Jitka kvůli dopravní zácpě zmeškala letadlo. Rozbrečela se přímo v odletové hale. Zamířila k baru, kde si objednala panáka whisky, za nějž zaplatila hotový majlant. „No, a co,“ pomyslela si. Ten ale nebyl první ani poslední. „Nějak moc piju,“ uvědomila si. V podstatě každý večer se Jitka podívá na dno jedné lahvinky vína. A když si vyrazí s kamarádkami, nemá problém do sebe nalít i dvojnásobek. Znovu se rozplakala. Tak začalo Jitčino labilní období.

Slzy se jí kutálely po tvářích čím dál častěji. U nadřízeného v kanceláři, ve fitku, u kafe s přáteli i ve dvě hodiny ráno ve své posteli. A nebyly k zastavení.

O terapii Jitka před tím nikdy neuvažovala. Její bývalý manžel totiž vždycky říkal, že depresí trpí jen slaboši. Jeho názory sdílela i Jitčina matka, která zase tvrdila, že vzniká z nudy. Čas šťourat se ve svém nitru podle ní mají jenom ti, kteří nemají co na práci. Jitka navíc nikdy nebyla přeborníkem v projevování svých emocí. Příčila se jí samotná představa, že by měla cizí osobě vylévat své city.

Když ji zkrátka přepadly chmury, snažila se je zahnat. Třeba knížkou, filmem, procházkou, sexem, jídlem i úklidem, ale bohužel čím dál častěji i alkoholem. Záhy se však ukázalo, že od toho příšerného dne na letišti nic nezabíralo. Jitka se cítila naprosto bez energie, vše jí připadalo beznadějné. Běžné každodenní radosti byly ty tam.

Se svými trablemi se svěřila kamarádce, která jí dala číslo na svou psychoterapeutku, k níž už nějakou dobu dochází na pravidelná sezení. Jitka jí zavolala a smluvila si s ní schůzku. Napoprvé ji psychoterapeutka zpočátku jen nečinně pozorovala. Žádného vřelého objetí ani ujištění, že bude všechno fajn, se nedočkala. Načež Jitka trošku nervózním tónem spustila.

Výčet problémů a událostí, které jí v poslední době komplikovaly život, byl docela dlouhý. Ale o tom důležitém, tedy o svých pocitech, byla schopná vyprávět až po třech měsících. O strachu, závisti, hněvu, studu, vině, samotě, zklamání...

Jitka pomalu začala chápat, jak moc ji ovlivnily zážitky z dětství. Začalo jí docházet, proč jí nedosažitelní muži vždycky připadali atraktivnější než ti obyčejní. Uvědomila si, že kariéra, luxusní byt ani skvělý chlap jí štěstí nezaručí. Jestli jí terapie pomohla? Prý se cítí nejšťastnější, co kdy byla. Rozhodně je více připravená čelit životním nástrahám.

Psycholog versus psychoterapeut

Když nás bolí břicho, jdeme k praktikovi, kýve-li se nám zub, vydáme se k zubaři. Když si hneme se zády, objednáme se k fyzioterapeutovi. S nadbytečnými kily nám pomůže výživový poradce. A když pobolívá duše? To bychom měli zamířit k psychoterapeutovi. Nebo psychologovi. Tak ke komu?

„Nejprve si vymezme základní pojmy,“ začíná s osvětou renomovaná psychoterapeutka Jana Tamchynová.

Rozdíl mezi psychologem, psychoterapeutem a psychiatrem? Psycholog je odborník vzdělaný v humanitních vědách, obvykle vystudoval psychologii na filozofické nebo pedagogické fakultě. Psychiatr je vždy lékař, vystudoval medicínu a psychiatrie je jeho specializace. Psychoterapeut může být vzděláním psycholog, psychiatr (nebo lékař s jinou odborností), ale také sociální pracovník či pracovní terapeut.

„Psychologie je věda o lidské psychice, prožívání a jednání. Psycholog je odborník, který tuto vědu vystudoval a specializuje se na jeden z řady směrů (rodinná psychologie, školní, partnerské vztahy atd.). Nemá lékařské vzdělání a nemůže předepisovat léky. To je doménou lékařů psychiatrů, kteří stanovují diagnózy duševních onemocnění a medikují je. Pokud ale psycholog či psychiatr projde sebezkušenostním akreditovaným dlouholetým výcvikem a supervizí, může se stát psychoterapeutem.

