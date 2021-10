V angličtině se této metodě říká mindful eating a tento výraz přejala i čeština. Nejedná se ovšem o dietu jako takovou.

Jde o to, jíst správně a pravidelně a přemýšlet o tom, co do sebe vpravujeme. A to je paradoxně hodně těžké a většině lidí trvá dlouho, než jim tento styl přejde do krve. Jakmile se to však stane, jejich život bude nejen spokojenější, ale i figura štíhlejší a tělo zdravější.

Největší nepřítel: nedostatek času

„Moderní doba tomuto stylu stravování nepřeje. „Lidé jsou zvyklí nevěnovat jídlu pozornost. Pořád spěchají, rychle do sebe něco hodí a běží zase dál,“ vysvětluje výživová poradkyně a dietoložka Adda Bjarnadottir. Právě onen spěch je ale podle ní zničující.

„Mozku trvá nejméně dvacet minut, než si uvědomí, že je žaludek plný. A těch dvacet minut stále ještě nevysílá žádný signál. Proto je dnes takovým problémem přejídání,“ tvrdí.

To vede k nadváze, menší výkonnosti, pomalejšímu myšlení, špatnému pocitu ze sebe sama a tím pádem ke stresu. „Ten často lidé opět zahánějí jídlem. Přijdou domů a vyluxují ledničku jen proto, aby se zbavili napětí. A jsme v začarovaném kruhu,“ varuje odbornice.

Vědomé jedení to umí odstranit. Ale chce to odhodlání a disciplínu. Výsledek je však pak skvělý. „Studie prokázaly, že 85 procent lidí, kteří hubnou pomocí nejrůznějších diet, se po jejich opuštění vrátí na původní váhu. S námi propagovaným stylem se to nestane,“ pyšní se expertka.

Jídlo vychutnávejte všemi svými smysly

Jde v prvé řadě o to, začít brát jídlo jako plnohodnotnou součást dne. „Základem je udělat si na něj čas a skutečně si ho vychutnávat,“ radí Adda Bjarnadottir. A pokračuje: „To znamená velmi pečlivě žvýkat a pomalu polykat. Každé sousto si zkuste pořádně v duchu rozebrat. Jaké jsou jeho příchutě, vůně, jak vypadá.“ Do stravování tedy zapojíte nejen chuť, ale také zrak a čich. Tím se zážitek stane komplexnějším.

Abyste to dokázali, musíte se zbavit při stolování veškerých rušivých elementů. V prvé řadě vypněte televizi, nekoukejte se na mobil ani nečtěte zprávy. Už vůbec se nedoporučuje při jídle pracovat nebo o práci jenom mluvit. „Nejlepší je stolovat v tichu a klidu,“ doporučuje dietoložka.

Pokud budete jíst dostatečně pomalu, tělo vás včas upozorní na to, že je plné. V tu chvíli okamžitě přestaňte – na talíři může něco zůstat, nejste ve školní jídelně.

To všechno nejde začít praktikovat najednou. Nejprve to zkuste s jedním jídlem denně, na které máte nejvíce času. A když se vám začne dařit, přidejte druhé a pak i třetí a svačinky. Uvidíte, jak se váš vztah k jídlu upraví. Zmizí i výčitky, protože se k tělu budete chovat tak, jak si zaslouží. A ono se vám odmění pocitem spokojenosti a síly i správnou váhou.