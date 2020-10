Úzkost bez příčiny?

Není to nic tak zvláštního a možná bychom se dokonce divili, kolik lidí těmito stavy trpí. Ne každý je ale dokáže správně pojmenovat. „Na rozdíl od jiných duševních stavů tohoto typu nemá totiž podzimní úzkost nebo chcete-li stres, žádný viditelný spouštěč,“ vysvětluje psycholožka Clare Morrisonová a pokračuje: „Objevuje se ovšem v pravidelném čase a to každý rok.“

Ovšem to už si spojí jen málokterý jedinec. Proto se s ní nakládá často jenom jako s »blbou náladou«. Měla by se ale brát mnohem vážněji. Pokud ji nebudete správně vnímat vy a hlavně vaše okolí, může to totiž vyvolat pocity nechtěné odlišnosti a vyčlenění ze společnosti, což vede ke ztrátě sebevědomí, pochybnostem o vlastním vnímání světa a potažmo k dalším psychickým trablům.



Letos se k ní navíc může přidat ještě jeden velký a těžký kámen: druhá vlna koronavirové pandemie. A člověk, který už tak má tendenci propadat po létu skepsi, by si už nejraději pomyslně prostřelil hlavu. Pojďme se tedy věnovat konkrétním krokům, jak se této potíže zbavit anebo ji alespoň zmírnit.