Stejně tak se psychoterapeutem může stát i laik, který získal minimálně titul bakalář v humanitních či zdravotnických oborech a také prošel následnou sebezkušeností ve výcviku a supervizí. Jak je vidno, psychoterapeut nemusí mít psychologii přímo vystudovanou.

Výše zmíněný psychoterapeutický výcvik je ale nutný, aby se dotyčný naučil techniky a praktiky potřebné k psychoterapeutické práci s lidmi.

Při samotné terapii pak jedinec mluví o svém prožívání, traumatech, snech, obavách či úzkostech a psychoterapeut ho citlivě provází tak, aby si postupně sám našel řešení. Pokud si vše shrneme, tak za psychiatrem jdeme s psychickou nemocí (deprese, úzkosti), on stanoví diagnózu a předepíše léky. Za psychologem se vydáme pro radu či stanovení schopností a limitů, například hledáme-li pro svoje dospívající dítě vhodný směr studia. A psychoterapeuta vyhledáme kdykoli, pokud se necítíme dobře, opakují se nám stejné nepříjemné věci v životě, potřebujeme změnu či zklidnění, řešíme složité období života atd. I přesto, že to není lékař, tak léčí – slovem.“

My se budeme věnovat psychoterapeutům. Ty ovšem spousta lidí zná jenom z filmů. V Základním instinktu o Michaela Douglase pečují hned dvě psychoterapeutky v podání Sharon Stone a Jeanne Trippleton. O duši osamělého génia v podání Matta Damona ve filmu Dobrý Will Hunting zase pečuje jeho psychoterapeut Robin Williams. Patrně nejznámějším filmovým psychoterapeutem je ale slavný Hannibal Lecter v podání Anthonyho Hopkinse ve snímku Mlčení jehňátek. Psycholog má také jednu z hlavních rolí ve filmu Šestý smysl. Hraje ho Bruce Willis, který se snaží pomoci osmiletému chlapci, jenž vídá duchy.

Docela by mě zajímalo, jestli se liší skuteční psychoterapeuti od těch filmových. „Záleží, na jak kvalitní filmy se díváte. Nicméně, jsou dobré filmy, co psychoterapeuty neparodují, ale skutečně ukazují určité techniky, způsoby rozhovorů, které se jako nástroj v terapii využívají. Takovým příkladem je seriál Terapie, kde roli terapeuta hrál Karel Roden,“ pokračuje Jana Tamchynová.

Vraťme se však k samotné psychoterapii, která je u nás bohužel stále vnímána jako stigma. Když už na ni jedinec dochází, většinou se za to stydí. V tomto ohledu jsme trošku pozadu za zahraničím, kde se k psychoterapeutovi chodí jako k zubaři. I přesto se, jak potvrzuje námi oslovená psychoterapeutka, situace zlepšuje.

„Přesnou statistiku sice neznám, ale sama ve své praxi zaznamenávám rostoucí zájem o tyto služby, a to nejenom ze strany žen, které dříve převažovaly, ale také mužů. Psychické problémy už přestávají být bagatelizovány a duševnímu zdraví se konečně začíná přikládat velký význam... Zejména covidové lockdowny, současná válka na Ukrajině, která se nepřímo přenesla i do našich domovů, a nastupující energetická krize vyvolaly v lidech značnou nejistotu. Mnohým se tak otevřela jejich nezpracovaná traumata, jelikož pohoda se v našich životech bazálně točí kolem tématu bezpečí a jistot. Výrazný vzrůst úzkostných poruch, panických atak, pocitů bez moci a bezvýchodnosti přivádějí na terapii i lidi, kteří byli přesvědčení, že psychické potíže je nikdy nedoženou. Jsme jenom tak silní, kam nás naše nepojmenované slabiny pustí.“

Kdy psychoterapie pomůže?

