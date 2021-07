Snaha se cení

Oceňujte snahu bez ohledu na vítězství či prohru. Když jste dítě, cesta je často důležitější než cíl. Takže ať už vaše dítě dalo vítězný gól zápasu, nebo to omylem koplo do autu, oceňte, že bojovalo. Jak říká Pickhardt, nikdy by se nemělo stydět za to, že to zkusilo. „Z dlouhodobého hlediska vám neustálé snažení vystaví pevnější sebevědomí než občasný úspěch,“ vysvětluje.