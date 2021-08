Slovo mandala pochází ze sanskrtu a v překladu znamená svatý kruh - střed. A jak známo, právě v tomhle bodě vše začíná a směrem od středu se také odvíjí. Proto je mandala zároveň i nádherným podobenstvím lidské duše a života jako takového. Vyjadřuje odvěkou touhu člověka po vnitřním sjednocení a seberealizaci. Představuje centrální bod uvnitř našeho nitra, k němuž se všechno vztahuje a podle kterého je to také uspořádáno.

Mandala proto může sloužit jako účinný nástroj sebepoznávání, díky němuž si člověk uvědomí, kde je jeho skutečný střed, kam se poté může vrátit. Což je velmi důležité pro každého z nás. Získáme tím tolik potřebný pocit bezpečí a stability.

A co hlavně, porozumíme tomu, kým doopravdy jsme. Přestaneme žít životy druhých a konečně vyslyšíme volání své vlastní duše, která jediná ví, co je pro nás nejlepší (pouze my jí občas zapomínáme naslouchat). Zkrátka pochopíme, kde je naše místo ve světě.

Začalo to Velkým třeskem

Existence mandaly jako takové sahá mnohem dál, než si vůbec dokážeme představit. Až před počátek naší lidské historie. Mandala je stejně stará jako vesmír sám. Ostatně, čím jiným je obraz velkého třesku než jednou velkou fantastickou mandalou? Stejně jako samotný vesmír se všemi jeho slunečními soustavami a galaxiemi.

Všechno živé se skládá z buněk a také každá buňka je ve své podstatě jakousi miniaturní mandalou. Hodíte-li kámen do vody, vytvoří se na hladině soustředné kruhy, tedy opět obraz mandaly. Mandalu tvoří také letokruhy v kmeni stromu a tak bychom mohli pokračovat donekonečna.

Jinými slovy, mandala je počátkem všeho, všechno otevírá a lze po ní kráčet směrem od středu ven.

Párátka, lepidlo i korálky Jste kreativní typ? Pak se při tvoření mandal nemusíte omezovat pouze na obligátní pastelky. Mandalu lze vyrobit také z korálků, šnečích ulitek, párátek nebo třeba stébel slámy. Případně zcela jednoduše z lepidla a barev, stačí vám k tomu jen tapetové lepidlo, husté barvy a pevný papír, například karton. Na ten nejdřív naneste silnějším štětcem lepidlo, na něj vrstvu barev a potom začněte malovat: špejlemi, hůlkami, vidličkou nebo prsty. Malování vlastníma rukama je asi nejzábavnější. Můžete při něm pozorovat, jak pomalými tahy vznikají v lepidle nádherné barevné obrazce a jak se jednotlivé barvy prolínají a mění, až získáte krásný duhový obrázek.



Poselství ukryté v kruhu

Každá mandala zároveň funguje jako energetický zářič, to znamená, že je v ní zakódován určitý druh energie. Na internetu dnes najdete nepřebernou nabídku mandal od různých výtvarníků, které v sobě nesou rozličná konkrétní poselství: lásku, sebelásku, vděčnost, mír, odpuštění, ale také hojnost nebo zdraví a mnoho dalšího. To znamená, že každou z nich autor vytvářel s určitým záměrem a cílem, vy si pak můžete zvolit „tu svou“, takovou, kterou v životě momentálně nejvíc potřebujete.

Na trhu jsou k dostání i různé černobílé mandalové omalovánky, které si můžete libovolně vybarvit podle svých přání a pocitů. Je přitom jedno, jaké barvy použijete, dejte na svou intuici, která vám napoví. Takovou mandalu klidně dotvářejte podle vlastních představ - tím, že přidáte nové tvary, se její účinek ještě víc rozvine.

Při vybarvování mandaly je vhodné vyslovit i prosbu o pomoc, třeba při řešení nějakého problému, se kterým si nevíte rady. Pamatujte ovšem na to, že mandala se vybarvuje vždy směrem od středu do krajů, tím v sobě postupně rozvíjíte požadovaný aspekt, například lásku, rozhodnost či trpělivost.

