Nezapomeňte ani na kozí mléko Kromě běžného kravského mléka poznejte ještě kozí mléko a podmáslí… Zjistěte, jak můžete použít i tyhle mléčné varianty, dokážou doslova zázraky. K čemu je dobré podmáslí?Vzniká jako vedlejší produkt při stloukání másla. Obsahuje velký podíl kyseliny mléčné a funguje jako přírodní čistič pleti. Odstraňuje starší kožní buňky, podporuje růst vlasů a zmírňuje výskyt lupů. Rozjasňovač pleti: Podmáslí je též bohatým zdrojem bílkovin, které vaší pokožce dodají mladistvou jiskru. Jak na to: Smíchejte polovinu šálku cizrnové mouky, čajovou lžičku kurkumy a podmáslí. Všechny tři přísady míchejte do té doby, než vznikne kompaktní hmota. Naneste ji na očištěný obličej, krk a dle potřeby také na oblast dekoltu. Cca po 30 minutách spláchněte vlažnou vodou, budete jako znovuzrození. Aplikujte jednou týdně. Gumovač skvrn: Díky podmáslí (hlavně kyselině mléčné) se můžete částečně zbavit pigmentových skvrn. Stačí, když na vatový tampon kápnete trochu podmáslí a vetřete ho do místa, které chcete zesvětlit. Stejný proces opakujte dvakrát denně, brzy bude znát výsledek. Zlepší růst a kvalitu vlasů: Pro vlasy představuje velkou vitaminovou bombu. Podpoří jejich lesk, pevnost i růst! Jak na to: Rozmixujte tři lžíce podmáslí, vajíčko, banán, dvě lžíce medu a tři lžíce kvalitního olivového oleje. Směs aplikujte na vlhké vlasy včetně pokožky hlavy. Masku zafixujte igelitem nebo koupací čepicí a nechte asi 20 minut působit. Nakonec kadeře opláchněte a umyjte je běžným šamponem, měly by být vyživené a lesklé. Kúra proti lupům: Lupy jsou zkrátka nepříjemná věc. Jednak člověka svědí a pak také dost znečišťují oblečení, které vypadá, jako byste právě prošli sněhovou bouří. Pokud je řešíte i vy, podmáslí vám opět může pomoci. Jak na to: Krouživými pohyby ho vtírejte do pokožky hlavy a dejte mu zhruba 10 minut času. Kyselina mléčná, kterou u produkt obsahuje, zmírňuje svědění a regeneruje vlasovou pokožku. Když si budete tuhle kúru dopřávat třikrát týdně, mělo by se vám znatelně ulevit. Co dokáže kozí mléko: Je mimořádně bohaté na antioxidanty, minerální látky jako vápník, hořčík, draslík a fosfor nebo vitaminy A, B, C, D a E. Taky obsahuje A B C E AHA kyseliny, které hydratují, zvláčňují a jsou protizánětlivé. Kosmetika s kozím mlékem nedráždí, a naopak zklidňuje, proto je vhodná i na citlivou a alergickou pleť nebo pro tu problematickou se sklonem k tvorbě akné. Doporučuje se rovněž pro pokožku trpící ekzémem či lupénkou.