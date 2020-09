Věřte nebo ne, vědci napočítali více než 150 příznaků, které provázejí premenstruační syndrom! Které jsou ty nejčastější? Podrážděnost, náladovost, bezdůvodná úzkost, poruchy spánku, „depkoidní“ nálady, neschopnost se soustředit, bolesti břicha, které člověka dovádějí k šílenství, otoky kotníků, ale také očních víček, prsa našponovaná k prasknutí, nehezké pupínky, balon místo břicha, nadměrná žízeň nebo vlčí hlad, který nezažene ani třicet deka vlašáku, čtyři rohlíky a tabulka mléčné čokolády. A to vše je pouze malá ochutnávka. Neboli jak se říká: nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.

Co vy na to? Děkuju, ale nechci! To je ta jediná správná odpověď! A pokud náhodou patříte k ženám vnímajícím trable s periodou jako úděl osudově spjatý s něžným pohlavím a snažíte se ho zvládat v duchu hesla „mlč a trp“, tak na tenhle nesmysl rychle zapomeňte!

Půlhodinka pohody denně

Ačkoli cvičení je jednou z věcí, na kterou během „svých dnů“ nemá většina z nás ani pomyšlení, je to právě pohyb, který výborně zabírá na problémy spojené s PMS. Záleží však na tom, o jaký druh pohybu se jedná.

Vyrazit na lekci zumby nebo na brusle je absolutně mimo mísu! Místo aerobních aktivit si dopřejte procházku přírodou, rekreační plavání nebo jógu. Zkrátka něco, při čem si vaše tělo i duše příjemně odpočinou.

I pouhá půlhodinka stačí k tomu, aby došlo k vyrovnání toků energií v těle, a vy jste se tak zbavily nervozity, stresu a napětí.

Při cvičení ale nedělejte nic, co by vám bylo nepříjemné, nesnažte se přemáhat, nespěchejte a cvičte tempem, které vám vyhovuje.

Jemná cesta k rovnováze

Slyšely jste o hormonální józe? Ta je pro ženy trpící PMS či bolestivou menstruací jako stvořená. Pravidelné cvičení napomáhá k odstranění bolestí a křečí, působí jako prevence zadržování vody v těle, tiší migrény a zmírňuje emoční výkyvy. Jedná se o velmi účinný způsob, jak přirozenou cestou harmonizovat hormonální systém. Cvičit mohou i ženy, které příznaky PMS netrápí – v rámci prevence, aby se tak do budoucna vyhnuly případným problémům.

Je-li to možné, cvičte každý den (s výjimkou prvních dnů menstruace), nebo aspoň 3 až 4krát do týdne. Za 3 až 4 měsíce byste na sobě měly pozorovat výrazné zlepšení.

Existuje celá řada cviků, které zmírňují příznaky PMS a bolest během menstruace.

Zkuste třeba následující:

Vlnění v bocích – postavte se na šířku boků, ruce si propleťte za hlavou a lehce pokrčte kolena. Pak se začněte zvolna a smyslně pohupovat v bocích, jako byste tančily sambu. S výdechem pokrčte jednu nohu (tím vám poklesne jeden bok), druhá noha zůstává propnutá. S nádechem opačně. Poté zopakujte zase na druhou stranu. Tímto cvikem uvolníte nepříjemné napětí v oblasti pánve.



– postavte se na šířku boků, ruce si propleťte za hlavou a lehce pokrčte kolena. Pak se začněte zvolna a smyslně pohupovat v bocích, jako byste tančily sambu. S výdechem pokrčte jednu nohu (tím vám poklesne jeden bok), druhá noha zůstává propnutá. S nádechem opačně. Poté zopakujte zase na druhou stranu. Tímto cvikem uvolníte nepříjemné napětí v oblasti pánve. Podsazování pánve – výchozí pozice je stejná jako u předchozího cviku. Pánev vystrčte lehce vzad, nadechněte se a s výdechem ji podsaďte. Potom cvik zopakujte opačně. Snažte se pohybovat jenom boky.

