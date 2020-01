Oproti pilulkám (pro které si kdykoliv můžete zaběhnout do lékárny, kdyby selhala domácí léčba) má tahle „přírodní medicína“ dvě nesporné výhody: Je šetrná k lidskému organismu a nezpůsobuje rezistenci. Navíc se dá užívat i preventivně, aby vás už žádný další bacil jen tak nezaskočil.



Smíchejte med s kurkumou

Hlavní složkou směsi, kterou se doporučuje užívat při prvních příznacích virózy, je indické koření kurkuma, známé jako širokospektrální lék na všechny možné druhy neduhů. Její účinky podporuje také med a piperin, což je alkaloid obsažený v pepři.

Smíchejte 100 g domácího medu, dvě polévkové lžíce kurkumy a půl lžičky černého pepře a směs vložte do uzavíratelné sklenice. Pro lepší účinek můžete ještě přidat lžíci olivového, lněného nebo kokosového oleje.

První den užívejte každou hodinu lžičku, druhý den půl lžičky každé 2 hodiny a třetí den půl lžičky třikrát denně. Směs hned nepolykejte, ale nechte ji chvilku v ústech, až se sama rozplyne. Můžete ji také zamíchat do čaje či teplého rostlinného mléka (mandlové, sójové apod.).

Dejte si k posteli talíř s cibulí

Při léčbě nemocí z nachlazení, chřipky nebo angíny je cibule k nezaplacení. Obsahuje totiž allicin, který funguje jako silné přírodní antibiotikum. Proti kašli je zase vynikající cibulová šťáva (pustí ji na kolečka nakrájená cibule zasypaná cukrem nebo pokapaná medem).



Podobný účinek má i cibulový čaj. Na rýmu a zánětlivá onemocnění nosních dutin výborně zabírá inhalování výparů z čerstvě nakrájené cibule – dejte si pár koleček na talířek k posteli a nechte je tam až do rána. Nebo to zkuste jako naše babičky, a jakmile vás začne škrábat v krku, namažte si chleba sádlem a hustě posypte nadrobno pokrájenou cibulí.

Na bolavé svaly nastrouhejte zázvor

Při chřipce často bolí také svaly a klouby. Ulevte si zázvorovým obkladem. Vyrobíte ho snadno: Oloupaný kořen zázvoru nastrouhejte vložte do kousku gázy a naneste na bolestivé místo. Upevněte šátkem nebo obinadlem a nechte působit přes noc. Do rána bude po bolesti. Odvar ze zázvorového kořene můžete také přidat jako silně prohřívací a prokrvující přísadu do koupele.

Navařte si hrnec šípkového čaje

Zářivě červené plody jsou plné vitaminů C, A a dalších cenných živin. Nejjednodušší je uvařit si šípkový čaj, ať už z čerstvých nebo sušených plodů.

Příprava je snadná: Asi dvacet šípků rozdrťte lžičkou nebo paličkou, zalijte 500 ml studené vody a povařte. Pokud chcete, aby byl čaj ještě účinnější, nechte ho přes noc louhovat a povařte až druhý den. Odstavte, dejte na chvilku vychladnout a přidejte med.

Vyzkoušejte, co dokáže „smrková medicína“

Velmi účinně zabírá na kašel a nachlazení. V 500 ml vody krátce povařte 1 kg čerstvého jehličí a zakryté nechte 2 hodiny louhovat. Přeceďte a doplňte vodou do 1 litru. Přidejte 1 kg želírovacího cukru, povařte a vlijte do sklenic. Užívejte lžičku denně.

Nezabírají vám antibiotika?

V tom případě zkuste následující recept: 100 g čerstvých žampionů nakrájejte na hodně malé kousky a zalijte 0,4 l čistého 60% lihu. Nechte na teplém místě louhovat po dobu 8 dnů a pravidelně protřepávejte.

Poté přeceďte a nalijte do tmavé skleněné lahve. Co se týče dávkování, ženy užívají čtyřikrát denně 20 kapek, muži čtyřikrát denně 25 kapek. Tinktura pomáhá také pacientům s rezistencí na antibiotickou léčbu – to znamená v situaci, kdy antibiotika ztrácejí své účinky (obvykle kvůli jejich příliš častému užívání), takže lékař musí předepsat jiný druh léků nebo zvýšit dávku, což se negativně odráží na stavu střev, kde sídlí imunita, i na celkové kondici.