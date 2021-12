Připravte si seznam

S plánováním je vhodné začít co nejdříve. Sepište si, co všechno byste do Štědrého dne chtěla stihnout. Včetně návštěvy kadeřníka a předvánočního úklidu, který si rozfázujte do více víkendů. Také si připravte seznam dárků pro své nejbližší. A minimálně dva dny vyhraďte jen pro sebe. Dopřejte si masáž, návštěvu sauny či kosmetičky.

Pořiďte dárky na internetu

Rozhodla jste se dárky nakoupit na internetu? V tom případě je nejvyšší čas je vybrat a objednat. Pokud zaspíte, mohlo by se stát, že vám do Štědrého dne nedorazí. Nebo aspoň zjistěte, jak dlouhou má vámi zvolený e-shop doručovací lhůtu. A k ní raději připočtěte dva dny navíc.

Upečte vanilkové rohlíčky

Zhruba dva až tři týdny před Štědrým dnem byste měla začít s pečením cukroví, které potřebuje delší čas na rozležení. Tedy zázvorek, perníčků, vanilkových rohlíčků, medvědích tlapek nebo kokosek.

Kupte si hvězdu

Po Mikuláši nastal nejvyšší čas na nakupování dárků, pokud jste je už neobjednala na internetu. A spolu s nimi si kupte i vánoční hvězdu. Ne tu na stromeček, ale květinu. Aby vám dlouho vydržela, musíte ji chránit před chladem a průvanem. Ty, co se prodávají venku, raději vynechte.

Vyberte vánoční stromeček

Nedočkavci si už mohou pořídit i vánoční stromeček. Správně skladovaný v chladném prostředí vám vydrží až měsíc. Uvědomte si ale, že čím dříve ho koupíte, tím dříve po svátcích se ho budete muset zbavit, začne vám totiž opadávat. A to je vždycky škoda.

Zásobte se vůněmi

Obstarejte si vánoční vůně, svíčky nebo esenciální oleje. Mezi nejoblíbenější patří vanilka, skořice, hřebíček, badyán, kardamom a zázvor, koření spjaté s pečením vánočního cukroví, s přípravou punče a svařeného vína.

Zkontrolujte dekorace

Ozdoby na stromeček, stuhy, světelné řetězy a svícny. Jsou všechny v pořádku a nepoškozené? Pokud ne, nahraďte je novými. A spolu s nimi si pořiďte i nějaký neotřelý vánoční balicí papír.

Rozmazlujte se

Správný čas udělat si radost a připravit se na ten největší zápřah. Dopřejte si návštěvu kosmetického salonu, dojděte si na masáž či manikúru. Zkrátka se rozmazlujte!

Generální úklid

Jste odpočatá? Tak toho využijte a vrhněte se do předvánočního úklidu. Nedělejte ale vše najednou. Pusťte se například do mytí oken, luxování, praní lůžkovin a záclon. A večer vyrobte nějaké originální vánoční ozdoby z těsta.

Máte vše pro sváteční tabuli?

Promyslete si, jak by měl vypadat váš sváteční stůl. Máte všechny nezbytné talíře, příbory, ubrousky, prostírání a skleničky? Nebo jste během roku některé rozbili? V tom případě je budete muset dokoupit.

Není nic horšího než vánoční tabule, na níž něco schází.

Nechte si upravit účes

Zamiřte ke kadeřníkovi. Ideálně si nechte účes upravit tak, abyste se o něj nemusela moc starat.

Sestavte jídelníček

Připravte si menu na sváteční dny. A k nim i seznam všech surovin, které budete potřebovat.

Domluvte návštěvy příbuzných

Navštěvujete se o svátcích s příbuznými? Je nejvyšší čas domluvit přesné termíny. Abyste se pak u jednoho stolu nesešli s tetičkou a strýčkem z druhého kolene, s nimiž se vidět moc nemusíte.

Nakupte suroviny a nápoje

Zhruba týden před Štědrým dnem kupte všechny nezbytné suroviny pro přípravu vánočních pokrmů. A nezapomeňte ani na nápoje.

Poslední šance vybrat si vánoční stromek

Máte poslední šanci sehnat pěkný vánoční stromeček. Později už budou přebrané. A spolu s ním si pořiďte chvojí a jmelí. Zatím je ale dejte za okno nebo na balkon.

Druhá várka pečení

Asi čtyři dny před Štědrým dnem se pusťte do cukroví zastudena: rumových kuliček obalených v kokosu, vosích hnízd, sušených švestek máčených v čokoládě... Jsou dobré a snadné na výrobu.

Máte vše, co potřebujete?

Pokud ne, máte ještě šanci to dokoupit. Stejně tak jako poslední dárky. A večer je všechny hezky zabalte. Pustit byste se také měla do druhé fáze předvánočního úklidu. Vyčistěte koberce, vytřete podlahy a nezapomeňte ani na balkon či terasu.

Připravte kapra, pečte vánočky

Kupte a naporcujte kapra, potřete ho olejem, nasolte a přikrytého ve skleněné míse uložte do ledničky. Ale ještě předtím si do peněženky schovejte pár rybích šupin. Během následujícího roku se v ní budou držet peníze. Napéct byste už měla také vánočky.

Blížíme se do finále!

Ani den před Štědrým dnem se nezastavíte. Připravte bramborový salát. Kupte pečivo, které budete moci zamrazit, a čerstvé květiny. Vyzdobte si byt. Na okna a dveře pověste jmelí a květinové koule, na stůl dejte svícny se svíčkami.

Je to tu!

Je tu Štědrý den! Ráno ozdobte vánoční stromeček. Obalte kapra, uvařte rybí polévku a prostřete sváteční stůl. Na mísu rozložte ovoce a na tác vánoční cukroví. Po návratu domů z Rybovy vánoční mše osmažte kapra a naaranžujte dárky pod stromeček. Štědrý večer začíná! Tak si ho užijte! A s ním celé svátky.