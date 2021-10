Hůlky do ruky a hurá na to S kily zatočíte s lehkostí Není třeba sahat hluboko do peněženky. Stačí jen hole a dobré boty. Pochopitelně také oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí.

Jak si vybrat správné hole, pokud s nimi nemáte ještě žádnou zkušenost? První otázka by měla znít: Pevné, anebo skládací? Pevné hole využijete zejména v případě, kdy pojmete nordic walking jako každodenní aktivitu, jsou lehčí než ty skládací, a skvěle se tedy hodí pro sportovní pojetí „severské chůze“. Oproti tomu skládací model se vám bude hodit, budete-li vyrážet na delší výlety do přírody nebo pokud hole nebudete chtít využívat po celou dobu chůze. Když je nebudete potřebovat, jednoduše je složíte a uklidíte třeba do batohu. Vždy se vám ovšem vyplatí vsadit na kvalitu! Dobře vybírejte

„Se správně vybranými holemi můžete chodit v jakémkoli terénu. Po asfaltu, v lese, polními cestami, po horách. Vždy pouze vyměníte špičku hole za takovou, která se pro daný povrch hodí,“ říká Markéta Matušíková z České asociace Nordic Walking a dodává: „Česká asociace Nordic Walking využívá hole LEKI proslulé kvalitou a tradicí, ale nejdůležitější je, aby vám dobře seděly v ruce, byly správně nastavené a abyste při chůzi měli správnou techniku.“ Zvládněte techniku

Nejedná se o nic náročného a rychle si ji osvojí opravdu každý. „Stačí si pohlídat, že při chůzi s holemi máte tělo nakloněné mírně dopředu, hlavu v prodloužení páteře a pohledem směřujete nějakých dvacet metrů vpřed. Při zvedání hůlek vychází pohyb z ramenou a odraz vede z poutka hole. Důležité je nemít při došlapu nohu v koleni rovnou, ale mírně pokrčenou, aby utlumila nárazy. Hůlky směřují po celou dobu pohybu šikmo vzad a střídavě se zapichují přibližně doprostřed mezi špičku zadní a patu přední nohy. A to je v kostce vše,“ popisuje trenérka Petra Kotrlová. Pak už jen záleží na vás, jak dlouhou trasu si zvolíte a jak intenzivně do toho „šlápnete“.