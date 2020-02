Takové Indky nedají bez mandlí ani ránu. Moc dobře totiž vědí, že jsou zásobárnou vitaminu E a fungují jako elixír mládí. A to není všechno. Podle ájurvédy, prastaré indické medicíny, působí mandle rovněž na nervový systém, a v konečném důsledku tak v podstatě zlepšují inteligenci.



A to se týká nejen samotných jedlíků, ale i nenarozených dětí! Jedna španělská studie dokonce prokázala, že 2208 žen, jež v těhotenství poctivě zobaly 78 gramů mandlí týdně, porodilo potomky s vyšším IQ. Údajně to způsobil vyšší obsah riboflavinu a L-karnitinu v mandlích, který vyživil a rozvinul dětský mozek. Tak pokud momentálně čekáte miminko, nezapomeňte ani na pořádnou porci mandlí.

Nadopují vás vitaminy

Mandle se ale doporučují všem. Ideální denní dávka je asi sedm až deset mandlí. Určitě ne víc. Obsahují totiž velké množství vlákniny a při větší konzumaci by vám mohla hrozit zácpa.

Mandle můžete chroupat jen tak rovnou z pytlíku, ale daleko lepší je namočit je do vody přes noc. Změknou, mají lahodnější chuť a jsou potom lépe stravitelné. Pokud si dáte tu práci a odstraníte z nich slupku, zbavíte je tříslovin, které by mohly narušit vstřebatelnost vitaminů v těle.

A tady je pár dalších důvodů, proč byste si měli mandle dopřávat každý den.

Zlepší kvalitu nehtů a vlasů

Spousta žen si stěžuje, že vlivem stresu mají horší pleť, vlasy i nehty. Patříte mezi ně? Začněte svačit mandle. Nadopují vás potřebnými minerály, jako je zinek, hořčík, křemík, které urychlují hojení kůže a doporučují se například jako doplňková léčba při akné, ekzému nebo lupénce. Mandlový jídelníček vám také napomůže ke zpevnění nehtů a vlasů. Aby byl co nejúčinnější, měli byste ho dodržovat dva měsíce. Pokud vás chroupání mandlí nebaví, můžete si z nich udělat pomazánku.



Jak si ji připravíte: Do mixéru nasypte sáček mandlí (ideálně, pokud byly pár hodin namočené) a mixujte je tak dlouho, až z nich vznikne hustá pasta. Tu pak zjemněte trochou kokosového oleje, oslaďte třtinovým cukrem a znovu ji rozmixujte. Mandlovou dobrotu uložte do uzavíratelné dózy a uchovávejte zhruba 3 dny v lednici. Můžete ji použít jako pomazánku na pečivo, vafle nebo ji mlsat lžičkou jenom tak.

Zocelí slabé zuby i kosti

Je to tak. Mandle obsahují velké množství vitaminu D a vápníku, který je stavebním materiálem zubů a kostí. Pokud nemáte chrup zrovna v kondici, můžete si vyrobit mandlové mléko, které je výživnější než to klasické, kravské. Odborníci ho doporučují jako prevenci obávaných nemocí, např. při artritidě (opotřebení kloubů) nebo osteoporóze (řídnutí kostí).

Jak si ho připravíte: Jeden hrnek mandlí namočte na pár hodin do vody. Potom je opláchněte a rozmixujte společně lečně se čtyřmi hrnky vody. Vzniklé mléko si přefiltrujte přes plátýnko, doslaďte medem a uložte do lednice, kde vám vydrží zhruba 3 dny. Oříškovou drť v žádném případě nevyhazujte! Může se vám hodit třeba jako náplň do koláčů.

Podpoří vaše hubnutí

Držíte dietu? Pak do svého denního příjmu potravy zahrňte také pár přírodních (nepražených či nekořeněných) mandlí. Nemusíte mít strach, obsahují minimální množství cukru, takže vám další kila nepřidají. Navíc jsou bohaté na vlákninu, která podporuje lepší trávení.

Mandle můžete jíst jako křupavou pochoutku nebo si je rozemlít do jogurtu. Výborné jsou jako alternativa sýra například do rizota či těstovin.

Ochrání (a posílí) vaše srdce

Víte o tom, že pojídání mandlí snižuje riziko infarktu? Alespoň to tvrdí vědci, kteří zjistili, že lidé, kteří mandle „chroupají“, mají o 50 % nižší riziko srdečního kolapsu než většina planety.

Za tímhle zázrakem stojí pravidelná dávka antioxidantů, které mají vliv na hladinu cholesterolu a cukru v krvi.

Ale pozor, řeč je pouze o přírodních, nesolených a nepražených mandlích! Pokud patříte mezi mlsouny, kteří „ujíždí“ na křupavých dobrotách, můžete si mandle nasucho opražit na pánvičce.

Co o mandlích možná nevíte

* Jde o plody stromu mandloně, který roste v teplém pásmu Španělska, Portugalska, Francie a severní Afriky. Pokud byste chtěli vidět, jak vypadá ve skutečnosti, rozjeďte se do jihomoravských Hustopečí, kde je vybudován mandloňový sad.



* Existují dva typy mandlí: hořké a sladké. Ke konzumaci se doporučují ty sladší. Nejkvalitnější jsou prý ty z Itálie (konkrétně ze Sicílie a Valencie).

* Mají tendenci nasávat pachy, proto je vždycky skladujte v uzavíratelné dóze a na suchém místě.

* Jak poznáte, že mandle není žluklá? Rozlomte ji na polovinu. Pokud je uvnitř bílá, je v pořádku. Jakýkoliv žlutý nádech je znakem zkaženosti a raději ji vyhoďte.



* Mandle jsou bohaté na hořčík, který potlačuje únavu a dodává energii.

* Při starých italských svatbách se do rukou ženicha a nevěsty vkládalo pět mandlí. Symbolizovaly zdraví, štěstí, plodnost, bohatství a dlouhověkost.