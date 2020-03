Vlašské ořechy patří (nejen v zimě) k oblíbeným pochoutkám. A není divu. Jejich jádra obsahují vitaminy E, B1, B2, B3, B6, minerály (měď, fosfor, mangan), cenné oleje a kyselinu listovou. Říká se o nich, že jsou „dobré na nervy“, posilují mozek a koncentraci. Jedno je však jisté – jsou kalorickou bombou, proto byste je měli jíst zásadně dopoledne.

Po louskání ořechů vám zbude hromádka skořápek. Ty ale nevyhazujte! Můžou vám zlepšit zdraví, vzhled i kondici.

Vyrovnají hladinu jodu

Jod je velmi důležitý pro správnou funkci štítné žlázy, dělohy či prostaty. A právě v ořechových skořápkách je ho dostatek. Pokud jste tedy s tímto prvkem na štíru, dopřejte si účinnou ořechovou kúru.

Jak na to: Do kastrolu nasypte dva a půl hrnku skořápek. Zalijte je dvěma šálky vody a chvíli povařte. Odvar pak nechte vychladnout. Pijte ho třikrát denně, před každým jídlem po dobu dvou až tří týdnů. Hodnoty jodu by se vám měly vrátit do normálu. A jaké další benefity vám tenhle ořechový „odpad“ přinese?

Zmírní silný kašel

Kašel sice není operace srdce, ale člověka dokáže pěkně potrápit. Pokud si procházíte chřipkovým obdobím, máme pro vás tip na čaj, který vám uleví.

K čemu ještě můžete využít skořápky * K výrobě vánočních svíček a stylových ozdob na stromeček.

* Dva celé ( neotevřené) vlašské ořechy použijte k masírování rukou. Stačí, když si s nimi v dlani budete hrát, podpoříte tím ohebnost prstů.

Jak na to: Asi 25 skořápek vlašských ořechů důkladně omyjte, zalijte půllitrem vody a povařte 30 minut. Poté čaj nechte 15 minut odstát a přelijte ho přes sítko do hrnečku. Můžete ještě ochutit citronem a medem. Pijte ho co nejčastěji, hodně vám pomůže.

Odstraní škodlivý zubní plak

Snad každý z nás se potýká se zubním plakem. Nepříjemný povlak na zubech plný bakterií s sebou nese riziko kazů. Chcete se mu vyhnout? Možná o tom nevíte, ale skořápky vlašských ořechů jsou silně antibakteriální a protizánětlivé. Využijte toho.

Jak na to: Do půllitru vody dejte 60 g namletých ořechových skořápek. Směs přiveďte k varu a pak 10 minut poduste. Měla by vám vzniknout kašovitá hmota. Touhle „pastou“ si aspoň dvakrát měsíčně po dobu 5 minut čistěte zuby. Budou zdravější a bělejší.

Další „odpad“, který vás překvapí Jde o listy ořešáku, tak je nezapomeňte příští podzim nasbírat ve větším množství. Možná to nevíte, ale listy ořešáku mají spoustu výživných látek, hlavně vitamin E, který je známý jako elixír mládí. A pokud si z listů uděláte odvar, poslouží vám jako přírodní lék na spoustu zdravotních nešvarů. Jak si ho připravíte: Hrst lupenů spařte horkou vodou a nechte zhruba 15 minut louhovat. Roztok můžete použít jako pleťové obklady při akné, lupénce nebo omrzlinách.

* Odvar může fungovat i jako ozdravná koupel proti plísním či zvýšené potivosti nohou. * Když nalijete vodu z ořešákových listů do rozprašovače, získáte přírodní tonikum proti vypadávání vlasů. * Toužíte po bělejších zubech? Čistěte si zuby odvarem z ořešákových listů dvakrát či třikrát denně po dobu 5 minut. Za týden by měly být výsledky vidět.

Zakryjí vaše první šediny

Stříbrné vlasy jsou známkou stárnutí, a ne každá žena je tak touží vystavovat na odiv. Pokud je i vy chcete zamaskovat, zkuste zábal z ořechových skořápek.

Jak na to: Do kastrolu nalijte osm šálků vody. Přiveďte ji k varu. Poté přidejte 20 g sušené šalvěje, 40 g ořechových skořápek, 20 g sušeného rozmarýnu, 20 g sušené kopřivy a dva sáčky černého čaje. Směs přiklopte pokličkou a vařte cca 4 hodiny. Kastrol odstavte. Vlažný roztok přeceďte, naneste na vlasy a nechte asi 2 hodiny působit. Potom kštici umyjte šamponem. Náš tip: Chcete, aby efekt vydržel co nejdéle? Smíchejte čtvrt šálku skořápkového odvaru se stejným množstvím šamponu.

Dokonale vyčistí mastnou pokožku

Obličej s ucpanými póry nevypadá hezky. Je zašedlý, drsný a leckdy se na něm tvoří i pupínky. Proto ho jednou za několik dní očistěte.

Jak na to: Rozdrťte ořechové skořápky a smíchejte je s trochou oleje. Vzniklou směs vmasírujte krouživými pohyby do obličeje. Pozor: Vynechte partie kolem očí, kde je kůže citlivá. Peeling nechte působit 15 minut a pak smyjte. Pleť bude čistá a vláčná.