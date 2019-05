Matky kojící i nekojící, chci se s vámi podělit o mou historku související s kojením. Píše na webu eMimino čtenářka s přezdívkou Micilin.

Z nevydařeného vztahu se mi narodila vydařená dcerka, kterou se mi dařilo kojit. Na nedostatek mléka jsem si nemohla nikdy stěžovat, takže nošení prsních vložek bylo povinností, chtěla-li jsem se vyhnout promáčenému oblečení. Někdy ale ani vložky nepobraly tu nálož a kamarádky se mi smály, že nemám „koláče“ v podpaží, ale na prsou.

Když byl dcerce asi rok, rozhodla jsem se začít opět randit. Bratr mi domluvil schůzku s jeho kamarádem, pohlídal mi dcerku, já se vyfikla a pro jistotu přebytek mléka před odchodem odsála. Takto proběhla jednou večeře, napříště kino a jednou večer v klubu.

Kamarád byl sympatický a po nějaké době přišlo pozvání k němu domů. Bože! Budou se ode mě očekávat intimnosti? Dobrá, jednou to musí být i po porodu poprvé. Večer začal dobře: jídlem a pitím. Pitím a pitím. Chybu nehledejte v tom, že bych pila alkohol, ale začala se mi strašlivě nalívat prsa! Dcerka s odsávačkou zůstaly samozřejmě doma.

Začala jsem panikařit, potřebovala jsem nutné prsům ulevit! Na záchodě jsem tedy trochu odstříkala do umyvadla, ale nebylo to ono. Ach jo. Navíc si kamarád určitě myslel, že jsem se šla upravit před velkým grande finále. Rozhodla jsem se to nevzdat kvůli mléku a intimnosti byly zahájeny. Když došlo na sundávání podprsenky, naznačila jsem, že bychom ji mohli nechat tam, kde je. Kamarád nebyl proti. Zhasnul úplně a večer se stával stále příjemnějším, když v tom cítím jeho prsty na svých zádech, jak hbitě rozepínají podprsenku.

Dále už vím jen následující: mléko mi teklo po břiše, kapalo na hlavu kamaráda, na gauč, poté na podlahu, když jsem se snažila posbírat vypadnuvší prsní vložky a z intimní nálady jsem přešla do jemné paniky. Omluvila jsem se a odešla jsem se opět obléci do koupelny. Když jsem vyšla s potupným výrazem ve tváři, kamarád se omlouval, ale tak podivně zářil. Na můj nechápavý výraz prohlásil pouze: „Děkuji! Ještě se mi nestalo, aby se u mazlení se mnou žena slastí rozplakala!“