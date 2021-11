Dneska už víme, že některé efekty jsou vytvářeny jistými zvuky. Ostatně, je to vědecky dokázáno. Dopadá-li na tělo světelný paprsek, bude na něj určitým způsobem působit. Stejně jako lék, který podáme pacientovi. Podobného efektu lze dosáhnout také použitím určitých barev. Proč by tedy specifické efekty nemohly způsobovat i zvukové vibrace?

Šest zázračných zvuků taoistických mistrů

Léčivé zvuky jsou vlastně přirozenými výdechy. Nesměřují však ven, nýbrž dovnitř těla, kde rozeznívají jednotlivé orgány podle konkrétních frekvencí.

Tradiční čínská medicína rozlišuje šest základních zvuků, které pomáhají znovu nastolit duševní a tělesnou rovnováhu. Tyto zvuky umožňují lepší spojení s hlavními vnitřními orgány, ke kterým patří srdce, plíce, ledviny, játra a slezina.

Chcete zažít něco opravdu výjimečného? Zajděte si na zvukovou masáž tibetskými mísami, při které se mísy pokládají do blízké vzdálenosti od těla nebo přímo na různé části těla (například na břicho, hrudník, případně i hlavu). Jejich léčivé vibrace tak můžete vnímat mnohem intenzivněji.



K nim náleží ještě takzvaný trojitý ohřívač, který čínští lékaři považují za samostatný orgán, ačkoli západní medicína s ním vůbec nepracuje. Trojitý ohřívač funguje jako řídicí centrum organizmu, které je zodpovědné za správné a uvolněné proudění životodárné energie.

Léčivé zvuky se vydávají pouze při vydechování a můžete přitom stát, sedět nebo ležet. Tóny by z vás měly vycházet zlehka a tiše. Svou pozornost přitom zaměřujte do jednotlivých orgánů a každý zvuk opakujte minimálně třikrát.

Tibetské zpívající mísy

K účinné meditační praxi a léčení těla i mysli slouží už víc než 5000 let. Svým nádherným, neopakovatelným zvukem, který připomíná tajemnou vesmírnou hudbu sfér, harmonizují celý organizmus, zklidňují mysl a vedou člověka do jeho nitra, zpátky k sobě samému.

Tibetské mísy jsou podle tradice vyráběny ručně ze sedmi kovů, přičemž každý symbolizuje jednu planetu: zlato - Slunce, stříbro - Měsíc, rtuť - Merkur, měď - Venuši, železo - Mars, cín - Jupiter, olovo - Saturn.

Jednotlivé kovy vyluzují různé druhy tónů a společně pak vytvářejí neuvěřitelně krásný, posvátně znějící zvuk, který v sobě zahrnuje rovněž alikvotní tóny (vyšší harmonické tóny, které zní společně s tóny základními).

Každá mísa je jiná, liší se nejenom svým tvarem, velikostí nebo zdobením, ale také tím, jak zní. Při poslechu tibetských mís se zvukové vibrace velmi rychle šíří do celého těla díky vysoké vodivosti vody, jíž náš organizmus obsahuje kolem 70 procent (voda vede zvuk třikrát rychleji než vzduch).

Naše buňky tak dostávají úžasnou vnitřní masáž, samy začínají vibrovat a znít, až se postupně vyladí do své optimální frekvence, to znamená do stavu zdraví a harmonie. Jinými slovy, při poslechu tibetských mís se v těle rozjíždějí samoléčebné procesy. Synchronizují se mozkové vlny a hemisféry a nastává pocit zklidnění a celkového uvolnění.

Uzdravující mantry

Když v indickém chrámu s kupolí vyslovíte posvátnou mantru, chrám vytvoří její ozvěnu, každá buňka ve vašem těle tuto vibraci přijme a vrátí vám ji zpět s hlubší rezonancí. Za pár okamžiků nebudete ani vy, ani chrám - jediné, co zůstane, bude čistá vibrující energie.



Magický zvuk manter napomáhá léčit psychickou nerovnováhu, uvolňuje mysl, zklidňuje emoce a otevírá srdce. Různé druhy manter vás mohou povzbuzovat, motivovat, omlazovat, pomáhat plakat nebo se smát, je-li to zapotřebí, milovat i meditovat, zapomenout na staré křivdy a bolesti a najít nový smysl života.

Je to osvobozující zpěv, jehož účinky byly popsány už ve starých indických Védách - nejstarších posvátných hinduistických textech. Tradice učí, že všechny zvuky světa vzešly z posvátné slabiky ÓM, která je tou nejmocnější mantrou, vibrací, jež stála při samém zrodu vesmíru. Tato slabika bývá téměř vždy součástí ostatních manter.

Pro začátek můžete vyzkoušet univerzální Shushmana Mantru, která je mimořádně účinná při řešení celé řady zdravotních potíží. Pracuje na mnoha úrovních: duševní, duchovní, emocionální i fyzické. Obsahuje osm zvuků: Ra-Ma-Da-Sa-Sa-Say-So-Hung, které stimulují tok životní energie v centrálním páteřním kanálu, vyrovnává levou a pravou mozkovou hemisféru, stimuluje nervový, svalový a endokrinní systém, čistí buňky a také auru.

Zmínky o nich sahají až do starověku, kdy byly součástí zpěvů v gregoriánských chorálech. Později se ovšem jejich partitury záhadným způsobem ztratily ze světa. Solfeggio frekvence mají údajně schopnost proniknout až do těch nejhlubších vrstev našeho podvědomí, uzdravit tělesná i duševní zranění a uvést celý organizmus do stavu dokonalé rovnováhy... Jednotlivé skladby jsou volně k dohledání na internetu (například opět na YouTube).