Ananas

Předností ananasu je hlavně jeho nízká energetická hodnota a opravdu vysoký obsah vlákniny, díky kterému se budete cítit sytí. Nízký glykemický index zase pomáhá tělu k optimálnímu metabolismu cukrů. Ovšem nejdůležitější je to, že ananas obsahuje enzym bromelain, který zabraňuje ukládání tuků. Ananas si tak můžete přidat třeba do jogurtu k snídani, dát si ho samotný ke svačině, ale výborný je i do salátů a v kombinaci s masem.