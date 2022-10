Výjimkou nejsou ani deprese, anebo dokonce poruchy srdečního rytmu. Opravdu vám za to stojí takto riskovat? Je potřeba si uvědomit, že dlouhodobě neudržitelné diety zkrátka nefungují.

Ve snaze o štíhlou postavu je nezbytné od základu změnit životní styl, a to takovým způsobem, abyste ho mohli dodržovat trvale. Ke zdravému tělu a ladným křivkám zkrátka vede dlouhá cesta a s tím je třeba počítat, i když se to možná neposlouchá příjemně.

Nenechte se proto oklamat zastánci diet, kteří propagují něco, co je dlouhodobě neudržitelné a neprospěšné, ba dokonce zdraví ohrožující. Nemluvě o tom, že striktní diety vás často připraví i o vaše oblíbené chutě, a co si budeme povídat, tím částečně také o radost ze života. Člověk se už po několika dnech na takové dietě začne těšit, až omezení v jídle skončí, aby si to pak pořádně vynahradil.

Jak to asi dopadne, není nutné dodávat. Stejně jako to, že po takové dietě naopak ještě přiberete, protože tělo přepnulo na úsporný režim a teď je zvyklé „uložit si každé sousto dvakrát“.

Sečteno a podtrženo, po dnech hladovění a intenzivního sebeodříkání váha poskočí ještě o pár dílků směrem nahoru. Takže veškeré trápení, které jste museli podstoupit, přijde naprosto vniveč. A jakých dietních experimentů byste se měli vyvarovat?

Stop sacharidům

Striktní vyškrtnutí sacharidů z jídelníčku, takzvané low carb či nízkosacharidové diety, patří stále k nejpropagovanějším výživovým doporučením. Podle odborníků může být omezení sacharidů do určité míry prospěšné, což ale neznamená, že přísná nízkosacharidová strava se hodí pro všechny.

Pro zdravého člověka není nutné ani vhodné tak zásadní omezení až vyloučení zdrojů složených sacharidů, tedy i některých skutečných potravin, jako jsou obiloviny, luštěniny, kvalitní pečivo, ovoce a zelenina.

Pokud vynecháte slazené nápoje, ochucené mléčné výrobky a průmyslově zpracované sladkosti, svému tělu jistě prospějete, ale přísná nízkosacharidová dieta je vhodná pouze krátkodobě a při některých zdravotních potížích se nedoporučuje vůbec.

Samé koktejly

Kvalitní koktejly v prášku a další doplňky stravy mohou obsahovat nutriční složky, jako jsou bílkoviny, sacharidy, tuky, vláknina, vitaminy a minerální látky, přesto by neměly sloužit jako pravidelná náhrada jídla. Jsou spíš vhodné jako rychlá svačina, pokud nestíháte a víte, že byste se jinak odbývali.

Bezlepková dieta

Bezlepková dieta je určena pro ty, kteří mají celiakii a potravinovou alergii na lepek. Příjem lepku u těchto lidí způsobuje poškození sliznice tenkého střeva s vyhlazením klků nebo otokem stěny tenké kličky.

Z toho jasně vyplývá, že zdravý člověk se lepku nemusí striktně vyhýbat, protože jeho střeva si s ním poradí. Při vynechávání potravin s obsahem lepku se navíc nesmyslně ochuzujeme o prospěšné látky. V kvalitních obilovinách je to zejména vláknina, minerální látky nebo vitaminy skupiny B.

Fobie z tuků

Tuky jsou pro nás nenahraditelným zdrojem energie, jsou nezbytné pro vstřebávání vitaminů rozpustných v tucích, chrání naše orgány před mechanickým poškozením a jsou nositelé chuti. Přesto se mnozí domnívají, že konzumace tuků je nezdravá a způsobuje tloustnutí.

Některé tuky, konkrétně trans mastné kyseliny, skutečně mají na organismus negativní vliv a vedou k nadváze. V případě polynenasycených mastných kyselin omega 3 a omega 6 se ale konzumace tuků bát nemusíte, do jídelníčku zařaďte ořechy, semínka, tučnější ryby či avokádo.

Vynechávání jídel

Vynechávání jídla, nejčastěji večeře, je stále velmi populární metoda, jak hubnout. U mnohých lidí ale tento způsob shazování přebytečných kil vede k tomu, že sice vynechají večeři, ovšem do kuchyně se vplíží v pozdních nočních hodinách a snědí toho mnohem víc nebo v podstatně méně zdravé formě, než kdyby si navečer připravili nutričně hodnotný pokrm.

Něco jiného je přerušovaný půst, ten může být v některých případech prospěšný. Půst se doporučuje například i jako prevence obezity a cukrovky druhého typu. V každém případě ale platí, že každý jsme jedinečný a jiný. Důležité je především jíst kvalitní, nutričně vyvážené jídlo a poslouchat své tělo.