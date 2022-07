Dovolenou si nejčastěji bereme v létě a někdy po ní máme pocit, že bychom potřebovali vzápětí ještě druhou. Jedním z hlavních důvodů bývá ten, že jsme si vlastně vůbec neodpočinuli. Dřeli jsme na chalupě, jeli jsme někam, kde bylo potřeba vařit. Vyšli jsme vstříc rodině a prožili volno, které vyhovovalo partnerům a dětem, ale ne nám. Nebo jsme se sice vydali na dovolenou do vysněné oblasti, ale přehnali jsme to s aktivitami - chtěli jsme toho poznat co nejvíc a jsme z toho unaveni.

V každém případě si vezměte delší volno. Jak dlouhé by mělo být? Tvrdí se, že aspoň dva týdny, a to proto, aby člověk stačil vůbec vypnout. Jsou tací, kteří si dlouho zvykají na jiný režim, takže je pro ně určitý šok jak odjezd na dovolenou, tak i návrat z ní. Pokud by měli jen jeden týden volna, vlastně by si vůbec nestihli odpočinout.

Aby se dovolená vydařila, měly by se dodržet určité postupy, například odjet na ni bez starostí, vyřídit jen nejnutnější resty a přestat myslet na práci. Snažte se svým šéfům a kolegům jasně naznačit, že nebudete na příjmu. Můžete se vymluvit na nulový signál, ale mělo by být už konečně pravidlem, že ten, kdo má dovolenou, prostě nemaká.

Na tom, kam se pojede a co se bude dělat, by se měli shodnout všichni účastníci. Během volna si dovolte i činnosti, které běžně neděláte, přinesou vám nové zážitky. Co třeba tyto?

Zažijte východ slunce

Aspoň jednou byste si mohli o dovolené přivstat, pokud ovšem chcete. Slunce v létě vychází brzy, ale vidět ho vystupovat nad obzor, v tom je něco magického. Běžné starosti jako by se rozpustily s prvním paprskem. Nemusíte kvůli tomu jezdit nutně na hory, slunce vyjde i tam, kde právě jste. A všimněte si změn světla, je to nádhera, kterou nikdy jindy během dne nemáte šanci zažít.

Přespěte venku

Nemusíte kvůli tomu chodit do lesa a hledat místo bez mraveniště, i když i to má velký půvab. Stačí, když si za teplé letní noci ustelete na zahradě nebo na terase. Zvolte dobrou matraci, může posloužit i trampolína, a pokud se bojíte hmyzu, pořiďte si proti němu síť. Napoprvé toho asi moc nenaspíte, bude to nezvyk, ale později zjistíte, že jde o úplně jinou kvalitu odpočinku.

Zkuste netradiční sport

Nejde o to, aby se z vás stali po dovolené sportovci v disciplíně, kterou jste do té doby nikdy nedělali. Spíš si trochu ozvláštněte dny volna, protáhněte jiné svaly, přechytračte na chvíli zemskou přitažlivost. Když se zapojí víc lidí, užijete si zábavu. Že byste se mohli ztrapnit? Ale prosím vás, na to se přece nehraje!

Vyzkoušejte si třeba házení létajícím talířem čili frisbee nebo se aspoň houpejte na houpačce. Při houpání mozek vyhodnocuje, že je tělo v pádu, opět zapojuje jiné alarmy, nařizuje zatínat ty nejzanedbanější svaly, vyplavuje jiné hormony a sám se opájí pocitem beztíže.

Choďte častěji bez bot

Není třeba podlehnout módě chození bosky, jen si prostě někdy zkuste zout boty. Záleží pouze na vás, jaký povrch vyzkoušíte, jestli koryto potůčku, kamenitou cestu nebo sestřižený trávník. Promasírujete chodidla a váš mozek začne zpracovávat i jiné podněty, než na jaké je zvyklý.

Čichejte, poznávejte příjemné vůně

Dovolená je dobrý čas na to posílit své smysly. Většinou máme přetížené oči od koukání na monitory počítačů a mobilů (bez těch se zkuste co nejvíce obejít) a uši od hluku města. Dopřejte si nové čichové zážitky. Ucítíte, jak voní moře, ranní vzduch nebo z taveren, ale čichejte i ke květinám nebo stromům. Můžete u toho mít zavřené oči. Posilujete tím trochu zakrnělé mozkové centrum.

Pozorujte přírodu

Sedněte si na kraj louky nebo na pařez v lese a nespěchejte. Zahleďte se do korun stromů, pozorujte mravence, rostliny či mraky na obloze... Nejenže získáte spoustu zajímavých poznatků, ale odpočinou si vaše oči i hlava, uvolníte zaťaté svaly. A že vás na chvilku přemohla dřímota? O nic nejde, ta k tomu patří. Hodně relaxace přináší i koukání „do blba“, zapíchněte někam pohled, rozostřete ho… Důležité upozornění: Nic přitom nefoťte a netočte! Kolik času strávíme tím, že chceme skvělý záběr, který potom sdílíme? A to nebývá ten pravý relax.

Koukněte na svět z jiné perspektivy

Měříte sto šedesát nebo sto osmdesát? Pak znáte svět hlavně z téhle výšky. Není nad to poznat ho i jinak. Pokud netrpíte závratěmi (ale proč se jich právě o dovolené nezkusit zbavit?), vystoupejte na rozhledny, věže či stezky v korunách stromů. „Nižší“ pohled se většinou nabízí z nějaké vodní hladiny, nasedněte tedy třeba na parník. Nábřeží, po kterém denně chodíte, bude úplně jiné z paluby lodi. A máte-li odvahu se potápět, získáte zase další pohled na svět.