Vložte svůj záměr

Nebo si můžete vytvořit i vlastní mandalu. Někteří z vás teď možná namítnou, že neumějí kreslit, to ale vůbec nevadí. O výtvarné schopnosti v tomhle případě nejde. Vyrobit si mandalu není nic složitého. Jediné, co k tomu potřebujete, bude papír, pravítko, kružítko, pastelky, trocha volného času a především chuť tvořit.

Kreslení mandal je svým způsobem rituál a s tímhle vědomím byste k tomu měli přistupovat. Takže ještě předtím, než začnete kreslit, snažte se chvíli soustředěně dýchat a zaměřte se přitom na své nitro. Podvědomě se spojte se svým středem (duší, intuicí, vnitřním rádcem) a vyslovte svůj záměr - přání toho, s čím by vám měla mandala pomoct. Potom už se nechte vést vyšší inspirací.

Příjemnou kulisu dotváří i hudba, kterou si můžete zvolit podle momentální nálady. Nikde přitom není psáno, že se musí nutně jednat o tiché meditační skladby. Klidně zkuste třeba etnickou či nějakou silně emotivní hudbu. Dejte zkrátka na své momentální pocity.

Máte-li aromalampu, zapalte čajovou svíčku a do misky s vodou kápněte několik kapek relaxačního oleje (úžasné uvolňující účinky nabízí růžový, mátový a meduňkový olej). K tomu si uvařte šálek dobrého čaje a na stůl vysypte pastelky. Měly by být co nejměkčí, měkké pastelky mají syté barvy a nezlomí se vám tak snadno v ruce, když na ně trochu víc přitlačíte. Máte vše připraveno? Můžeme začít.

Nebojte se použít i černou

Nejdříve si na čtvrtku udělejte kružítkem kruh. Nemáte kružítko? Použijte třeba talíř nebo pokličku. Pak zkuste očima najít střed kruhu a poznamenejte si v daném místě značku tužkou. Celý kruh pomocí pravítka rozdělte křížem na čtvrtiny, můžete také zapíchnout kružítko do vyznačeného středu a narýsovat několik soustředných kruhů. Tím vzniknou menší plochy, které na sebe třeba budou navazovat barevnými odstíny.

Mandalu pak lze klidně jen vybarvit, nebo použít rozličné motivy: vlnovky, kroužky, spirálky, hvězdičky, srdíčka, květinové ornamenty, zkrátka cokoli vás právě napadne. Povoleno je úplně všechno.

Nesnažte se mít mandalu za každou cenu hezkou a souměrnou. Jde hlavně o to, aby odrážela vaše pocity. Jedině tak můžete využít její léčivé účinky. Někoho třeba překvapí, že k vybarvení středu mandaly intuitivně použije tmavé barvy (dokonce i černou), které směrem k okrajům přecházejí do světlejších, veselejších a zářivějších odstínů. I to je zcela v pořádku.

Může to vypovídat například o tom, že člověka v dané chvíli trápí smutek, žal a další těžké (černé) emoce a myšlenky, což se odrazí právě v barevnosti mandaly. Jinými slovy, nic není dobře ani špatně, všechno je tak, jak má být, a proto nesuďte a nehodnoťte, pouze se nechte vést.

Klidně ji spalte

Až mandalu dokončíte, nechte ji ležet na stole, trochu poodstupte a celou si ji prohlédněte. Všímejte si, jak na vás působí a jaké pocity ve vás vyvolává. Můžete ji také pojmenovat, dejte jí to první jméno, které vás napadne. Napište si ho na zadní stranu čtvrtky společně s datem, abyste se k ní později mohli vrátit a porovnat ji s novějšími výtvory, případně svými aktuálními pocity. Nebo ji umístěte někam, kde ji budete mít denně na očích.

A je tady ještě další možnost: Mandalu roztrhejte či spalte, také to je jeden z osvědčených způsobů, jak účinně uvolnit její léčivou energii.