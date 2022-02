Vzpomínáte si na dobu svého dětství, kdy bylo ještě tak snadné užívat si přítomného okamžiku, žít naplno teď a tady? V dospělosti se nám to už tak snadno nedaří, protože příliš přemýšlíme o tom, co se stalo včera, co se děje dnes nebo co nás čeká zítra.

Proletíme přítomností a doufáme, že lepší chvíle prožijeme později. I proto jsme často ve velkém stresu a napětí a ve výsledku promeškáme potenciál současné chvíle, svůj život tady a teď. Dobrá zpráva ale zní, že se z této stresové spirály můžeme pomocí meditace vymanit.

Žít plně tady a teď

Cílem meditace je nevnímat vnější podněty z okolního prostředí a přestat ustaraně přemýšlet o minulosti či budoucnosti. Tak se zklidníme a můžeme si zcela užívat přítomného okamžiku.

Proto se učíme nechat myšlenky přicházet a zase je vypouštět, aniž bychom se křečovitě snažili je zadržet nebo hodnotit. Tíživé hloubání se přeruší, získáme odstup a postupně budeme vyrovnanější. Zároveň zaměříme svou pozornost jen na jednu věc, například na dýchání, a cíleně ho vnímáme naplno.

Zbavit se tíže myšlenek

Studie dokazují, že meditace nám umožňuje lépe se vyrovnat se stresovými situacemi. Stejně pozitivně působí také v případě úzkostí a depresí. Vědci to vysvětlují schopností lépe kontrolovat myšlenky a neodbytnému hloubání přikládat menší význam. A právě cílené tlumení myšlenek je možná i důvodem, proč nám meditativní techniky pomáhají zmírnit bolest.

Podle odborníků dochází pravidelným praktikováním meditačních technik k prokazatelným změnám v mozku a ty nás zase chrání před příliš silnými podněty. Tím se zlepšuje naše schopnost koncentrace.

U účastníků provedeného výzkumu, kteří zhruba půl hodiny denně meditovali, byl už po osmi týdnech na skenech mozku patrný přírůstek šedé hmoty v části mozku zvané hipokampus, která hraje významnou roli při tvorbě vzpomínek.

Meditací k dlouhověkosti

Nejen naše šedé buňky, ale i všechny ostatní buňky v těle tak zůstávají svěží. Vědci dokázali, že tělesné buňky meditujících lidí stárnou pomaleji. Začněte se tedy nejlépe už dnes osvobozovat od svého myšlenkového stresu.

Důležité je meditovat pravidelně. Existují různé metody, některé z nich vám nabízíme. Vyzkoušejte si následující jednoduché cvičení a start se vám podaří. Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na zkušeného lektora, například při lekcích jógy.

Prostě se jen soustředit na sebe

Přerušte cíleně proud myšlenek, který vás připravuje o energii. Meditace vsedě je základem meditační praxe.

A takhle se při tom postupuje: zaujměte vzpřímenou, ale uvolněnou pozici. Hlava, šíje a záda tvoří rovnou linii, volně se nadechujte a vydechujte. Sedíte-li na židli, spočívají obě chodidla pevně na zemi a neopíráte se. Záda držte vzpřímená vlastní silou, tak dodáváte vnitřnímu postoji sebedůvěru, sebeakceptování a soustředěnou pozornost. Na zemi si můžete vzpřímené sezení usnadnit polštářem.

Začátkem každé meditace je soustředěné dýchání. Snažte se 3 až 5 minut „jen tak být“, všímat si pouze svého dechu. Zavřete oči a sledujte vzduch, který proudí vaším tělem. Nepokoušejte se dech regulovat, nechte ho plynout a pozorujte, jak vstupuje do vašeho těla a zase ven. Může se stát, že se vám v mysli objeví rušivé myšlenky. Nechte je odplout a věnujte se opět dechu.

Tip: Slova k ukotvení jako „klid“ nebo „vyrovnanost“ vám přitom pomohou zaměřit pozornost zpět.

Intenzivně pocítit své tělo

Nejlépe si svoje tělo uvědomíte vleže. Lehněte si pohodlně na záda, na měkkou podložku. V případě potřeby se přikryjte a zavřete oči. Všímejte si, jak se vaše břišní stěna s každým nádechem zvedá a při výdechu klesá.

Zaměřte pozornost nejprve na prsty levé nohy. Směřujte tam svůj dech a dýchejte tak, aby vzduch proudil do prstů a zase ven. Vnímejte, jaké pocity z vašich prstů vycházejí. Když necítíte nic, je to také v pořádku. Jen posunujte bod za bodem svou pozornost: Dýchejte a pokuste se cítit chodidlo, patu, hřbet nohy, kotník, putujte po noze výš a dále po celém těle až k hlavě. Zažeňte své myšlenky, věnujte je jen té části těla, na kterou se právě soustředíte. Pokud vám to připadá těžké, pokračujte s otevřenýma očima.

Meditace v chůzi, ideální je v průběhu dne. Věnujte svou pozornost přítomnému okamžiku a vnímejte každý jednotlivý krok, stejně jako každý nádech a výdech. Doporučuje se začít pomalou chůzí. Přitom dbejte na to, jak kladete nohu na zem, na přenášení váhy. Jak zvedáte druhou nohu, pohybujete s ní dopředu a také ji dáváte na zem. Pohled zaměřte dopředu. Nedívejte se na nohy. Tak najdete svou cestu. Kdyby váš mozek signalizoval pochybnosti, zažeňte své myšlenky a zase zaměřte svou pozornost na každý jednotlivý krok.