Odjakživa se o ní mluví jako o součásti východních nauk a asijské medicíny. Ovšem meditace proniká už dlouhá léta také do západního světa. A i když Češi jsou ohledně ní pořád docela dost skeptičtí, možná byste jí mohli dát šanci.

„Je to nejsnadnější způsob, jak se zcela uvolnit a být nikoli sami sebou, ale sami se sebou,“ popisuje ji jogínka, která si říká Jarna.

Možná si říkáte, že být takto blízko sobě ani nechcete. Ale meditace má i spoustu dalších jasných benefitů.

Tím asi nejmarkantnějším je, že vás dokáže během krátké chvíle zbavit stresu a pomůže vám také získat kontrolu nad vašimi strachy a úzkostmi. „Dělali jsme průzkum s více než 1300 dospělými, kteří těmito stavy trpí,“ referuje psycholog Matthew Thorpe a pokračuje: „Ti, kteří meditovali pravidelně jednou denně po dobu zhruba dvaceti minut, vykázali značně zklidňující výsledky.“

Největšího zlepšení pak pacienti dosahovali, pokud se kromě meditace věnovali každý den i nějakému pohybu, i krátká procházka v přírodě přinesla velký efekt.

Konec honičky

Díky meditaci také lépe poznáte sami sebe. Možná vám to nepřipadá důležité, ale pro váš životní pocit je to zásadní. „Člověk, který se pozná, ví, co ho potěší. Věnuje se věcem, které mu dělají dobře a nastaví si takové životní tempo, co mu vyhovuje,“ vysvětluje to jogínka. Tím pádem se přestanete pořád za něčím honit, a přesto budete věci stíhat. „Člověka to naladí do pozitivních vln, což je kýžený výsledek,“ doplňuje specialistka.

Bez ní ani ránu Není to ani o tom, že je už roky praktikujícím budhistou. Richard Gere (73) tvrdí, že meditace je smyslem jeho bytí. A bez ní si ho neumí představit. „Je to ta jediná věc, která umí člověka nasměrovat na duchovní cestu a svést ho z té materiální, která vládne světu,“ říká o tom a pokračuje: „Díky ní poznáte všeobecnou laskavost a také moudrost. Její každodenní praktikování vás dovede k souznění se sebou samým. A nic lepšího na světě neexistuje,“ tvrdí osobní přítel 14. tibetského Dalajlámy (87).

Pokud budete praktikovat meditaci skutečně pravidelně, to znamená každý den, velmi rychle se obrousí vaše nesoustředěnost. Naučíte se totiž věnovat se jen jedné věci a ostatní vypouštět až do té doby, do kdy je to nutné.

„Lidé věnující se meditaci se velmi rychle stávají mnohem výkonnějšími, a to ve všech oblastech svého života. Zajímavé je, že toho zvládnou víc, ale unavuje je to mnohem méně,“ tvrdí Matthew Thorpe.

Když se k tomu připočte ještě fakt, že meditace podporuje paměť a údajně také umí prodloužit délku života, je asi jasné, že se vyplatí to s ní aspoň zkusit. Otázkou je, jak na to.

V prvé řadě si najděte místnost nebo prostor, kde budete mít klid. „Obklopte se věcmi, které jsou vám blízké a máte je rádi,“ radí Jarna. Výborně fungují vůně, svíčky nebo třeba fotografie klidného prostředí - moře, přírody apod. Ponořte se do sebe nejprve tak, že se přinutíte uvědomovat si každou část svého těla jednu po druhé.

Pak se soustřeďte na svůj dech. „Poslouchejte ho a nechte se jím kolébat,“ popisuje to jogínka. Kdykoli se vaše mysl zatoulá jinam než tam, kde se nacházíte právě teď, vědomě ji vraťte zpátky. Žijte na chvíli jen v jednom místě a jednom okamžiku - tom, který právě panuje. Když skončíte, znovu si prociťte celé tělo a poděkujte za to, že jste s ním mohli být v naprostém souznění. Ze začátku možná budete mít problémy se soustředěním. Ale časem to jistě zvládnete. A užijete si skutečný přínos meditace.