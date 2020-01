Káva odvodňuje organismus

Není to pravda. Ještě před několika lety zastávali tenhle názor i samotní odborníci. Jenže nové výzkumy prokázaly, že káva je sice močopudná, ale není to žádný zloděj tekutin. Může se dokonce započítávat i do denní doporučené dávky vypité tekutiny (1,5–2 litry). V zásadě ale platí, že více než čtyři šálky denně byste si neměli dávat, protože káva má silný povzbuzující účinek. Pijte ji nejlépe až po desáté hodině dopoledne, dříve by tělo příliš stresovala.

Vejce zvyšují hladinu cholesterolu

Není to pravda. Vejce byla vždy považovaná za nezdravá, a to především pro pacienty s vysokými hodnotami krevního tuku, protože prý zvyšují hladinu cholesterolu a škodí srdci. Nejnovější výzkumy ale ukázaly něco jiného. Vejce nemají prakticky žádný vliv na hodnoty cholesterolu, a nejsou tak odpovědná za problémy se srdcem. Spíše naopak – ti, kteří jedí jedno vejce denně, jen zřídka onemocní srdečními chorobami.

Multivitaminový džus obsahuje hodně vitaminů

Je to pravda. V multivitaminovém nápoji je skutečně hodně vitaminů. Přírodního původu bývá vitamin C (250 ml multivitaminového džusu pokryje z jedné třetiny jeho denní doporučenou dávku), ostatní živiny se do něj přidávají uměle, a to často ve vysokém množství. Například kyselina listová (vitamin B9) se po určitém čase odbourává. Aby výrobci zajistili, že se ho ve výrobku zachová množství udávané na obalu až do data spotřeby, přidávají ho raději výrazně víc. Ovšem pozor, o vysokých dávkách kyseliny listové se spekuluje, že souvisí s větším rizikem vzniku rakoviny.

Sůl zvyšuje vysoký tlak

Je to pravda. Výzkumy prokázaly, že krevní tlak stoupá u lidí, kteří zkonzumovali v potravě více než 6 g soli za den. Nicméně nejnovější studie přímou souvislost mezi vysokým krevním tlakem a srdečním infarktem nebo zvýšením úmrtnosti nepotvrdily. Pravdu je nutné hledat někde uprostřed. Při příliš nízké konzumaci soli totiž zase hrozí riziko mozkové mrtvice.

Stévie je pro tělo zdravější než cukr

Je to pravda. Sladidla, jako je třeba sacharin, aspartam nebo stévie, sice nenapomáhají snižování tělesné hmotnosti (jejich denní konzumace dokonce riziko nadváhy zvyšuje), na rozdíl od cukru ale tyhle náhrady nemají žádný negativní vliv na onemocnění srdce a krevního oběhu. Proto je většina lékařů přesvědčená, že sladidla sice nejsou zdravá, ale pořád jsou lepší než samotný cukr.

Pět malých jídel denně se vyplatí

Není to pravda. Když si denně dáte více menších porcí, přijmete o dost víc kalorií, než v případě tří větších jídel za den. Častější stravování navíc udržuje vysokou hladinu inzulinu, a tím se neodbourává žádný tělesný tuk. Pokud si ale mezi jídly dáte aspoň čtyřhodinovou pauzu, dostane organismus možnost sáhnout do tukových rezerv.

Příliš mnoho laktózy škodí

Částečně souhlasí. V Česku trpí laktózovou intolerancí zhruba jeden člověk z deseti. Jeho tělo totiž vytváří málo laktázy – to je enzym, který štěpí ve střevě mléčný cukr na stravitelné složky. Jestliže jí tělo nedokáže vyprodukovat dostatek, můžou se dostavit zažívací potíže, například průjem. V takovém případě byste se měli vyhýbat kravskému mléku.

Pro srdce je lepší margarín než máslo

Není to pravda. Margaríny sice mají základ v rostlinném tuku, ale kvůli tomu ještě vůbec nemusí být zdravé. Při jejich výrobě totiž vznikají tzv. transmastné kyseliny. Ty zvyšují hodnoty škodlivého LDL cholesterolu, a můžou dokonce přispívat ke vzniku srdečních infarktů a mozkové mrtvice.

Proti průjmu zabírá kola

Není to pravda. A není to také vůbec dobrý nápad, protože že kola obsahuje hodně cukru, kyseliny uhličité a fosforu, které můžou v konečném důsledku průjem ještě zhoršit. Lepší je rehydratační roztok s minerály z lékárny, který vyrovná ztrátu soli a vody v organismu. Obsahuje glukózu, citronan sodný, chlorid sodný a chlorid draselný.

Mikrovlnka ničí vitaminy

Není to pravda. Elektromagnetické vlny v mikrovlnné troubě vystavují molekuly potravin takzvané oscilaci (kmitání), a tím je zahřívají. A protože to dělají mnohem rychleji než při ohřívání na sporáku, ztrácí se tím mnohem méně vitaminů. Mikrovlnky jsou tedy pro vaše zdraví naprosto neškodné.