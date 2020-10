Malujete čerty na zeď

Někdo tvrdí, že člověku je vlastní vidět věci černější, než jaké ve skutečnosti jsou, a to nemusí být ani žádný velký pesimista. Hodně tomu přispívají hovory s jinými lidmi, dokonce i takové to nezávazné drbáníčko. Šéf například slíbí oznámit na poradě novinky, a ještě než schůze začne, se kolektivem nesou šepty: „Asi se bude propouštět! A nebudou odměny!“

Pak už každý člověk sám sebe v duchu přesvědčuje, že je to jistě pravda, vždyť to říkala Vladěna, ta přece chodí se šéfovou ženou cvičit! Ubohý zaměstnanec začne spřádat ustrašené myšlenky na to, že jistě vylítne on. Šéf ho ráno nepozdravil!

Všimněte si, že málokdy v tomto případě zaměstnanci špitají o pochvalách nebo zvyšování platů. Jako kdybychom se báli být pozitivní, jako bychom si mysleli, že je jistější vidět dopředu všechno černě a vyděšeně a pak být mile překvapeni.

Čím to můžete zlepšit: Zaměřte se pár dní na to, jak dopředu hodnotíte situace, které neznáte, a jak o nich mluvíte s jinými. Můžete si to i napsat. Potom vyhodnoťte, jak vlastně všechno dopadlo a jestli to bylo opravdu tak hrozné, jak jste se obávali. Viďte, že ne? Zakazujte si zbytečný strach, ten kazí život.