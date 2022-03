Především vyváženost ve stravě, nic by nemělo chybět a nic přebývat... Tedy dieta, která vám zakazuje tuky, a mnoho žen ji drží celý život, je naprosto k ničemu, protože tuky jsou základním kamenem potravy. Měly by být kvalitní, zdravé a v přiměřeném množství, pokud si je nedopřáváme, odnesou to naše kosti, ale i hormony...

Dalším mýtem je, že sladké je zabiják. Ano, bílý cukr je škodlivý, ale jeho přírodní varianty – kokosový cukr, jaggery cukr, třtinová melasa, nebo sirupy (javorový, datlový či čekankový) – jsou naprosto v pořádku a dá se s nimi i velmi chutně vařit či péct.

Stejně jako tuky, i cukry naše tělo zásadně potřebuje... Proto prvním krokem ke zdravému hubnutí je promyslet si, co by strava měla obsahovat, a jak často.

Možná jste zmatení protichůdnými názory, které slyšíte kolem sebe. Zkuste oslovit odborníka s rozumnými, nedogmatickými názory, který vám princip vyvážené stravy vysvětlí.

Důležité je si říct, že pro každý typ člověka platí něco trochu jiného. Toto výborně vystihuje ájurvéda, která vychází v plánování stravy z individuální typologie.

Například člověk, který trpí na otoky a zavodnění, by si měl dát pozor na konzumaci mléčných produktů, které tento problém ještě zhoršují, a třeba žena trpící nadměrnou suchostí, ať už kloubní, vaginální nebo „jen“ suchostí pokožky, by měla raději zapomenout na suché potraviny bez tuku, které problém jen zhoršují.

Pikantní život Pálivá chuť chilli, kajenského pepře nebo suchého zázvoru povzbuzuje trávení. Snažte se ji proto zapojit do běžného vaření.

V základu je ale důležité, že v naší stravě by měla převládat zelenina, která obsahuje velké množství vitaminů a vlákniny. Může být tepelně upravená nebo čerstvá, třeba ve formě šťáv.

Svou důležitou úlohu hraje také živočišná bílkovina, při hubnutí či zdravotních problémech je dobré se zaměřit na lehké bílé maso, zejména bio drůbež a ryby. Vyhněte se vepřovému, hovězí si dopřávejte jen ve vývarech a úplně z jídelníčku vyškrtněte uzeniny.

Co se mléčných produktů týče, vynechte tučné sýry, zejména plesnivé a dlouhozrající, které nejsou zdravé a pro hubnutí jsou velmi nevhodné. Stejně tak ale vyhoďte nízkotučné produkty či náhražky. Lepší je pro zdraví „pravé“ máslo než náhražka. Na vaření je nejlepší máslo přepuštěné nebo kvalitní olivový olej. Z mléčných produktů jsou nejvhodnější lehčí ovčí nebo kozí sýry či jogurty.

Pečivo omezte na minimum a vždy volte celozrnnou variantu, pokud nemáte výrazně „zastavené“ trávení, u něhož je vhodné kvalitní bílé pečivo, ale i tak maximálně jednou za tři dny.

Velmi výživné jsou také luštěniny, které jsou velkou zásobárnou bílkovin, a to těch lehce stravitelných. Nejvhodnější jsou mungo fazolky, azuki (vigna hranatá) a červená čočka.

A samozřejmě nesmíte zapomínat na ovoce! To je lepší konzumovat v první části dne a vždy by mělo převažovat sezonní.

Pitný i hubnoucí režim

Dostatečně pít je důležité, a dokonce to pomáhá i k hubnutí. Jde ale o to, kolik a čeho vypijete. V některých případech je méně více... Například u kávy, tu v hubnoucím režimu omezte na minimum, protože vysušuje, a snažte se ji pít bez mléka. Maximálně jeden šálek denně.

Naopak přidejte na přísunu vody, ta by v chladném období měla být teplá nebo aspoň vlažná, či pokojové teploty. Vyzkoušet můžete také oblíbený ájurvédský nápoj, který podporuje hubnutí. Do půl litru horké vody přidejte půlku citronu a lžíci javorového sirupu a malou špetku kajenského pepře. Dobře rozmíchejte a pijte teplé, po douškách. Tento nápoj podporuje trávení a zároveň dodá pocit sytosti.

Pozor si dejte na „přepíjení“! Čtyři litry vody už jsou moc... Snažte se vypít asi 2–3 litry vody, bylinných a ovocných čajů denně.

Vydatně a chutně

Řiďte se v základu zlatým pravidlem, že teď v zimě je dobré si co nejčastěji dopřát teplou snídani, která je pro tělo stravitelnější, a to nejlépe do 9 hodin. Oběd by měl být největším jídlem dne, zde je možné si ho dopřát do 13 hodin. A pokud je to nutné, občas si zahřešte právě v čase oběda. Zásadní pak je, že večeře by měla být snědena do 19 hodin, být lehká a dobře stravitelná – vynechte v ní studená jídla a pečivo...

Zdravé mlsání

Při hubnutí, obzvlášť po čtyřicátém roku života, nepočítejte s tím, že vám bude stačit měsíc k tomu, abyste byla štíhlá. Spíše počítejte, že dietu nahradíte zdravějším stylem života, a až dosáhnete kýžené váhy, můžete si tu a tam zahřešit, ale pokud by váha šla nahoru, opět přestaňte.

Počítá se tedy i s tím, že je třeba tělu během snižování váhy dopřát nějaké to mlsání. I zde by ale měl být řád. Snažte se „najet“ na sladké snídaňové kaše. Ty, pokud máte rádi sladké, dají tělu pocit sladkosti...

Svačiny si dopřávejte co nejméně, jen přehlcují trávení, které není schopno větší množství jídla „utáhnout“. Dopřejte si proto jednu mlsací ovocnou svačinku dopoledne a jednu odpoledne. Ovoce je plné zdravých cukrů. A pokud několik dní trpíte obrovskou chutí, třeba na čokoládu, jednou za pár dní si kostičku po obědě klidně vychutnejte.

Pohyb je nutností

Pokud vám někdo tvrdí, že významně zhubnete bez pohybu, nemluví pravdu. Pohyb sám o sobě není hubnoucím prostředkem, pokud ho tedy neděláte opravdu aktivně, ale aby tělo dobře spalovalo, potřebuje pravidelný příjem aktivního pohybu.

S hubnutím se často pojí pocit, že musíte začít běhat. Pokud se vám do běhu chce, proč ne. I když ani ten není vhodný pro každého, třeba lidé s bolavými koleny ho zrovna neocení, ale samozřejmě že ke snižování hmotnosti přispívá.

Každopádně s pohybem je to stejné jako se stravou. Je třeba ho dobře promyslet a naplánovat. Zkuste každý všední den ujít půlhodinku svižnější chůzí, třeba do práce nebo na krátkou procházku. Jednou týdně si můžete dopřát hodinku nějakého protahovacího cvičení, jako je jóga nebo čchi-kung, a jednou týdně zkuste hodinku ostřejšího pohybu – běh, cyklistika, kruhový trénink ve fitku. Uvidíte, že vaše tělo bude ve skvělé kondici.