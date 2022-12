33 otázek pro vás Jaké superschopnosti bych ráda měla? Na kterou párty, na který večírek v životě nezapomenu? Kdybych měla nějakou osobu přemluvit k čemukoliv, koho bych přemlouvala a k čemu? Co bylo nejhezčím dárkem, který jsem kdy v životě dostala? Na co budu myslet, když budu chtít myslet na něco hezkého? Co bylo tím nej důvodem, abych ukončila vztah? S kým bych se ráda spřátelila, ale zatím se mi to nepodařilo? Mám nějaké zvláštní zvyky nebo zlozvyky? Co absolutně nepřipustím? Co mi opravdu chybělo v době, kdy jsem byla malá? Způsobila jsem už někdy kvůli své nepozornosti něco opravdu zlého? Nastal v mém životě někdy moment, kdy jsem málem zemřela? Řekla jsem někdy něco, za co jsem musela hodně pykat? Co mě dokáže rozesmát? Co bych dělala, kdybych na jeden den mohla být mužem? Zřekla bych se za sto milionů korun deseti let života? Krása, nebo inteligence - co mě víc vzrušuje? Existují lidé, se kterými bych už nikdy nechtěla mít co do činění? A proč? Co bylo mou nejšťastnější chvílí v životě? Čím mě někdo dokáže spolehlivě vyhnat z místnosti? Co bylo nejkrásnějším komplimentem, který jsem v životě dostala? Věřím, že lidé jsou od přírody dobří? Když se ohlédnu zpět, byla jsem už někdy u toho, když někdo umíral? Jaká je moje nejlepší vlastnost? Jak na mě tehdy to umírání působilo? Vadilo by mi, kdyby se můj bývalý partner najednou dal dohromady s mojí nejlepší kamarádkou? Jaké vlastnosti by můj partner v žádném případě neměl mít? Objev kterého vynálezu bych chtěla ve svém životě ještě zažít? Kdy jsem v životě pocítila největší fyzickou bolest? Která kniha mě nejvíc ovlivnila a leží mi v hlavě? Za co jsem v životě nejvíc vděčná? Co je smyslem mého života? Jaké vlastnosti jsou společné všem mým dobrým přátelům?