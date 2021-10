1. Úklid vs. bytový design

„Neříkejte tomu úklid, ale bytový či kancelářský design!“ radí úklidová specialistka Marie Kondo. Své doporučení vysvětluje tím, že když něco musíme udělat, zní to jako dřina a přirozeně se nám do toho nechce. Pokud si ale z úklidu uděláme tvůrčí činnost, začne nás najednou bavit. A o to právě jde. Vnést do prostředí, ve kterém pobýváme, radost.

„Při uklízení mějte před očima svůj ideál pracovního života a přemýšlejte, co můžete udělat, aby vám při pohledu na vaše pracoviště srdce plesalo radostí,“ radí japonská odbornice a uvádí jako příklad propisku.

Až při úklidu si většinou uvědomíme, že používáme psací potřeby, které nám někdo daroval. „A nejde jen o propisky. Až si budete vybírat jakýkoli z předmětů, které denně používáte, třeba stojan na psací potřeby, nůžky či lepicí pásku, dbejte na to, abyste si vybrali věci, které se vám líbí.“