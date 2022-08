Aktuální průzkum jedné cestovní agentury mimo jiné zjišťoval, co v ženách vyvolává pocit štěstí. Asi 53 procent z nich odpovědělo, že je to dovolená strávená koupáním nebo na pláži.

Po odeznění koronavirové pandemie je zájem o dovolenou u moře enormní. Psychologové už dávno vědí, co je na něm tak přitažlivé - širé moře dosahující až k horizontu je spojováno s pocity svobody, uvolněním, spokojeností a načerpáním sil. Ale jaké je tajemství tohoto příjemného pocitu? Vědci mají na tuto otázku zajímavé odpovědi.

Příroda potěší všechny vaše smysly

První vysvětlení zní, že přímořská krajina perfektně kontrastuje s běžným životem většiny z nás. Když den co den sedíte v kanceláři u počítače, rychle zapomínáte, co vnímání všemi smysly znamená. Na pobřeží si naopak přesně uvědomujete, jak vám slaný vzduch pročisťuje hlavu, jak se vám prsty na nohách noří do písku, zatímco posloucháte příboj. Navíc má vlnová délka tyrkysové barvy moře a modré oblohy zklidňující vliv na šedou hmotu mozku.

Všechny tyto faktory vás dostávají do speciálního příjemného stavu, který odborníci nazývají Blue Mind (modrá mysl). Podobně to funguje, když se díváte na oblohu – a může to být jen na fotce. Dokážete se pak lépe soustředit a snáz řešit úkoly.

Užíváte si to tady a teď

Různé smyslové vjemy na pláži kromě toho vedou k intenzivnějšímu vnímání přítomnosti než v hektických dnech. To se vám podaří, i když si jen představujete, že sedíte na pláži a pozorujete vlny. Neurologové tvrdí, že když prožíváte o dovolené co nejvíc takových okamžiků všemi svými smysly (a ve svých představách je potom opakujete a prodlužujete), odpočinete si dokonale, nejvíc jak to jde, navíc vám tento slastný pocit dlouho vydrží.

Hlava a tělo jsou v módu štěstí

Další studie potvrzuje, že už krátký pobyt u moře váš mozek podněcuje k produkci dopaminu a oxytocinu. V důsledku toho se cítíte celkově dobře. Jak se dá tento efekt štěstí způsobený mořem využít i doma, vám prozradíme na následujících stranách.

Schází vám voda?

Voda vám prospívá také vnitřně, koneckonců lidské tělo se skládá ze 70 % z tekutin. Proto je důležité mu průběžně vodu v dostatečném množství dodávat. Mnoho běžných obtíží, jako je bolest hlavy nebo únava, se dá odstranit pouhopouhým pitím.

Jestli máte dostatek vody si můžete sama zkusit jednoduchým testem. Uchopte kůži na hřbetu ruky ukazováčkem a palcem a vytáhněte ji do výšky. Pak ji zase pusťte. Pokud se do své výchozí pozice vrací pomalu, konzumujete málo vody.

Tip: Nařiďte si budík a vypijte během dne každou hodinu sklenici kohoutkové nebo minerální vody.

Na pláži si zlepšujete kondici

Procházka u moře působí jako posilování, aniž by vám to tak připadalo. Sportovní lékaři díky jedné studii vypozorovali, že když se procházíte po několikakilometrových plážích a přitom sbíráte mušle nebo kamínky, uděláte jen tak mimochodem až 50 dřepů.

Koupání v moři prospívá pokožce

Pokud si chcete vychutnat koupel v mořské vodě i doma, po návratu z dovolené, rozpusťte ve vaně s vodou o teplotě 37 °C 500 gramů soli z Mrtvého moře. Vaše pokožka tak získá důležité minerály a vyhladí se. Zároveň se kůží z těla vyplaví přebytečná voda a toxické látky. Báječný je také sprchový gel s mořskou solí.

Tip: Tělo po koupeli hned nesušte ručníkem, jen jím jemně kůži poťukejte. Pak na ni naneste regenerační nebo zpevňující krém. Póry jsou po koupeli široce otevřené a přípravky tak mohou proniknout do hloubky.

