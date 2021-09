Každý chce být dobrý. Ale to neznamená být bezchybný a dokonalý. Vyhněte se snaze všechno až moc rozebírat a opravovat to, co ani není vidět. To neznamená, abyste svou práci flinkali. Vždycky ze sebe vydejte to nejlepší. Ale nepřehánějte to.



Efektivní časový management znamená plnit povinnosti tak, jak se má, ale nezničit se u toho. Perfekcionisté to takto nikdy nezvládnou. „Jsou přímo pronásledovaní myšlenkou, že se ještě dá spousta maličkostí vylepšit. Je to pořád s nimi jako temný stín, který jim neustále něco našeptává. Takové osoby nemohou být šťastné, protože nikdy nesplní to, co si předsevzaly,“ varuje psycholožka Amy Morin.

Nepřemýšlejte proto ve stylu všechno, nebo nic, ale běžte zlatou střední cestou. Umění kompromisu bylo vždy oceňované a v tomto případě to platí dvojnásob. Nemějte v hlavě jen výsledek akce, ale berte i snahu o jeho dosažení jako smysluplnou cestu. A nebojte se toho, že selžete. I kdyby se to někdy stalo, nikdo vás za to nezastřelí. A je jen málo věcí, které se nedají napravit.