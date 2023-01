Myslet musíme tak jako tak. Tak proč ne hned pozitivně? To řekl kdysi Albert Einstein. Samozřejmě v těžkých chvílích se to mnohem lépe řekne, než udělá. Jakmile se člověk jednou propadne do spirály pochybností, která ho táhne dolů, jen tak se z ní nedostane.

Ale vymanit se z ní určitě jde a bude to mnohem jednodušší, když pochopíme, proč jsme se do ní dostali. Tím důvodem jsou negativní myšlenky.

Příště, až se přistihnete při chmurných myšlenkách, zaposlouchejte se do vlastního nitra. Proč si vlastně děláte starosti? Myslíte si, že vás právě toto bude rozčilovat i za měsíc? Nebo ten problém vypadá tak hrozně velký jen teď a za pár dní by se vyřešil sám od sebe?

Meditace zvyšuje sebevědomí Udělejte si aspoň čtvrt hodiny času sama pro sebe a najděte si nějaké klidné místo venku v zeleni. Vzpřímeně se posaďte. Pak položte ruce na stehna, zavřete oči a ponořte se do vlastního nitra. Zhluboka dýchejte a poslouchejte zvuky přírody. Několikrát si ve svém nitru zopakujte afirmační větu, kterou jste si pro svoji aktuální situaci vybrala. Uvidíte, po několika minutách se budete cítit sebevědomější a budete si více věřit.

Pokud například nemáte odvahu projevit veřejně svůj postoj a ozvat se nahlas, i když byste chtěla, je dobré opakovat si v hlavě (nejlépe každý den) přesný opak: „Najdu odvahu a řeknu to, dokážu to.“

S takovými afirmacemi, se osvobodíte od role oběti a zaujmete pozitivní aktivní postoj, a to se rychle odrazí na vašem vnímání skutečnosti a vašem jednání. Učí to a potvrzuje jóga, ale můžete si to vyzkoušet i sama na sobě. Začněte třeba větami, které jsou napsané v rámečku.