Maska z mořských řas vyhlazuje pleť

Řasy jsou přírodním zázrakem! Obsahují ohromné množství živin, jsou zásobárnou stopových prvků, proteinů a vitaminů. Mimořádně vysoká dávka jódu urychluje látkovou výměnu kůže, zinek stimuluje obnovování buněk a bílkoviny pleť regenerují. Maska z mořských řas vyhlazuje pleť a dodává jí růžový nádech.

Jak ji připravíte? Asi 3 lžíce prášku z mořských řas rozmíchejte s vodou tak, aby vznikla kašovitá hmota. Na 10 minut ji naneste na obličej a pak omyjte. Hotovou masku z mořských řas můžete koupit v drogeriích.

Mořská sůl vykouzlí sametovou pleť

Máte na těle suchou a hrubou pokožku? Také na tento problém přichází pomoc z moře - peelingová kúra s mořskou solí a olejem rychle promění drsné partie vašeho těla v místa lákající k pohlazení! Krystaly soli šetrně uvolňují zrohovatělé buňky a olej pokožku díky cenným mastným kyselinám zvláčňuje.

Tip: Smíchejte 5 lžic mořské soli a jojobový olej. Nejlepší je nanést ho na vlhkou kůži a třít celé tělo krouživými pohyby. Pak se osprchujte vlažnou vodou.

Vůně pláže evokuje dovolenou

Zatímco plážový vzduch s vysokým obsahem jódu posiluje dýchací cesty, aroma pobřežních květin, mořské soli a mechu posílá vaši duši na dovolenou. Tuto mimořádnou směsici si můžete dopřát také ve vašem obýváku v podobě svíček nebo interiérových vůní.

Šumění vln zajišťuje dobrý spánek

Máte za sebou náročný den? V tom případě si na chvíli odskočte k moři. Pravidelné šumění příboje je vynikající relaxace. Vědci zjistili, že tento monotónní zvuk zklidňuje mozkovou činnost, snižuje tep i krevní tlak a odbourává stres.

Tip: Přeneste si šumění vln k sobě domů třeba na CD. Stačí si lehnout, zavřít oči a užívat si dokonalé uvolnění!

Vzduch na pobřeží posiluje imunitu

Mořský vzduch zavane i do vašeho domova. Naplňte mísu horkou vodou a 3 lžícemi soli z Mrtvého moře. Promíchejte ji, přehoďte si přes hlavu ručník a se zavřenýma očima se nakloňte nad tekutinu. Pak už jen pomalu a zhluboka dýchejte. Minerální soli rozpuštěné v páře se tak dostanou do vašeho těla. Zklidní podrážděné sliznice, a dokonce posilují imunitní systém. Ochrání vás to před nachlazením, jeho sezona se spolu s podzimem pomalu blíží.

Zábal z mořských řas redukuje celulitidu

Tyto podmořské rostliny obsahují celý koktejl bioaktivních látek, například vitaminů, rostlinných bílkovin a speciálních polysacharidů. Tato kombinace stimuluje produkci kolagenových vláken, které zpevňují pleť, a posiluje tak pojivovou tkáň.

Jak si připravíte zábal proti celulitidě? Z 10 g prášku z mořských řas (v drogeriích) a malého množství vlažné vody vytvořte kaši a přidejte do ní 1 lžíci jojobového oleje. Směs si namažte na stehna a obalte je potravinovou fólií. Nechte ji 30 minut působit, fólii sejměte a zábal opláchněte. Ideální je aplikovat tuto kúru každé 2 až 3 dny po dobu 3 týdnů.

Salát z mořských řas zkrášluje zevnitř

Mnoho druhů řas (například wakame) je jedlých a díky cenným živinám, které obsahují, vás rozzáří zevnitř. K těmto zkrášlujícím látkám patří například vitamin A (regeneruje pleť), vitamin C (posiluje tkáň) a vitamin E (omlazuje buňky).

Tip: Vyzkoušejte řasy třeba v salátu, na 1 osobu se počítá s přibližně 15 g sušených řas wakame. Předtím je namočte na 10 minut do studené vody, nechte okapat a nakrájejte nadrobno.