Spousta odborníků se už od počátku této podivné situace shodovala v tom, že člověk nakonec zvládne všechno. V krizových chvílích mu pomůže vnitřní síla i čas, během něhož si na nové věci zvykne. Vždyť přece musí. Ale ve chvíli, kdy už je to téměř pryč a život by se měl vrátit do starých kolejí, si najednou začne lízat rány.

Mnoho lidí to skutečně nemá lehké. Celý život budovali firmu a ta najednou zkrachovala nebo se sotva drží na hranici zisku. Peníze schované na důchod jsou pryč. A ze slušně zaopatřeného člověka se opět stává mladík žijící od výplaty k výplatě. To je samozřejmě depresivní. Ale jsou i mnohem menší problémy, které náš – a řekněme si to upřímně – dobou trochu rozmazlený a zpovykaný človíček bere jako velikou újmu.

Někdo si neumí představit, že nebude moci jet na dovolenou k moři, což je celý rok jeho jediné světlé místo v černém kancelářském tunelu. Jiný zůstává jako přišpendlený u televize a sleduje jen to, kdy přijde ta avizovaná druhá vlna.

Život je pro mnohé filmem, kde není žádná světlá scéna a všechno se topí ve zmaru. A to je nebezpečné. Je potřeba si najít znovu nějaké cíle, za kterými by se vyplatilo jít. Čím je člověk starší, tím hůře se mu to dělá. Ale je to nutnost, jinak jste tu zbytečně. A proto vám v několika krocích poradíme, jak na to.

Co je to, co chci?

Jako první je třeba si sednout a skutečně se zamyslet nad tím, co od života ještě chcete. Neplačte nad tím, o co jste třeba přišli. Tím ničeho nedocílíte. Naopak se soustřeďte na to, co by vám dělalo radost. „Spousta jedinců má skutečně jen velice vágní představu o tom, co je naplňuje, a to zvláště, pokud už jsou v druhé půlce života,“ říká psychologický kouč Guy Reichard.

Oblasti, kde hledat cíle Zdraví a fitness



Kariéra



Rodina



Znalosti



Duchovno



Cestování



Dobrodružství



Radost pro ostatní



Z velké část je to prostě proto, že už nějaký čas žili takříkajíc na automat. „Rodina, práce, dovolená v zahraničí, vánoční večírek – to jsou takové významné body, od kterých se někteří už neumí odchýlit někam dál,“ popisuje to odborník.

Teď je správná doba se o to pokusit. „Konec je skutečně nutné brát jako nový začátek, jakkoli to zní otřepaně,“ tvrdí profesionál. Možná vás všechno někam posune. Chce to jen vidět nové obzory. Museli jste zavřít firmu? Je to strašné a nikdo neříká, že ne. Zamyslete se ale skutečně upřímně nad tím, jestli ji chcete obnovovat a do jaké míry. Třeba nemusí fungovat tak, jako dřív. Anebo vůbec a vy můžete vykročit jiným směrem, jakkoli těžké to na začátku může být.

Popište se

Aby vaše rozhodování bylo jednodušší, chce to se opravdu poznat. I když si každý říká, že vlastně nezná nikoho lépe než sebe, bývá to úplně naopak. O své děti, vnuky, přátele se zajímáte. Ale sebe berete velmi často prostě jako… sebe.

Co o tom vlastně dál říci. „To, že na papír sepíšete, jací vlastně jste a co především sami od sebe čekáte, je strašně určující. Pomůže vám to vyznat se ve své duši a to už může ukázat oblasti, které byste chtěli prozkoumávat,“ říká Guy Reichard.

Nemyslete si ale, že je to lehká záležitost. Nesednete si prostě jen tak ke stolu a nepopíšete list. „Většině lidí to trvá týdny, než skutečně upřímně sesmolí něco o sobě,“ varuje odborník.

Je potřeba to brát vážně a papíru prostě nelhat. Ostatně – je to jen pro vás. V seznamu se zcela jistě zabývejte tím, co vás baví dělat a jaké aktivity vám přinášejí pocit uspokojení. Neomezujte se přitom jen na takové, které vám přijdou efektní a užitečné. Nechte svou fantazii pracovat, vzpomeňte si i na to, po čem jste toužili jako mladí.

Není to ještě ve vás? „Další položkou jsou jistě věci, které byste se rádi naučili lépe nebo je hlouběji poznali. Může to být třeba nějaký cizí jazyk anebo sport,“ radí dále životní kouč.

A nezapomeňte na seznam toho, co naopak rádi nemáte a co vás dříve stresovalo a možná stresuje i nyní. „Klienti často zjistí, že je to právě to, co dělají nejčastěji. To je dobré znamení, že se něco může změnit,“ tvrdí expert.

Co budoucnost?

Představte si, proč chcete najít nový smysl života a co je důležité. V mládí to bývá výdělek, snaha zazářit a vyčlenit se z davu. V pozdějším věku se ale tyto ambice mění a lidé si toho ani nevšimnou. Proto se honí za něčím, co pro ně třeba už roky nemá cenu.

