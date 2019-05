Nedělejte z komára velblouda

Čekáte nebo už jste porodila její vnouče? Tady se mohou objevit první rozepře. Třeba jste si připravila seznam věcí, které byste si pro své dítě přála nebo které potřebujete, ale od tchýně přijde balíček, ve kterém je něco úplně jiného. Hračky, které se vám mohou zdát nepotřebné, nebo dokonce nebezpečné. Oblečení ve špatné velikosti. Začne to ve vás vřít. Možná to vyčtete přímo tchyni, nebo alespoň manželovi. Možná si to necháte pro sebe, ale bude vás to štvát. Ale je to opravdu tak důležité? Co se třeba novopečené babičky slušně zeptat jestli by jí nevadilo, když oblečení vyměníte za vyhovující velikost? Určitě nemá smysl vyvolávat kvůli špatné velikosti oblečení konflikt, který může být zárodkem mnohaleté války.

Vaše tchýně, ale jejich babička

Můžete mít s tchyní vztahy na bodu mrazu, ale nikdy nezapomínejte, že je to babička vašich dětí a obě strany mají právo na to, aby se mohly vídat. Nikdy nezakazujte svému partnerovi, aby se stýkal se svými rodiči a aby k nim bral na návštěvu vaše děti. Takový postoj by mohl zapříčinit obrovské problémy, které mohou skončit i rozvodem. Pokud s tchyní nevycházíte, nechte partnera, ať jezdí za babičkou s dětmi sám. A vy si užívejte nově získaný volný čas.

Podívejte se na váš vztah z jejího úhlu pohledu

Toto funguje ve vztahu s kýmkoli. Pokud se k vám někdo nechová tak si představujete, vzbuzuje ve vás negativní emoce, hádáte se, zkuste se zamyslet nad tím, proč to tak je. S vaší tchyní to bude nejspíš mezigenerační rozdíl. Vám se může zdát, že některé věci dělá jak za časů M. D. Rettigové, jí může váš způsob vedení domácnosti připadat, jak z jiné planety. Ani jedna neděláte nic špatně, jen to děláte každá jinak. A protože ona už má svůj věk, bude se hůře přizpůsobovat. Její výčitky mohu být ve skutečnosti jen nepochopení vašeho životního stylu.

Berte jí takovou, jaká je

Někdy máme nereálná očekávání a pak jsme zklamáni, že realita neodpovídá našim představám. Berte svou tchyni takovou jaká je a především ji vnímejte jako babičku vašich dětí. Pracujte na tom, aby vaše děti měly s babičkou co nejlepší vztah, a uvidíte, že i mezi vámi dvěma se situace zlepší. Většina prarodičů chce být zapojena do rodinného života. S vnoučaty chytají druhý dech a stárnou pomaleji.