Více sebelásky

Kdy jste byla naposledy spokojená sama se sebou? Vraťte se v myšlenkách do této situace a načerpejte z ní ten intenzivní pocit. Posaďte se do tureckého sedu s napřímenými zády a proveďte zhluboka pět očistných nádechů a výdechů. Poté začněte znovu dýchat normálně.

Zavřete oči a představte si, že jste obklopená zářivými paprsky bílého světla. To se formuje do bílé koule, která se vznáší nad vámi. Pak jako by do vašeho těla vstoupilo hlavou a usadilo se v jeho centru, tedy v srdci. Zkoncentrujte na něj svou pozornost, pak se jakoby začne proměňovat v zářící zelenou kouli. Pozorujte, jak se během nádechů a výdechů zvětšuje a smršťuje.

Odříkávejte si v duchu tři mantry, každou během pěti cyklů dechu vždy při výdechu. Pro koncentraci mezi nimi otevřete oči a zase je zavřete.

Mantra 1: Ráda se o sebe starám.

Mantra 2: Je mi dobře, jsem zdravá a šťastná.

Mantra 3: Když budu mít ráda sama sebe, naučím tím ostatní, aby mě i oni měli rádi.