Životní cíle pro seniory Zvláště starší lidé mají někdy problém nastavit si nové životní plány a mít z nich radost. Proto často potřebují pomoc rodiny a blízkých lidí. Většina z nich se totiž zasekne na tom, že už nezvládají to, co dříve a zdravíčko také tolik neslouží… To jim přináší pocity strachu a nejistoty a hlavně si začnou připadat neužiteční. Proto je potřeba je umět motivovat a nastartovat na cestu k další, sice odlišné, ale také kvalitní životní etapě. Co jim v tom pomůže?

Sociální aktivita – udržujte své staroušky mezi lidmi. Nejde o to, aby čekali, kdykoli přijede někdo z rodiny. Naopak. To je ubíjející. Musí chodit mezi cizí lidi, stýkat se se stejně starými, komunikovat s nimi.



– udržujte své staroušky mezi lidmi. Nejde o to, aby čekali, kdykoli přijede někdo z rodiny. Naopak. To je ubíjející. Musí chodit mezi cizí lidi, stýkat se se stejně starými, komunikovat s nimi. Moderní technologie – naučte je pracovat s vymoženostmi dnešní doby. Seznamte je se sociálními sítěmi, ukažte, co všechno je dnes schopen udělat počítač, vyberte jim aplikace na mobil podle jejich zájmů, aby se nestačili nudit. Existují také kurzy pro seniory na práci s počítačem.



– naučte je pracovat s vymoženostmi dnešní doby. Seznamte je se sociálními sítěmi, ukažte, co všechno je dnes schopen udělat počítač, vyberte jim aplikace na mobil podle jejich zájmů, aby se nestačili nudit. Existují také kurzy pro seniory na práci s počítačem. Kreativita – souvisí i s předchozím bodem. Právě na moderních technologiích se senioři mohou vyřádit. Nevěřili byste, kolik z nich najde skvělou zábavu v tvorbě fotoknih nebo fotokalendářů. I jinak je ale vždy nějak zabavte, třeba křížovkou nebo hrou.



„Zásadní je, co vás první napadne, když se řekne budoucnost. Někomu naskočí skutečně obraz prosperující firmy. Velice často je to ale v hlavách starších jedinců třeba terasa před domem se stolem s kávou a koláčem. Jindy hory, příroda. Prostě častěji se objevují klidové scény,“ popisuje to Guy Reichard. To není o tom, že byste zpohodlněli a nechtělo by se vám už nikdy nic dělat. Jen odměnu už prostě spatřujete v něčem jiném.

Od čeho se odrazit

Toto je velice důležitý bod. Je výborné, abyste si znovu stanovili středobod života. Ale musíte také vědět, proč. „On dnešní svět zavání zjednodušováním a globalizací. Proto klienti často řeknou, co by chtěli, ale je to v podstatě jen něco, k čemu je nutí společnost a oni se tomu podřizují, aniž by o všem uvažovali,“ vysvětluje nemilou situaci psychologický kouč.

Konkrétní příklad: životní smysl začnete spatřovat v tom, že zvelebíte chalupu. Ale zeptejte se sami sebe: dělám to proto, že tam chci trávit víc času, užívat si volna a skutečně se mi tam líbí? Anebo doufám, že tam pak za mnou začnou jezdit děti s vnoučaty? Případně: není to moje žena nebo můj muž, kdo vlastně chce na tomto místě pobývat častěji a mně to teď připadá fajn, protože vlastně jiný cíl v tuto chvíli nevidím?

To jsou všechno zásadní věci. Protože když si najdete cíl, který není váš a netěší právě a hlavně vás, možná za ním lehce odstartujete. Ale někde na cestě se dozajista ztratíte.

Pandemie nepřinesla jen zlo

I když to, co prožíváme, je nepříjemné a není to jednoduché, je třeba si uvědomit, že nový koronavirus s sebou přinesl také něco dobrého. Lidstvo se zastavilo a přišlo po letech zase na to, že není všemocné. Navíc se život zpomalil, mnoho jedinců mělo čas popřemýšlet o sobě a také toho tak využili.

„Je s podivem, kolik lidí náhle zjistilo, že nežijí tak, jak chtějí a honí se za něčím, co je pro ně zbytečné,“ potvrzuje i personalistka Shone Chadwick. To je velice důležité udržet si v hlavě a nezapomenout na to.

Další zásadní věcí je, jak lidé začali doposud normální věci brát jako vzácnost. Nejvíce se projevilo na přátelství. Nikoho nenapadlo, že přijde doba, kdy nebude moci kamarády vidět, potkat se s nimi a ťuknout si společně skleničkou. Přátelství je v životě jednou z nejdůležitějších věcí – pro mnohé dokonce víc než láska nebo rodina. Teď si ho teprve začali pořádně vážit a vědí, že bez těch lidiček okolo, které často brali jako jistotu, by to nešlo. A je potřeba se o ně starat a vážit si jich.