– výchozí pozice je stejná jako u předchozího cviku. Pánev vystrčte lehce vzad, nadechněte se a s výdechem ji podsaďte. Potom cvik zopakujte opačně. Snažte se pohybovat jenom boky. Sedící kočka – sedněte si na podložku se zkříženýma nohama, dlaně položte na kolena, paže jsou natažené. Pravidelně dýchejte a pohybujte páteří, prohněte se dopředu a zakulaťte směrem dozadu. Prohnutí nejprve proveďte s nádechem a zakulacení s výdechem, potom i opačně.



– sedněte si na podložku se zkříženýma nohama, dlaně položte na kolena, paže jsou natažené. Pravidelně dýchejte a pohybujte páteří, prohněte se dopředu a zakulaťte směrem dozadu. Prohnutí nejprve proveďte s nádechem a zakulacení s výdechem, potom i opačně. Předklon vsedě – sedněte si na paty, páteř je rovná. Ruce propleťte za zády, paže natáhněte a rozšiřte hrudník. Pak se nadechněte, zároveň se předkloňte a zvedněte ruce za zády, čelo se dotýká podložky. Při výdechu hrudník opět narovnejte, paže klesnou dolů.



Slzičky, nebo „žravá nálada“?

Guy Abraham, americký vědec a profesor porodnictví a gynekologie, rozlišuje podle převládajících potíží čtyři typy PMS: typ A – úzkost (anxiety), D – deprese, C – chutě (cravings) a H – hyperhydratace. Každé ženě poté doporučuje určitý druh stravy, která by měla ulevit od potíží.

Typ A



Převládající symptomy: Náladovost, přecitlivělost, nedostatek energie, bezdůvodné obavy a strachy, pocit intenzivní úzkosti.

Co pomáhá: Zvýšená konzumace potravin, které navozují pocit pohody: celozrnné obilniny, citrusy, sušené meruňky, hroznové víno, banány, arašídy, vejce, mrkev a listová zelenina. Dále je nezbytné omezit solení. Stres zmírní také doplňky stravy s chromem a zinkem a vitaminy skupiny B.

Typ D



Převládající symptomy: Sklony k depresím, zapomnětlivost, výbušné chování, poruchy spánku nebo apatie.

Co pomáhá: Je nutné vyvarovat se nadměrné konzumace cukru a povzbuzujících látek, jako jsou káva, alkohol či různé energetické nápoje. V období depresí spíš spoléhejte na čerstvé ovoce a zeleninu nebo celozrnné potraviny. Vhodné jsou také sójové výrobky, dýňová semínka a mandle. Z dalších živin vitamin B a E, hořčík a zinek. Jako prostředek pro uvolnění výborně poslouží kozlík lékařský a mučenka (nejlépe ve formě bylinného výtažku, tablet či homeopatik), případně různé druhy uklidňujících čajů, třeba heřmánkový, třezalkový nebo meduňkový.

Typ C



Převládající symptomy: Různé nezdravé chutě, především na sladké.

Co pomáhá: Jedinou prevencí je odolat nutkání vyplenit „mlsnou krabici“. Chutě na sladké zmírní zvýšená konzumace celozrnných výrobků a doplňky stravy s chromem, zinkem a hořčíkem, který je obsažen i v tzv. zelených potravinách (kapusta, špenát, brokolice, klíčky...).

Typ H



Převládající symptomy: Tyto ženy mají sklony k hyperhydrataci, což je stav, kdy organizmus zadržuje vodu. Následkem toho dochází k tvorbě otoků, svaly jsou napjaté a bolavé a vy se často cítíte „nafouklá jako balon“.

Co pomáhá: Je nutné vyloučit sůl. Nevhodný je také kofein, který se kromě kávy, energy drinků a některých čajů nachází třeba i v lécích (např. Ibuprofen). Tělu naopak prospějí vitaminy řady B, hořčík a přírodní močopudné látky (přeslička, vojtěška, semena fenyklu, pampeliška, celer, petržel). Proti otokům užívejte olej z lněných semínek v množství 1 polévkové lžíce denně.