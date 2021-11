Optimistu od pesimisty prý nejlépe poznáte tak, že nalijete čtvrt litru tekutiny do půllitrové sklenice. Optimisticky založený člověk ji bude považovat za napůl plnou, pesimista za poloprázdnou. Oba dva budou mít pravdu a my většinou nebudeme mít problém ani s jedním z nich vycházet.

Nicméně, žijí mezi námi i tací, kteří by se mračili, jak málo piva nebo limonády dostali, že je zbytečné kvůli takové kapce špinit nádobí, jak těžké je dodržovat pitný režim a voda i pivo že jsou čím dál dražší. Jsou to super pesimisti.

Ale druhý extrém, super optimista, by naopak radostně jásal, kolik dobrého bumbání ve sklenici má, jak je to báječné – a jestli se nechcete taky napít, navíc z tak krásné sklenice…

Ty, co vidí vše pořád černě a ještě černěji, byste nejradši vystřelili na Mars, podobně jako ty, kterým se zdá svět výhradně růžový a sladký.

Posly špatných zpráv spíš vytěsňujeme

Ve společnosti velkých pesimistů se většinou necítíme dobře, svazují nás, děsí, srážejí dolů. Míváme podobný pocit, jako když upravený záhon zaroste plevelem, a to ještě jedovatým. Ať už řekneme, co chceme, vždy na tom naleznou problém a předpovídají, jak špatně to dopadne. Bývají posly zlých zpráv.

Člověk se zdravou psychikou a rozhledem se jim většinou ubrání, maximálně si nechá zkazit náladu a nejspíš s nimi dřív či později omezí kontakty. V ohrožení jsou ale lidé s křehkou povahou nebo ti, kdo nemají velký rozhled a možnost tříbit si názory, třeba lidé osamělí či oslabení nějakou momentální náročnou situací. Pro ně může být každá jobovka z úst super pesimisty katastrofou.

Růžové brýle nás můžou ohrozit

Proč jsou ovšem ve výsledku nebezpeční přehnaní optimisté? Sice s nimi bývá mile, příjemně a bezstarostně, připomínají ale bludičky co vedou lidi do bažin. Otupují naši pozornost. Zakrývají realitu, odvádějí nás od ní, lakují věci narůžovo.

Slova majitelů růžových brýlí, kteří vidí všechno stokrát krásnější, se nám často hodí do krámu. „Dlouhodobá bolest hlavy nic není, odpočiň si, přece bys neobíhala doktory,“ řeknou třeba a my jim uvěříme, protože se nám nechce jít na vyšetření. Vedle nezdravého optimisty tak lze mnoho důležitých věcí zanedbat a přehlédnout.