Buďme konkrétní. V jakých případech tedy psychoterapie pomůže? „Nebojím se říct, že terapie může pomoci při jakýchkoli potížích, se kterými si nevíte rady. Rozhovor s někým, kdo dovede naslouchat a ptát se tak, aby vám ukázal váš život i možnosti z jiného úhlu pohledu, je přínosný vždy. A pokud dojde až na své hranice, minimálně vás může nasměrovat třeba k psychiatrovi, který některé stavy může zaléčit a přispět k uzdravení. Limity psychoterapie tak v podstatě jsou duševní onemocnění, u kterých terapie hraje jen podpůrnou úlohu. Stejně tak psychoterapie nemůže pomoci těm, kteří nechtějí. Jejím základem je totiž možnost svěřit se se svými problémy. Jedná se tedy o přirozený způsob, jak se vypořádat s každodenními nepříjemnými zážitky.“

A to čas od času potřebuje každý z nás. Všichni víme, že když si upřímně popovídáme se sousedkou, k níž máme důvěru, anebo strávíme večer s přítelem, který nás s porozuměním vyslechne, hned se cítíme líp. I o tom se dá říct, že jde ve skutečnosti o jednoduchou formu psychoterapie.

Na odbornější úrovni jsou sezení s psychoterapeutem. Ten může pomoci, když jsou naše problémy příliš složité na to, abychom je probírali s kamarádkou. Od obyčejné konverzace se profesionální psychoterapie odlišuje v tom, že psychoterapeut má odbornou přípravu i praxi. Má k vám vztah plný soucitu a pochopení, ale zároveň si udržuje odstup, aby mohl dávat dostatečnou zpětnou vazbu, díky níž začnete mnohé své trable chápat jinak. Takovou pomoc vám váš blízký nemůže dát, byť by chtěl sebevíc.

Do psychoterapie přesto nemá smysl vkládat veškeré naděje, jak dokládá příběh Hanky. Ta na psychoterapii docházela od svých sedmnácti let. „Naši se rozváděli a já to dost těžce nesla. Začala jsem mít problémy ve škole. Mým prvním psychoterapeutem byl muž. Rozvalil se na pohodlné kožené křeslo a mě posadil na studenou kovovou židli. Nevyhovoval mi ale ani lidsky. Nevím, možná právě proto, že to byl muž. Po několika sezeních jsem si našla ženu. U ní jsem ale postrádala pro mě důležitý oční kontakt. Celou dobu, kdy jsem mluvila, se dívala někam za mě. Následovala další odbornice, která mi zase dala vyplnit test s otázkami: Občas sním o tom, že se líbám se svým dvojčetem. Znamená to, že jsem lesbička? Během svého života jsem zkrátka docházela k několika terapeutům, aniž by se můj stav výrazně zlepšil...

Pak mi kamarádi navrhli, abych se na nějakou dobu přestěhovala na jejich venkovskou farmu. Kydala jsem hnůj, sklízela brambory, plela záhony a najednou mi začalo být líp. To byla nejlepší terapie ze všech. K tomu jsem zjistila, že mí kamarádi tu vůbec neřešili, jestli se na nich rodiče dopustili nějakých křivd. Ani nekňučeli, že nemají na drahé auto a dovolenou u moře. Žili si poklidně v souladu s přírodou a vypadali tak nějak spokojeně. Mnohem spokojeněji než věčně vystresovaní Pražáci...

A světe, div se, spokojeněji jsem se začala cítit i já. Přestaly mě trápit myšlenky na minulost i budoucnost a přestala jsem se v sobě šťourat. Jako bych v sobě našla ten kýžený klid v duši.“

„Výše uvedený příběh je spíše ukázkou toho, že někdy je potřeba toho svého psychoterapeuta hledat. Ne každý nám totiž sedne a ne každý směr v psychoterapii vyhovuje každému. A stejně jako v každém oboru, ne všichni jsou mistři svého řemesla,“ pokračuje Jana Tamchynová.

„Musíte si prověřit, jestli poskytovatel terapie má především akreditovaný sebezkušenostní výcvik. A co se týká otázky na fyzickou práci, pohyb, ale také práci s vlastním tělem a jeho prožíváním vůbec, tak ta je stejně důležitá jako slova porozumění,“ uzavírá psychoterapeutka Tamchynová.