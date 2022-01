Leden nebývá moc veselý

Řeknete si nejspíš, že vinu za splíny nese hlavně měsíc leden. Příjemné svátky jsou pryč, venku je nevlídně a jaro není ani na obzoru. Opět se rozjíždí pracovní proces a k tomu jsme vlastně o rok starší.

Možná bychom ponurý leden lépe snášeli, kdyby v jeho první den nezačínal Nový rok. Ten všechno umocňuje. Sice ho většinou bouřlivě oslavujeme, ale u mnoha lidí je v tom slavení určitá křeč. Pořád se nám připomíná, že něco končí: Bilancujme, ohlížejme se. A něco nového začíná: Co nám to asi přinese, copak nás čeká?

K tomu se na každém kroku přidávají přání všeho dobrého, jež ale zejména osobám citlivým můžou připomínat to nepříjemné. Vykročte šťastně do nového roku. Aha, ono by to taky mohlo být nešťastné. Hlavně hodně zdraví! Vida, ona by vlastně mohla přijít i nějaká nemoc!

Řadě lidí bere odvahu k radostnějšímu vstupu do nového roku i to, že teskní za právě uplynulou dobou, a to nemusela být nutně ideální. Mají strach, že o něco přijdou a bude hůř.

Co s tím?

Pokud patříte mezi citlivější povahy (za což není třeba se stydět) a hůř snášíte začátek nového roku, pracujte s tím jako s jakoukoliv jinou nepříjemností. Odreagujte se, zaměstnejte se. Přesvědčte sami sebe, že není třeba se nervovat, první lednové dny jsou úplně stejně významné jako ty dubnové nebo červnové, neznamenají nic víc. Vždyť třeba v Číně se slaví Nový rok až v únoru.

Najděte si na lednu to pozitivní: nemusíte pracovat na zahradě, můžete sedět v teple s knížkou… Hlavně se nesvazujte nesmyslnými úkoly v podobě nesplnitelných předsevzetí. Nový rok nemusíte začínat novým stresem.

Co bude za tou zatáčkou?

Všechno nové v nás více nebo méně vzbuzuje zvědavost a očekávání, ale zároveň i obavy. Jako když jedeme na výlet do neznámé krajiny. Co na nás vykoukne za tamtou zatáčkou? Pohled do krásného údolí, nebo na polorozbořenou bývalou fabriku? Nebudeme litovat, že jsme jeli dál? Měli jsme se sem vůbec vydávat? Na výletě se můžeme vrátit zpátky, v životě ne.

To, s jakou odvahou přijímáme změny, souvisí s naší povahou, zkušenostmi nebo oporou, kterou máme v našem okolí. Během života se může chuť statečně zvládat novoty různě proměňovat. Hodně ale také záleží na názorech lidí, se kterými se potkáváme. Jenom silné povahy se neděsí nějaké situace, o níž všichni kolem nás tvrdí, že je hrozná.

Co s tím?

Máte-li obavy, že za životní zatáčkou narazíte na polorozpadlou fabriku místo na malebné údolí, jeďte dál. Svět není plný ruin, ta krásná zákoutí vás čekají někde jinde. Zatím se můžete pobavit třeba tím, jak z té opuštěné továrny vyrůstají roztomilé břízky, obrazně řečeno.

Pokud vás znervózňují ti, kteří mají pořád nějaké neblahé vize, nebuďte s nimi v kontaktu. Není nic špatného na tom, odříznout se od lidí, kdo vidí vše černější, než to ve skutečnosti je. Jestliže se od nich oddělit nemůžete, jasně jim naznačte, že o jejich „čerty na zdech“ nestojíte. Nenechte se od nich děsit, vždy je včas zarazte.

Kupujeme novou tašku i byt

Pamatujete, jak nám rodiče vždycky na začátku nového školního roku pořizovali nové bačkory? Býval to takový rituál. Samozřejmě do první třídy se šlo s novou aktovkou, podobně jako na vyšší stupeň. Nestyďte se za to, že i dneska vás nové začátky nutí pořizovat si něco nového. Do nové práce si někdy neseme nový hrnek nebo propisku, ženy koupí novou květinu. Podle psychologů je prý přirozené, že novinka v nás vzbuzuje touhu nejít do ní se starými věcmi.

Do nového domu se nám nechce tahat nábytek z původního bytu. A do nového vztahu chceme jít třeba i s novými přáteli, kteří nám nepřipomínají původní život. S novou láskou se nám nechce bydlet pod starou střechou, ale snažíme se sehnat jiné bydlení. Vkročit do nové etapy s „novým štítem“ je nám lidem zkrátka vlastní. V novém chceme být trochu noví lidé.

Co s tím?

Jestliže se na něco netěšíte, obelžete se tak trochu tím, že si pořídíte krásnou novinku. Fungovalo to na nás už v dětství a je to příjemné i teď.

Leden bude veselejší, když si dopřejete třeba nový kabát. Do nové práce se vám půjde lépe v novém účesu, o kterém víte, že vám sluší. Do nového města se vám bude ochotněji stěhovat, když si tam dopředu najdete hezkou kavárnu.

Na každou novotu si dříve nebo později zvyknete, tak už to máme my lidé nastavené. Do té doby si „ordinujte“ každý den nějakou malou radost a těšte se na ni.