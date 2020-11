Pokud jste se rozhodla chlácholit svou psychiku přirozenou cestou, bez využití podpory odborníků a případně také léků, je nutné na dobré psychické pohodě pracovat soustavně.

„Nemyslím si, že by měl každý, kdo trpí na podzimní splíny či deprese, užívat antidepresiva, ale je nutné si říct, že bez pomoci odborníka je potřeba psychiku tužit už od konce léta, ve dnech, kdy slunce ještě vesele svítí a nám se zdá, že svět je krásný... Základem je uvědomit si příčinu, která se za depresemi skrývá. Je to jen nárazový stav, protože se ve vašem životě »něco děje«, nebo máte splíny každý podzim?,“ táže se psychoterapeut Rolf Green.

„Pokud se jedná o chronický stav, je dobré si přiznat, jak až vám zasahuje do běžného života. Je to jen o občasném smutku a nechuti něco dělat, nebo na vás na určitou dobu padne »černá deka« a vy nemůžete vůbec nic? Pokud je to ten druhý případ, pomoc odborníka je nutná. V prvním případě je dobré udělat opatření, která váš svět udělají veselejší,“ dodává.

Pokud tedy nespadáte do škatulky »černá deka«, opatření, aby na vás smutky nedoléhaly, by mohla vypadat například takto: jakmile začne chladné počasí, omezte přísun studeného jídla, které podle odborníků na výživu tělo nechlácholí, naopak nabuzuje nervozitu. Den startujte něčím teplým – kaší, vejci, teplým toustem...

Důležité je trávit dost času venku, pokud se pohybujete nějakým dopravním prostředkem pouze mezi domovem a prací, nervový systém se brzy unaví a vyčerpá. I když tedy počasí není krásné, choďte denně na pravidelné procházky, stačí 15 minut, o víkendu pak vyrazte na pořádný výlet s přáteli.

Dále je dobré tužit psychiku cvičením, udělat si své malé rituály. Nemusíte chodit běhat, stačí 2–3krát týdně zacvičit jógu nebo si každý den ráno malinko přivstat a udělat třeba Pět pozdravů slunci nebo Pět Tibeťanů.

Důležité je dělat si radost, každý den se něčím malým rozmazlete – dobrou kávou, večerem u oblíbeného filmu nebo knihy...

A mějte nač se těšit. Třeba jednou měsíčně si něco nadělte – víkend u přátel, masáž nebo cokoli, co vám udělá radost a budete k tomu moci v sychravých měsících upřít pozornost.

Láskyplné prostředí

Velmi důležité je obklopovat se rodinou a blízkými lidmi, kteří vám pomohou udržet psychiku v rovnováze.

„Nic není větším povzbuzením pro lidskou psychiku než pocit, že jste milováni, že máte kolem sebe lidi, kteří se o vás zajímají a kterým se můžete svěřit. Pokud máte v mezilidských vztazích problémy, například na pracovišti máte spory s kolegy, čím déle takové problémy trvají, tím závažnější dopad na psychiku to má. Proto radím raději změnit práci než se vystavovat takovým problémům,“ říká psychoterapeut Rolf Green.

Pokud se tedy chcete udržet v pohodě v rizikovém podzimním čase, vsaďte na lásku partnera, dětí i blízkých přátel.