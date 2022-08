Kolem dvacítky klidně i poté, co jsme si dopřály silnou kávu po večeři nebo vypily dost alkoholu. Pak jsme pokojně spaly další den až do oběda.

Jenže s tím, jak přibývají roky, je i náš spánek stále citlivější, vše nás ruší. Hlavně ženy po čtyřicítce si stěžují na problémy s usínáním a s kvalitou spánku.

Potíže se spánkem často přicházejí v přechodu

Nejprve bývá příčinou samotný přechod, ale u mnoha žen je spánkový rytmus narušený i po skončení hormonálních změn. Naučit se znovu dobře spát je ale možné. Tým odborníků proto sestavil následující postup.

Dostatečný noční klid a hluboký spánek jsou zbraně proti stárnutí. Důvod je jasný, řada regeneračních procesů probíhá během noci. A právě díky nim zůstáváme zdravé a v pohodě. Jak tedy vypadá takový program pro ozdravný noční spánek?

1. až 3. den Získejte přehled a vše připravte

1. den: Denní program

Kdo žije v souladu s vnitřními hodinami a okolním životním prostředím, stabilizuje i svůj rytmus spánku a bdění, rychleji usíná a lépe spí. Kouzelnými slůvky pro ozdravný noční odpočinek jsou pravidelnost a rutina denního programu.

Proto si stanovte během prvního dne programu svůj osobní denní plán, ve kterém bude zakotvena doba tří hlavních jídel, čas, kdy budete pracovat, sportovat či odpočívat a v kolik hodin půjdete do postele. Když se zaposloucháte do svého vnitřního rytmu, určitě budete hned vědět, zda patříte spíše mezi skřivany (tedy probouzíte se brzy) nebo mezi sovy (chodíte spát pozdě v noci a ráno se nemůžete probrat). A podle toho si stanovte, kdy půjdete spát.

V každém případě si naplánujte sedm až osm hodin spánku. Podle doporučení psychoterapeutů byste se každý den měla věnovat i nějaké fyzické aktivitě – díky józe, jízdě na kole, rychlé chůzi anebo jinému sportu se budou moci svaly během noci uvolnit.

2. den: Kontrola ložnice

Spánkový hormon melatonin je světloplachý, organismus si ho vytváří pouze ve tmě. Proto by vaše lampička na nočním stolku neměla svítit ostře (třeba do ní dejte slabší žárovku). Není vhodné používat televizi jako uspávací prostředek.

Pokud si zdřímnete na gauči před televizní obrazovkou, vyvíjíte už před uložením ke spánku na tělo pozitivní spánkový tlak. Ovšem přemístit televizi do ložnice není řešením. Hladina a rytmus zvuků ve filmech se neustále mění, obraz se pohybuje a modré světlo, které vyzařuje obrazovka, udržuje mozek stále v aktivitě.

3. den: Večerní rituál

Mezi pravidelnou denní aktivitou a nočním klidem si vytvořte vyrovnávací prostor, spojený s pozitivními a zklidňujícími pocity. Co vám pomůže? Bylinkový čaj, například s chmelem a meduňkou, četba knihy, ve které se nevraždí, nestřílí ani nepláče. Tichá hudba, dechové cvičení nebo mazlení a klidný rozhovor? Je jedno, pro co se rozhodnete, hlavní bude, abyste vědomě zakončila uplynulý den.

4.-6. den Ovládněte své myšlenky

4. den: Výlet do říše fantazie

Dobré usínání neznamená, že byste měla v posteli přestat myslet, to dokážou nanejvýš jogíni. Myšlenky lze ale odvést do pozitivních, zklidňujících kolejí. Počítání oveček je nudné, a jak potvrdili odborníci, ani moc nepomáhá. Vydejte se raději na cestu do říše fantazie. Kam by to bylo? A co byste si vzala s sebou? Co byste na tom místě dělala? Představujte si to všemi smysly. Jak tam voní květiny? Jak je cítit vzduch, zpívají ptáci? Jaká je obloha?

5. den: Vystavení stopky

Sice klidně usnete, ale spánek nevydrží a vy se uprostřed noci či nad ránem budíte? Hlavou se vám začnou honit myšlenky a starosti... Většinou nejde o nic hrozného, ale v noci se všechno zdá být tíživější, když jsme pod vlivem spánkového hormonu melatoninu.

Myšlenky bohužel mívají vedlejší účinek na naši duši. Zcela cíleně si proto řekněte: A nemohl by ten můj problém počkat do rána? Pokud ano, vydejte se znovu na cestu do říše fantazie. Jestli máte strach, že byste něco důležitého do rána zapomněla, napište si to. Prostě si na noční stolek připravte papír a tužku a všechno si zapište. Uleví se vám a o to lépe budete spát až do rána.

6. den: Ven z postele

Pokud se vám vůbec nedaří usnout anebo během noci nemůžete spát, nepřevalujte se ze strany na stranu v posteli, neprotahujte to a radši vstaňte a uvařte si třeba bylinkový čaj. V kuchyni se vám budou zdát starosti hned o polovinu menší. Kromě toho si přestanete automaticky spojovat postel se stresem. Posaďte se do křesla, pusťte si třeba klidnou hudbu... Teprve až budete opravdu unavená a půjde na vás spaní, jděte si zase lehnout.

7.až 9. den Bilancujte a modifikujte

7. den: Pečlivé ohlédnutí zpět

Co se v uplynulých dnech změnilo k lepšímu? Kde máte ještě rezervy? Znovu si projděte všechny podněty z minulých dnů a zeptejte se sama sebe, jestli jste si opravdu všechno osvojila a vzala k srdci. Protože i kdybyste se chovala jako vzorný žáček, je možné, že vaše problémy přetrvávají.

Kdo špatně spal celé měsíce, potřebuje delší čas na to, aby znovu získal důvěru ve vlastní schopnost spánku. Tady pomáhá vést si deník. Mnohdy z něj vyplyne, že příčinou nočních problémů jsou náročné a stresující dny. Nebo dojdete k tomu, že nedodržujete denní dávku pohybu. Pak je unavená hlava, ale tělo je fit a na spánek nemá ani pomyšlení. Každý den si dopřejte aspoň půlhodinovou procházku.

8. den: Mantra na spaní

Pořád to ještě nefunguje? Ale možná jenom při usínání… Nebo stále nemůžete dosáhnout nepřetržitého spánku? Pak si uvědomte, že vy už víte, jak spát, a také to dokážete! Pokud spíte přerušovaně, znamená to, že usnout už umíte. Takže teď jde o to zvládnout i další problémové spánkové fáze. Pomáhá opakovat si v duchu několikrát: Vím, jak mám usínat, vím, jak usnout a spát.

9. den: Nouzový plán

Nepopíráme, že následující metoda je drsná, zato ale působí na každého – je to odpírání spánku. Pokud máte stále problém s usínáním či s přerušovaným spánkem, zkraťte svůj pobyt v posteli. Jestli jste dosud trávila osm hodin na lůžku, ale spala z toho jen šest, tak se nyní uložte jen na těch šest hodin.

Kvůli zkrácenému času, který „smíte“ strávit spaním, si vytvoříte silný spánkový tlak. Ale pozor, nesmíte se mu poddat během dne, během dne nesmíte spát. Po třech dnech zvyšujte délku svého pobytu v posteli vždy o dvacet minut a postupně přidávejte, dokud se nebudete přes den cítit vyspalá. Tohle natrénujete třeba o víkendu.