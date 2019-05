1. Posiluje imunitu

Průzkumy potvrdily, že lidé, kteří každý den pijí malé množství vína, jsou méně nemocní. Mohou za to jeho antivirotické a antibakteriální účinky. Díky obsahu tříslovin podporuje funkci imunitního systému.

2. Chrání před rakovinou

Víno obsahuje téměř zázračnou látku resveratrol, která chrání před zhoubným bujením buněk. Odborníci tvrdí, že dokáže snížit riziko rakoviny kůže, prsu, plic, jater a střev. Dvě samostatné studie (University of Missouri a School of Medicine) prokázaly, že červené víno může pomoci při léčbě určitých typů rakoviny. Díky červenému vínu jsou buňky melanomu (nádoru vycházejícího z pigmentotvorných buněk) citlivější na radiační terapii a léčba je tedy účinnější. Opět ale mějte na paměti, že i zde platí méně je více. Bavíme se o denním pití jedné sklenky vína. Neplatí tedy, že vypiji lahev, rakovina nemá šanci. To by mohlo mít účinky spíše nežádoucí.

3. Udržuje zdravé plíce

Kouříte? Vsaďte tedy na bílé víno. Fenolické látky, které víno obsahuje, ničí škodlivé látky z cigarety. Podle studií dokonce dokáže mírně snížit vliv kouření na organismus. Dvěma decilitry vína ale zlikvidujete „jedy“ jen z jedné cigarety.

4. Zbaví vás stresu

Víno zvyšuje koncentraci „hormonu štěstí“ serotoninu. Serotonin se po napití uvolňuje mnohem lépe u starších lidí, pomáhá zlepšovat jejich fyzické i mentální schopnosti. Lahvinka vína babičce k narozeninám může mít tedy téměř zázračný efekt. Resveratrol navíc zvyšuje přítok krve a přísun kyslíku do mozku, což může mít vliv na vyšší intelektuální výkonnost a kreativitu. Sklenka vína povzbudí nervový systém a zbaví vás stresu i únavy.

5. Snižuje riziko Alzheimerovy nemoci

Američtí lékaři zjistili, že jedna až dvě sklenky vína denně dokonce sníží riziko onemocnění Alzheimerovou chrobou až o 23 procent. Může za to opět zmiňovaná látka resveratrol. Ale pozor, přemíra alkoholu naopak zvyšuje riziko demence a poruch mozku.

6. Zlepšuje sexuální život

Další průzkumy prokázaly, že ženy, které si denně dají jednu až dvě „decky“ vína, jsou se svým sexuálním životem spokojenější než abstinentky. Podle kodaňských vědců mají ženy, které denně vypijí skleničku vína, větší šanci na otěhotnění. Víno totiž chrání před infekčními chorobami, které snižují plodnost.

7. Prevence infarktu i cukrovky

Pravidelné pití dobrého vína vám dává až o padesát procent větší šanci, že se vám vyhne infarkt. V případě již prodělaného infarktu se snižuje riziko, že na vás zaútočí znovu. Sklenička denně také snižuje riziko cukrovky.

8. Předchází kornatění tepen

Konzumace vína pomáhá předcházet kornatění tepen a vzniku trombóz. Flavonoidy, které víno také obsahuje, dokonce dokážou rozpustit už vzniklou krevní sraženinu.

9. Chrání vaše zuby

Nedávná studie uveřejněná v časopise Journal of Agricultural and Food Chemistry prokazuje, že červené víno může ze zubů odstranit bakterie, které mohou za vznik plaku.

10. Lépe se s ním hubne

Podle studie provedené na univerzitě v Oregonu pití šťávy či vína z červené odrůdy Muscadine může pomoci v boji proti obezitě. Muscadine je odrůda hroznů, která pochází z jihovýchodu Spojených států, ale roste po celém světě. Hrozny obsahují kyselinu ellagovou, která spaluje tuk.

11. Chrání pleť

Díky pravidelnému pití vína bude vaše pleť zdravější a odolnější proti účinkům slunečních paprsků, které jsou hlavním viníkem předčasného stárnutí pokožky a tvorby vrásek.

12. Zlepšuje paměť

Výzkum na krysách (provedený v Texas A & M Health Science Center College of Medicine) ukázal, že látka resveratrol, by mohla pomoci zabránit ztrátě paměti způsobené stářím. Ve středním věku byly u krys, které obdržely resveratrol v průběhu čtyř týdnů, zaznamenány známky zlepšené paměti a učení. Hlubší analýza jejich mozku odhalila strukturální zvýšení kvality jejich hipokampu, části mozku zodpovědné za změny paměti, učení a nálady.

13. Pro pevnější kosti

Jedna až dvě sklenky vína denně může snižovat riziko vzniku osteoporózy (řídnutí kostí). Podle studie, která vyšla v lékařském magazínu American Journal of Clinical Nutrition, měly ženy konzumující denně dvě deci vína o 12 – 16 % vyšší hustotu kostí než ty, které nepily vůbec, anebo to naopak s pitím alkoholu přeháněly.